Leipzig

„Als der Fotograf André Kempner mich für diesen Beitrag ablichtete, erinnerte ihn meine Haltung samt Mantelschnitt und Blick spontan an den französischen Film noir der Schwarz-Weiß-Zeit… Man muss dabei kein Jean Gabin oder Jean-Louis Trintignant sein wollen, um ihm recht zu geben – fühlte sich doch das ganze Jahr an, wie tatsächlich in Grautönen gedreht… Endlos lange Einstellungen Lockdown-verwaister Plätze und Museumsräume wechselten mit harten (Ein-)Schnitten im Dienstalltag sowie heftigen Kontroversen in Arbeitskollektiven, Freundeskreisen und Familien. Dafür oder dagegen, Ärmel hoch versus Kopf in den Sand – selbst im Reden und Denken breiteten sich Schwarz-Weiß-Schemata mit beängstigender Geschwindigkeit aus…

Die Gesichter unserer viel zu wenigen Besucher schienen hinter den Masken wie versteinert, und ohne Mitmachstationen, Begleitevents und Gesprächsformate ähnelte unser Museumserlebnis der auf Distanz und Textwüsten gestützten Praxis einer gar nicht guten alten Zeit. Nach den kreativen Aufbrüchen des Corona-Frühlings 2020 legten sich Resignation und Hoffnungslosigkeit wie der zermürbende Regen in einem Simenon-Roman über die Seele der Kulturschaffenden… Vielleicht kein Zufall, dass selbst die Kanzlerin bei ihrem Abschied den leuchtenden „Farbfilm“ vermisste…

Ja, dieses Jahr hat Kraft gekostet – die dann doch möglichen Begegnungen waren dafür intensiver denn je. Lange haben sich Menschen nicht so aufeinander gefreut wie in den Zwischenräumen der Gebote und Regularien. Und wir haben verbissen gearbeitet, hinter und neben den Hygienekonzepten und Trennscheiben, um unsere Sammlung zu inventarisieren, Stadtrat und Stadtgesellschaft bei erinnerungskulturellen Debatten zu unterstützen und neue Ausstellungen vorzustellen. Leipzig als Industriestandort und Schauplatz der jüdischen Geschichte („Werkstadt Leipzig“, „Uns eint die Liebe zum Buch“), die Stadt als Brennpunkt der Mentalitäten (“Kennzeichen L“), die Reizfigur Karl Liebknecht („Held oder Hassfigur“) und der Klimawandel hinter der Winternostalgie („Schnee von gestern?“) – diese Projekte konnten sich sehen lassen und haben – solange wir sie zeigen durften – unsere Besucher verzaubert und herausgefordert. Mit einem neuen Jahrbuch für Stadtgeschichte stärkten wir im Verbund mit Stadtarchiv und Geschichtsverein unser wissenschaftliches Profil.

Nebenher läuft eine Generationsaufgabe des Umbaus und der Neugestaltung – ein Bekenntnis unseres Trägers zur Zukunft, das manche Gewerke und Kreative in Tätigkeit und Motivation gehalten hat. Während die Kunstwerke und Geschichtszeugen hinter dicken Pappen verschwanden, wird das Alte Rathaus bis Mai 2022 aufwendig saniert. Das Schillerhaus erstrahlt nächstes Jahr im Zeichen des „Götterfunkens“ neu, und der Coffe Baum sowie ein modernes Depot für die Schätze unseres Sportmuseums werden folgen.

Und wir sind zusammengerückt in unserem Team und der Stadtverwaltung insgesamt… Von Homeoffice bis digitale Projektberatung – vieles wurde plötzlich möglich, das zuvor unerreichbar schien. Auf Tour in der Quarantänekontrolle lernte ich nicht nur die Treppenhäuser von Abtnaundorf bis Kleinzschocher kennen, sondern auch engagierte Kolleginnen und Kollegen diverser Ämter, mit denen wir noch so einiges bewegen wollen. Nein, es ist noch nicht Zeit für den finalen Zapfenstreich der Kultur und Bildung – wir werden um unsere nahbare Museumsidee ebenso kämpfen wie um die Revitalisierung der City. Wir wollen, dass unsere Stadt zusammenbleibt und sich migrantisch geprägte Communities bei uns ebenso zuhause fühlen wie die Laubenpieper von Leutzsch und die Bewohner der Krochsiedlung. Wir haben als Museen selbst unter Coronabedingungen funktioniert, brauchen aber wie die ganze Gesellschaft eine Perspektive, die uns aus dem schwarz-weißen Pandemiekrimi zurück in ein farbiges Gegenwartsdrama katapultiert. Alles auf 2022!“

Von Dr. Anselm Hartinger