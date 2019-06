Leipzig

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) kommt Ende August nach Leipzig, den Ehrendoktor der Leipziger Handelshochschule HHL in Empfang zu nehmen: Die Verleihung des Titels finde am 31. August in der Leipziger Oper statt, kündigte die HHL am Montag an. Die Ehrung finde dann im Rahmen der diesjährigen Graduierungsfeier statt, bei der 220 Absolventen aus 65 Ländern ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Die HHL hatte bereits vor elf Tagen abgekündigt, Merkel im August mit dem Ehrendoktor auszuzeichnen. Ort und Zeit der Titelverleihung hatte die private Hochschule bisher offen gelassen. Für Merkel ist es bereits der 17. Ehrendoktor – und der zweite aus Leipzig. 2008 hatte bereits die Uni Leipzig, an der Kanzlerin zu DDR-Zeiten studiert hatte, ihr den Ehrendoktor verliehen.

Die Feier fand damals – am 3. Juni 2008 – im Festsaal des Alten Rathauses statt. Mit dabei war neben Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) auch Sachsens damals frisch gebackener Ministerpräsident Stanislaw Tillich ( CDU). Er war erst eine Woche zuvor vom Finanzminister zum Nachfolger von Georg Milbradt ( CDU) als Landesvater aufgerückt.

Von Frank Johannsen