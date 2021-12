Leipzig

„Es war ein Nachmittag am 6. März 2020. Meine Besatzung und ich landeten sanft auf der Landebahn 23 in Düsseldorf. Wir kamen aus Leipzig und es war ein üblicher Kurzstreckenflug, so wie ich sie in den vorangegangenen zehn Jahren tausendfach erlebt hatte. Die Passagiere sammelten ihr Handgepäck ein und verließen das Flugzeug in Richtung Passagierbus. Die Maschine war zügig geräumt.

Anders als in den Vormonaten und -jahren war das Flugzeug nur mit teils zehn Gästen besetzt. Manchmal sogar nur eine Handvoll. Was sich hier bereits in den Passagierzahlen bemerkbar machte, sollte bald die ganze vernetzte Welt und auch mein Leben zum Stillstand bringen. Eine sich ausbreitende, neuartige Virenart verursachte erste Reise­beschränkungen und allgemeine Verunsicherung unter den Reisenden. Als ich an diesem Tag meine Sachen im Cockpit für den anstehenden Feierabend zusammenpackte, wusste ich noch nicht, dass es mein vorerst letzter Flug als Verkehrspilot einer Passagiermaschine sein würde.

Einen Monat später meldete mein Arbeitgeber Insolvenz an. Nicht einmal die Kurzarbeit konnte uns vor der Zahlungsunfähigkeit bewahren. Ursache dafür war eine fehlende positive Geschäfts- und Branchenprognose, die für meinen Berufsstand in absehbarer Zeit nichts Gutes verheißen sollte. Insolvenzgeld folgte. Dann die Arbeitslosigkeit.

Ich sah mich plötzlich mit existenziellen Fragen konfrontiert. Wie halte ich das Haus, in dem meine Familie sich geborgen fühlt und auf die gemeinsamen kommenden Jahre freut? Wie wird es beruflich weitergehen?

Zugegebenermaßen bin ich nicht der Typ, der den Kopf in den Sand steckt. Den Rucksack vollgepackt mit Zuversicht und Optimismus wusste ich, dass man im Grunde nicht viel braucht außer die Familie und Gesundheit. Und das hatten und haben wir. So ließ ich die Situation auf mich zukommen. Ich konnte mir alles vorstellen. Logistik. Handwerk. Versicherung. Selbstständigkeit.

Letzteres hat sich schnell konkretisiert. Beim Stöbern im Internet stieß ich auf ein vielversprechendes Franchise mit dem Namen Ma’loa Poké aus Berlin. Durch meine vielen Reisen und Aufenthalte hatte ich eine präzise Vorstellung, welches Essen gefragt ist, und dachte mir, dieses Konzept und die Poké Bowl muss nach Leipzig. Liebe auf den ersten Blick könnte man sagen. In diesem Fall ging die Liebe gleich durch den Magen. Nach einer Analyse des Konzepts vor allem hinsichtlich der immer noch gegenwärtigen Pandemie, entschloss ich mich von einer hart gebeutelten Branche in eine andere hart getroffene Branche zu wechseln.

Vom ersten Gespräch mit dem Franchisegeber im August 2020 bis zur Eröffnung des Ma‘loa Poké im Leipziger Petersbogen am 15. Oktober 2021 verging über ein Jahr. Damit geht die Achterbahnfahrt aber erst richtig los. Die Zeit rund um die Eröffnung war beanspruchend. 18-Stunden-Tage und wenig Schlaf waren keine Seltenheit. Schnell erfuhr ich, was es bedeutet Gastronom zu sein. Tapfer kämpfte ich mich durch die anfänglichen Herausforderungen. Erschwerend fehlte mir als Quereinsteiger die Erfahrung und ich musste schnell dazulernen. Personaleinteilung, Warenbestellung, Organisation.

All die Mühe hat sich schließlich gelohnt. Die Gäste sind zufrieden und es schmeckt. Man kann das den Gesichtern und den Augen der Menschen ablesen. Schöner finde ich übrigens zu fragen, ob es nach deren Geschmack war. Empfinde ich als unverfänglicher und authentischer. Denn über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten.

Nach der anfänglichen Euphorie hat Corona das Zepter nun wieder fest in der Hand. Und damit stehen die nächsten scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen schneller vor der Tür als einem lieb ist. Aber auch darauf bin ich vorbereitet und werde diese meistern.

Die beiden vergangenen Jahre waren für mich sehr intensiv und bewegend, die Gefühle facettenreich. Aber es ist geschafft! Nun bin ich dankbar für meine Familie, Gesundheit und dafür, meinen Kindern weiter eine unbekümmerte und freie Zukunft in deren gewohnter Umgebung zu ermöglichen. Darauf bin ich sehr stolz.

Ob ich noch mal als Pilot arbeiten werde? Wenn es sich mit der Familie und der Leitung des Restaurants vereinbaren lässt, kann ich mir vorstellen, irgendwann noch mal als Pilot zu arbeiten. So habe ich wieder ein schönes Ziel an dem ich mich orientieren kann. Aber anders als noch vor zehn Jahren steht nun die Familie an erster Stelle und die wird Anfang 2022 noch mal erweitert.“

Von Tobias Gängel