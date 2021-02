Leipzig

Ute Harz nennt das Viertel rund um die Leipziger Dimitroffstraße ihr „Headquarter“. Das Hauptquartier mit Polizei, Landgericht, Staatsanwaltschaft. Dort ist die temperamentvolle Frau jahrzehntelang ein und aus gegangen. Kam der Anruf, dass sie als Dolmetscherin dringend benötigt werde, konnte sie auch ziemlich schnell zur Stelle sein. Hatte sie ihr privates „Headquarter“ doch im benachbarten Musikviertel aufgeschlagen. Jetzt aber, inzwischen 81, dolmetscht sie nicht mehr, übersetzt jedoch weiter Schriftstücke. „Der Abschied fällt mir sehr schwer“, sagt sie.

Doch Corona mit all seinen Gefahren hat ihren Entschluss beschleunigt. „Ich habe die Reißleine gezogen.“ Zuletzt war die Dolmetscherin für Französisch, Rumänisch und Moldauisch auch viel in Unternehmen mit ausländischen Arbeitskräften wie beim Fleischkonzern Tönnies in Weißenfels gefragt. Mit dieser Sprachkombination galt die gebürtige Hallenserin zumindest zu DDR-Zeiten als ausgesprochen „seltene Pflanze“. Weil sie nach dem Abitur keinen Studienplatz bekommen hatte, absolvierte Harz zunächst eine Buchhändlerlehre. Schließlich konnte sie in Leipzig doch noch Romanistik studieren.

Regelmäßig in Sachen Kultur unterwegs

Schon ab Mitte der 1960er-Jahre arbeitete die Mutter von zwei Söhnen, die nach dem frühen Tod ihres Mannes alleinerziehend war, trotzdem als Freiberuflerin. Sie dolmetschte beispielsweise bei internationalen Konferenzen oder während des Leipziger Dokfilm-Festivals simultan in der Französisch-Kabine, begleitete Schauspieler, Künstler, Maler oder viele Filmleute, übersetzte bei Inszenierungen. „Ich gehörte zur Equipe des Ministeriums für Kultur, reiste als Dolmetscherin verschiedentlich auch mit stellvertretenden Kulturministern nach Nordafrika“, berichtet sie.

Kurz nach der Wende blieb Ute Harz bei ihrer beruflichen Selbstständigkeit. Viele ihrer angestellten Kollegen seien hingegen „in ganz tiefe Löcher gefallen“, erinnert sie sich. 1990 gründete sie das nach ihr benannte Sprachinstitut in Leipzig. „Mit dem letzten 100-Mark-Schein kaufte ich einen Gewerbeschein, um ein neues Kapitel meiner Berufstätigkeit aufzuschlagen. Das waren wirklich wilde 90er-Jahre.“

Anschließend nahm sie einen Lehrauftrag an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater (HMT) an. Der damalige Rektor Siegfried Thiele habe gemeint: „Unsere Studenten sollten Französisch lernen können.“ Schließlich wurden 20 Jahre als Lehrbeauftragte an der HMT daraus. Ute Harz erinnert sich mit Freude an diese schöne Idee des Professors. In ihrem Sprachinstitut unterrichtete sie selbst, engagierte aber auch alsbald Lehrer. „Das Sprachinstitut führe ich im Übrigen fort, ich vermittle auch noch weiterhin Lehrer, Dolmetscher und Übersetzer“, betont die Leipzigerin.

Mehr Arbeit im Gerichtssaal

Ab den wilden 1990ern arbeitete sie zunehmend „im kriminellen Bereich“, sprich für Polizei und Justiz – ein „ziemlicher Stress“. Sie dolmetschte in Gerichtssälen simultan. Dabei machte sie mitunter auch merkwürdige Erfahrungen: „Wenn man neben einem Angeklagten sitzt und für ihn übersetzt, wird man von manch einem Zuschauer im Saal gleich als Komplize verdächtigt.“

Von Anfang an war Ute Harz eine bei der Justiz vereidigte Dolmetscherin, was einem „Ritterschlag“ gleichkam, und konnte in ganz Deutschland tätig sein. Vom Gericht habe sie sich aber „alsbald abgeseilt“. Sie dolmetschte weniger in Verhandlungen, übersetzt aber nach wie vor Anklageschriften, Urteile oder Schriftstücke für die Justiz.

„Absurd oder verrückt“: Konzerte im Gefängnis

In der Hochschule für Musik lernte sie auch Gregor Meyer, den späteren Leiter des Leipziger Gewandhauschores, kennen. Ihrem ehemaligen Studenten vermittelte sie einen ganz besonderen Ort für die Aufführung des Weihnachtsoratoriums – das Gefängnis in Leipzig. „Was ich da zusammen mit Gregor Meyer auf die Beine gestellt habe, ist das Spektakulärste, was ich gemacht habe“, sagt Harz im Rückblick.

„Anfangs fanden einige die Idee, im Gefängnis zu singen und zu spielen, absurd oder verrückt. Aber wir sind aufgeschlossene Menschen“, hatte Chorleiter Meyer gesagt. Unter seiner Gesamtleitung musizierten in der Justizvollzugsanstalt das Vocalconsort Leipzig und das Barockensemble „camerata lipsiensis“. Es gab Riesen-Applaus, Zugabe- und Bravo-Rufe. Mit so viel Begeisterung aus den Reihen dieses Publikums hatte damals – im Dezember 2009 – keiner gerechnet.

„Ich bin zutiefst solidarisch“

Schon 2001 organisierte Ute Harz auch Sprachkurse für Künstlerinnen und Künstler im Asyl. Zu den Sponsoren gehörten beispielsweise der ehemalige Gewandhauskapellmeister Kurt Masur und seine Frau Tomoko. Als 2015 dann viele Flüchtlinge auch nach Leipzig kamen, stellte sie erneut Deutschkurse für Asylbewerber auf die Beine.

Die Bitte um Sponsorengelder lief unter dem der Bibel entnommenen Titel: „Klopfet an, so wird euch aufgetan ...“. „Meine Sponsoren dafür kamen aus allen Bereichen, in denen ich je tätig war. Das war eine tolle Erfahrung, und sie waren nicht kleinlich“, erinnert sich Ute Harz mit großer Dankbarkeit. „Ich bin ein Kriegskind und weiß, was Flucht bedeutet. Ich bin zutiefst solidarisch.“

Von Sabine Kreuz