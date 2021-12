Leipzig

Der Bau von Sozialwohnungen kann die Probleme auf dem Wohnungsmarkt nicht lösen, aber ein wenig lindern. Langfristig wäre es sicher klüger, die hohen Förderbeträge nicht mit einzelnen Häusern zu verknüpfen. Denn das schafft neue Ungerechtigkeiten. Wer einmal eine Sozialwohnung bekommt, muss dort nie wieder ausziehen. Im Verlauf von 15 Jahren spendiert der Freistaat Sachsen allein einem Single rund 30.000 Euro – während viele andere leer ausgehen. Dabei erhält der glückliche Single den Mietzuschuss in jedem Fall, selbst wenn er kurz nach dem Einzug einen gut bezahlten Job bei Porsche oder BMW findet.

Hohes Wohngeld wäre zielgenauer

Sinnvoller wäre es, die Zuschüsse an die stets tatsächlich Bedürftigen auszuschütten – etwa über ein deutlich gestärktes Wohngeld. Doch die Entscheidungsgewalt hat hier der Bund. Und da ist noch nicht wirklich absehbar, wo die neue Ampelkoalition konkret hinsteuern will.

Vorerst bleibt Leipzig also kaum was anderes übrig, als das vorhandene Förderprogramm im Freistaat Sachsen zu nutzen. Das wendet sich zwar nicht an die Ärmsten der Armen wie zum Beispiel Langzeitarbeitslose. Und es deckt obendrein den tatsächlichen Bedarf nicht mal zur Hälfte. Trotzdem: Wenig ist immer noch besser als gar nichts. Allein 2020 wurden in Leipzig 3372 neue Wohnungen fertiggestellt – dagegen fallen die bislang 350 sozial geförderten kaum ins Gewicht.

Von Jens Rometsch