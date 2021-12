Leipzig

„Es war ein anstrengendes und nerviges Jahr. Negativ in Erinnerung geblieben ist mir der fast nahtlose Übergang von der zweiten in die dritte Welle, ab Februar, März. Wir hätten gerne aufgeatmet, mussten aber sehr schnell wieder hochfahren, die Station füllte sich erneut rasant. Ich dachte damals: Wir schaffen jetzt nicht noch eine dritte Runde. Ich habe mir wirklich große Sorgen gemacht, ob die Leute das mitmachen – und auch, ob ich persönlich das noch mal durchstehe. Jetzt sind wir in der vierten Welle und müssen mit einer fünften rechnen.

„Ich habe mir wirklich große Sorgen gemacht, ob die Leute das mitmachen – und auch, ob ich persönlich das noch mal durchstehe“: Sylvia Köppen (49, Pflegeleiterin, im Bild mit Oberarzt Dr. Sven Laudi) nach einem kräftezehrenden Einsatz auf der Covid-Intensivstation am Uniklinikum Leipzig. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Trotzdem, so seltsam das klingen mag: Am Ende war es auch irgendwie ein erfolgreiches Jahr. Wir haben sehr viel geleistet, und ich hätte uns so ein erneutes Pensum vor zwölf Monaten nicht ohne Weiteres zugetraut. Es sind immer noch alle Leute da, sie kommen zur Arbeit, sie geben alles, und wir haben bislang alles gut gemeistert. Das macht mich froh, das macht mich glücklich.

Ich arbeite schon ein paar Tage länger hier und mein Resümee aus diesem Jahr ist: Wir sind ein extrem gutes Team geworden. Das betrifft auch das Verhältnis zwischen Ärzten und Pflegekräften. Der Umgang miteinander ist deutlich harmonischer, weil wir alle im selben Boot sitzen, es gibt eine enorme gegenseitige Unterstützung. Die historisch gewachsene Trennung zwischen Pflegekräften und Ärzten haben wir im letzten Jahr praktisch komplett aufgehoben. Für die ärztlichen Kollegen ist es selbstverständlich, dass sie anpacken, wenn wir im Zimmer stehen und rufen. Umgekehrt übernehmen wir auch mal Aufgaben, die standardmäßig nicht unbedingt unsere sind. Unsere Ärzte haben sich an einem Abend in der Vorweihnachtszeit heimlich getroffen, für uns alle Kekse gebacken und dann standen sie mit ihren riesigen Keksdosen da. Wenn jemand eine Zeitlang nicht da war, ist das Wiedersehen freundlicher, netter. Solche Momente machen das Team heute aus, und das gab es früher so nicht. Ich hoffe, dass dieser Geist erhalten bleibt.

Dieses Team ist es auch, das mich selbst sehr motiviert. Unsere Pflegekräfte sagen mir, dass sie froh sind über eine Leitung, die einfach da ist, die sich auch mit den aktuellen Themen befasst, sich selbst einliest und Auskunft geben kann. Mit meinem Team fühle ich mich noch mehr verbunden als früher, weil ich in erster Linie selbst mit in der Pflege tätig bin. Normalerweise ist mein Job als Bereichsleiterin ja eher organisatorisch; jetzt gehe ich erst später an den Schreibtisch, um die Sachen zu erledigen, die zu meiner eigentlichen Tätigkeit gehören. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Arbeitstage länger sind, sie dauern zwischen neun und zehn Stunden, manchmal sind es auch elf. Das Private ist deshalb in diesem Jahr auf der Strecke geblieben, aber meine Familie und meine Freunde sind da zum Glück recht handzahm.

Unabhängig davon, wie die letzten anderthalb Jahre waren: Ich habe meinen Job nicht grundlos ergriffen und liebe ihn weiterhin. Wir können Menschen helfen. Und hier liegen extrem kranke Menschen, die Hilfe brauchen – egal, ob sie geimpft sind oder ungeimpft. Für das neue Jahr wünsche ich mir aber trotzdem, dass sich die Menschen in Sachsen endlich alle impfen lassen. Weil die Arbeitsbelastung für uns dann sinken würde. Ich wünsche mir, dass die Omikron-Variante nicht so heftig wird, wie es teilweise zu lesen ist. Und für mich persönlich wünsche ich mir wieder etwas geregeltere Arbeitszeiten.“

Von Sylvia Köppen