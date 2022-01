Leipzig

„Wenn ich so auf das Jahr zurückblicke, sehe ich, dass uns die Pandemie noch immer voll im Griff hat. Aber wir leben damit und stellen uns den immer neuen Herausforderungen. 2020 hatte viel Neues gebracht – Mund-Nase-Schutz, regelmäßiges Desinfizieren, Einkaufs­wagen-Pflicht. Inzwischen haben wir uns aber daran gewöhnt. All das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Auch unsere Kunden machen das größtenteils ohne Murren mit. Natürlich, manchmal gefallen ihnen die Regelungen nicht. Manche schimpfen dann auch rum. Wir sind aber immer freundlich und nett und erklären ihnen, dass das nunmal die Regelungen sind und wir alle uns daran halten müssen. Gegenseitige Rücksichtnahme – darum geht es doch hier. Unser Sicherheitsdienst unterstützt uns dabei.

Auch das Horten von Lebensmitteln, das wir im Vorjahr erlebt haben, hat nicht mehr stattgefunden. Es lief eigentlich recht entspannt. Zwischenzeitlich sogar so entspannt, dass die Masken wegfielen, daran erinnere ich mich noch. Da haben wir uns sehr gefreut. Von langer Dauer war das aber nicht.

So unaufgeregt wie es auf der Arbeit verlief, so erging es mir auch gesundheitlich. Ich bin gesund durchs Jahr gekommen. Auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen gab es keinen erhöhten Krankenstand, der mehr Arbeit für mich bedeutet hätte. Das ist natürlich immer schön, auch wenn ich wirklich sehr gerne arbeiten gehe.

Mehr zum Thema: So blickt die Chef-Pflegerin der Leipziger Corona-Intensivstation auf 2021

Mit Blick auf die Corona-Schutzimpfung muss ich sagen: Anfangs war ich doch etwas ängstlich. Ich bin mit meinen 60 Jahren nicht mehr die Jüngste und hatte Sorge, wie sich der Impfstoff bei mir auswirken könnte. Ich habe mich dann aber belesen und beraten lassen und dann ganz klar für die Impfung entschieden. Die habe ich auch ohne Weiteres bei meiner Frauenärztin bekommen.

Meine Highlights in diesem Jahr? Beruflich war das auf jeden Fall unsere Werbekampagne, bei der ich im Sommer mitmachen durfte. Da war mein Gesicht auf Plakaten in der Stadt. Kunden und Familienmitglieder haben mich darauf angesprochen. Dass man mich gefragt hat, ob ich mitmachen möchte, in meinem Alter: Das war toll! Und es war eine Bestätigung, dass auch ich noch gebraucht werde.

Privat erinnere ich mich vor allem an meinen 60. Geburtstag Anfang Februar. Es lag viel Schnee. Mit einer großen Feier war es zu dieser Zeit aber leider schwierig. Es galten Ausgangsbeschränkungen, der 15-Kilometer-Radius für den Freizeitbereich und auch Kontaktbegrenzungen. Dennoch war es ein unvergesslicher Tag für mich. Es hat den Tag über immer wieder an meiner Tür geklingelt. Freunde und Familienmitglieder sind gekommen, haben mir Blumen gebracht und gratuliert – natürlich in kleinsten Gruppen und mit Abstand. Aber ich wusste von nichts, und das war eine riesige Überraschung.

Die große Feier zu meiner Silberhochzeit im Mai musste ebenfalls ausfallen. Wir haben uns dann aber bewusst dazu entschieden, sie im Sommer nicht nachzuholen und nur im kleinen Kreis nachzufeiern. Das war vollkommen okay.

Wenig gestört haben mich auch die Reiseeinschränkungen. Wir haben so viele schöne Reiseziele in Deutschland. Wir waren zum Beispiel in Grömitz an der Ostsee. Ich liebe die Ostsee, es ist einfach schön dort! Generell bin ich ein Naturmensch und genieße es, mit meinem Mops-Beagle Biggi spazieren zu gehen – im Wald oder am nahegelegenen Cospudener See. Ich gehe gerne schwimmen, fahre Rad und möchte mit Pilates anfangen. Das hält mich fit – auch für meinen Job – und macht gute Laune. Und die überträgt sich auf meine Kundschaft.

Was ich mir für 2022 wünsche? Gesundheit für mich und meine Familie. Ich bin seit 15 Jahren beim Konsum Leipzig, auch zu DDR-Zeiten habe ich schon hier gearbeitet. Woanders zu arbeiten – das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen wünsche ich mir auch, meinen Job zu behalten und weiterhin für meine Kunden und Kundinnen da sein zu dürfen.“

Von Karin Schremmer