Melanie Müller: So wohnt die Promi Big Brother-Siegerin in Leipzig

Leipzig

TV-Reality-Star, Schlagersängerin und Gastronomin auf Mallorca – Melanie Müller, die Dschungelkönigin von 2014 und frisch gebackene Big-Brother-Gewinnerin, ist ein Tausendsassa. Mit ganzem Herzen ist die Sächsin (die jetzt eine Glatze trägt) aber zugleich auch Mutter und Ehefrau. Die 33-Jährige bewohnt gemeinsam mit ihrem 54-jährigen Ehemann und Manager Mike Blümer sowie den Kindern Mia Rose (3) und Matty (knapp 2) den ehemaligen Bahnhof Leipzig-Wahren. Dort nimmt das Außengelände des dreistöckigen Hauses so langsam Gestalt an: Einen Kinder-Pool und einen Spielplatz gibt es bereits, genauso wie einen Stall für die Wachteln und das Meerschweinchen sowie ein Plätzchen für den Backofen, an dem sich das Ehepaar mit Freunden in gemütlicher Runde trifft.

Aufwendige Sanierung

Nach dem Kauf des 1884 erbauten Gebäudes vor acht Jahren musste als erstes das Dach repariert werden. „Wenn es einen Tropfen geregnet hat, kamen zwei die Wände herunter gelaufen. Danach habe ich das Haus ein Jahr lang allein entkernt. Ich stand wochentags, wenn Zeit war, und am Wochenende im Dreck“, erzählt Mike. Der Innenausbau habe erst nach der Trocknung beginnen können – mit Baubesprechungen jeden Morgen, mittags und abends, „die an die Nerven gingen.“

Bevor der alte Bahnhof wieder zu neuem Glanz erblühen konnte, entkernte Mike Blümer das alte Gebäude. Quelle: privat

Anschließend wurde die Dachkonstruktion freigelegt, damit es nach oben hin luftiger wird. Die Deckenbalken unterstreichen zudem das großzügige und etwas andere Wohnkonzept der Müllers, die seit sieben Jahren verheiratet sind. „Beim Ausbau habe ich mich schon am alten Bahnhof orientiert – wobei wir keine Eisenbahnfans sind. Wir wollten kein Kasperletheater draus machen. Es sollte kein Schlitten von der Decke hängen“, sagt Mike. Obwohl seine Frau, in deren beruflichen Leben sich alles um Party und Feiern dreht, auch das gern gesehen hätte.

Viel Holz

Gefragt nach ihren Lieblingsmöbelstücken geht Melanies Blick zum vier Meter langen Esstisch unter der Dachschräge. Die edle Tafel aus Echtholz sei wie geschaffen für viele Gäste und wurde vom Hausherr mithilfe eines Zimmermanns selbst angefertigt. Auch die Hängeleuchte mit den vielen kleinen Geweihen ist ein Schmuckstück, das beim Betreten der Räume sofort ins Auge fällt. „Keine Bange, das sind alles Abwurfstangen, die die Hirsche im Frühjahr abwerfen“, wirft Melanie ein, deren Vater Jäger ist. Als das Pärchen noch in der Leipziger Industriestraße wohnte und ein Leben in einem stillgelegten Bahnhof in weiter Ferne lag, waren die beiden im Schwarzwald unterwegs. „Auf einem Trödelmarkt fanden wir zwei Hobelbänke. Und das Metallgestell dieses Leuchters“, plaudern die Hausbesitzer.

„Ich mag es nicht so übermäßig dekoriert wie bei Muttern – nur Weihnachten gibt es große Dinge zu sehen: fette Gestecke, die nur in ein so großes Haus passen, und riesige rote Tannenzapfen mit einem Durchmesser von einem Meter. Ich dekoriere gerne, werfe aber auch vieles weg. Im Gegensatz zu meinem Mann, der alles aufhebt“, sagt die gebürtige Oschatzerin, die in Grimma aufwuchs.

Luxusbad für die Königin

„Ich war die letzte, die hier ein Bad bekommen hat“, moniert die Ex-Dschungel-Queen lachend und posiert im königlichen Ambiente mit Eckbadewanne, Flachbildschirm und vergoldeten Fliesen. Sogar der Toilettendeckel ist gülden. „Etwas Verkitschtes oder ein weißes Bad wären für mich unmöglich gewesen.“ Da sie Österreich und die Berge mag, schmückt ein Bild einer Alpenlandschaft die ebenerdigen Fenster. Und aus der alten Hobelbank vom Flohmarkt hat der handwerklich geschickte Ehemann einen außergewöhnlichen Waschtisch gebaut.

Kunstrasen für den Mann

„Bei meinem Mann hängt ein Kunstrasen an der Wand“, sagt sie augenzwinkernd. Die beiden erinnern sich, irgendwann einmal in einem Fahrstuhl in Hannover gestanden zu haben, der komplett mit dickem rosafarbenem Plüsch ausgestattet war. „Die Atmosphäre hat uns echt beeindruckt, das wollte Melli in unserem Gästebad auch haben“, meint Mike. Er wollte zwar auch dick auftragen, aber Pink war nicht so sein Ding. Also gab es nur eine schnöde grüne Plastik-Dekoration, die aber demnächst gegen etwas Höherwertiges ausgetauscht werden soll, wie seine Frau versichert.

Urig und heimelig

Am liebsten tummelt sich die Familie in der Küche, dem kleinsten Raum im XXL-Haus. Die dunklen Schränke wurden extra angefertigt, sie sind robust und zeitlos. Die Backsteinwände in der Ecke, wo eine Lampe im Industrie-Style baumelt, machen das Zimmer gemütlich und heimelig. Die vier fläzen auch ganz gerne im selbst gebauten, drei Meter breiten Bett vorm Fernseher. Im großzügigen Wohnbereich in der ersten Etage lädt eine übergroße robuste Couch zum Entspannen ein. Die beiden Kindergarten-Kinder halten sich auch gerne im gemeinsamen Spielzimmer auf – in Sichtweite der Eltern, was Vorteile hat. „Außerdem liegt das ganze Spielzeug nicht mehr in unserem Wohnzimmer herum“, freut sich die Vollblut-Mama.

Im Winter werden die großen Flügeltüren zum Wohnbereich, der über keine Fußbodenheizung verfügt, geschlossen. Dann spielt sich das kunterbunte Leben der Müllers ausschließlich im Spiel- und Schlafzimmer sowie in der Küche ab.

Zu ihrem Big-Brother-Sieg am Freitagabend sagte Melanie Müller freudestrahlend: „Ich glaube, Big Brother hat mir das zurückgegeben, was mir gefehlt hat: Nämlich ein kleines bisschen Menschlichkeit. Dankeschön, Big Brother!“

Von Regina Katzer