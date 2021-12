Leipzig

Normalerweise habe ich immer einen Satz auf den Lippen, sprachlos erlebt man mich selten. Doch in dem Moment wusste ich echt nicht, was ich sagen soll. Es war Anfang September, der Hof am Olympiastützpunkt war rappelvoll – und alle waren wegen mir gekommen. Meine Trainingspartner am Landesstützpunkt Triathlon, die Trainer, die Vereins- und Verbandsvertreter, zwei Olympiasieger, der Oberbürgermeister und viele Presseleute bereiteten mir einen echt ergreifenden Empfang.

Ich begriff, dass ich die Goldmedaille nicht nur für Deutschland und für mich errungen habe, sondern auch für meine Heimat Leipzig und Sachsen. Ein tolles Gefühl, wenn sich so viele mit freuen und persönliche Geschenke mitbringen wie einen selbst gebackenen Kuchen.

Titelverteidigung: Fünf Jahre nach Rio auch Gold in Tokio

Es erscheint mir mitunter märchenhaft, dass ich fünf Jahre nach dem Triumph in Rio auch in Tokio auf dem Podest die deutsche Hymne hören durfte. In der Zeit ist so viel passiert. Die Verschiebung der Spiele um ein Jahr, das Bangen, ob das Virus doch noch zu einer kompletten Absage führt. In unserer jungen paralympischen Disziplin ist die Konkurrenz in fünf Jahren extrem zusammengerückt. So ganz verletzungsfrei bin ich ja nicht durchgekommen und mit meinen 31 Jahren habe ich viele „Jungspunde“ als Gegner hinzubekommen.

Medaillenempfang in der Heimat: Paratriathlet Martin Schulz gelang bei den Paralympischen Spielen in diesem Jahr die Titelverteidigung, er wurde dafür in Leipzig begeistert empfangen. Quelle: Christian Modla

Ich konnte neun Top-Athleten aufzählen, die mir die Medaille streitig machen würden. Und von zu Hause gab es neben guten Wünschen auch einen schweren Rucksack mit auf den Weg. Denn nach den für Leipzig nicht optimal verlaufenen Olympischen Spielen kurz zuvor bekam ich mehr als einmal zu hören: „Martin, du bist unsere letzte Hoffnung.“

„Ein Rennen aus dem Bilderbuch.“

Dass ich in Japan die erste Goldplakette für deutsche Paralympics-Team holen kann, wurde meinem Bundestrainer und mir am Abend vor dem Rennen bewusst. Das spornte mich zusätzlich an. Die LVZ schrieb über meinen Gold-Wettkampf: „Ein Rennen aus dem Bilderbuch.“ Das trifft es aus meiner Sicht, denn ich war an diesem 29. August nicht nur gut drauf, sondern auch immer Herr der Lage.

Im Nachhinein berichteten mir viele, dass sie daheim ganz schön gezittert haben, als ich lange hinter meinem britischen Kontrahenten auf Platz zwei lag. Für mich war das normal. Mein Handicap ist eben der fehlende Unterarm, der Engländer hat seine Einschränkung am Fuß. Also galt es für mich wie immer, den Rückstand in Grenzen zu halten, um dann beim Laufen zur Attacke zu blasen.

Wochenlange Vorbereitung im Wärmezelt

Das hat bestens funktioniert. Auch die extreme Wärme und Schwüle konnte mich nicht stoppen. Ich hatte ja zu Hause in einem Wärmezelt wochenlang ausgetüftelt, welche Kühlmaßnahmen meinem Körper am besten bekommen. Ich wusste aber auch, dass die Aufholjagd zuvor beim Weltcup in Yokohama nicht gelungen war, weil ein Ordner seinen Platz verlassen und ich mich verlaufen hatte. In Tokio lief alles wie am Schnürchen. Auch mein Fahrrad, dessen Bremssystem mir im Frühjahr noch Sorgen bereitet hatte.

Der Ehrungsmarathon danach war schön, aber fast so anstrengend wie die Olympiavorbereitung. Der Gewinn der Goldenen Henne in der Kongreßhalle meiner Heimatstadt hat mich echt überrascht. RB lud mich zum Bundesligaspiel ein, von den DHfK-Handballern erhielt ich das Trikot mit der Nummer 1, das Leipziger Porsche-Werk schenkte mir eine rasante Probefahrt. Zum zweiten Mal erhielt ich in Berlin vom Bundespräsidenten das Silberne Lorbeerblatt, nach Joachim Gauck lernte ich auch Frank-Walter Steinmeier kennen und traf bei der Party viele bekannte Gesichter.

„Schön zu erleben, dass nicht nur der Fußball Menschen fasziniert“

Ich wurde Dritter bei der Wahl zum deutschen Paraathleten des Jahres. Als ich mit SC-DHfK-Präsident Bernd Merbitz von der Dachdecker-Innung eingeladen war, hingen alle an meinen Lippen. Es ist schön zu erleben, dass nicht nur der Fußball Menschen fasziniert.

Ich bin froh, dass trotz der vielen Termine meine EM-Serie hielt und ich vier Wochen nach Tokio meinen neunten EM-Titel erringen konnte. Dass es im November bei der WM in Abu Dhabi nicht gereicht hat, ist fast logisch. Irgendwann brauchte ich nach der langen Doppelsaison mal eine Pause. Quasi direkt aus dem erholsamen Urlaub mit meiner Freundin, ihren Eltern und unseren beiden Hunden auf Rügen bin ich zum Wüstenabenteuer geflogen. Dort spielte mein Kreislauf nach anfänglicher Führung nicht mehr mit.

Ich verliere äußerst ungern, aber dieser vierte Platz wurmt mich nicht zu sehr. Er zeigt, dass es auch im Paratriathlon nur mit einer optimalen Vorbereitung funktioniert. Und wichtige Weltranglistenpunkte für die nächsten Jahre habe ich in Abu Dhabi trotzdem geholt. Viele fragen mich, ob ich es 2024 in Paris noch mal schaffen kann. Drei Jahre mögen wenig klingen. Aber in der Zeit wird wieder viel passieren und ich muss auf den Punkt fit sein.

Von Martin Schulz