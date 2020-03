Merkwitzer Landstraße wird ausgebaut – Ortsverbindung gesperrt

Taucha

Die Stadt Leipzig hat in dieser Woche mit dem bereits im Herbst angekündigten Ausbau der Merkwitzer Landstraße zwischen Plaußig und dem Tauchaer Ortsteil Merkwitz begonnen. Die Verbindungsstraße ist derzeit voll gesperrt. Die Arbeiten sollen laut Messestadt voraussichtlich bis Mitte April andauern. Es werde ein etwa 930 Meter langes Stück der Merkwitzer Landstraße in Teilen saniert und neu asphaltiert. Die Erneuerung der Fahrbahn beginne bei Plaußig an der Brücke Rüdgengraben und ende etwa 250 Meter vor dem Ortseingang von Merkwitz. Entlang der Landstraße würden zudem 141 Obstbäume neu gepflanzt. Die Umleitung des Verkehrs erfolge während der Bauphase über die BMW-Allee, Alte Seehausener Straße, Seegeritzer Straße, Hauptstraße sowie Graßdorfer Straße und sei ausgeschildert.

Künftig bessere Absprachen

Das Land Sachsen und der Bund fördern das Vorhaben laut Landesdirektion Sachsen mit rund 414 000 Euro. Das seien 85 Prozent der erwarteten Kosten in Höhe von 625 600 Euro. Ziel des Vorhabens ist laut Bautafel die Anbindung gewerblicher Unternehmen an das überregionale Verkehrsnetz. Dass dieser Verkehr dann weiter durch Merkwitz rollt, wurde in Taucha ebenso zur Kenntnis genommen wie die Tatsache, dass man in das Vorhaben nicht mit involviert war. Aber das sei Geschichte. „Es gab eine Besprechung unter Amtsleitern und eine Entschuldigung. Künftig soll es besser laufen“, erklärte am Donnerstag Tauchas Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias. Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Messestadt habe eine bessere Zusammenarbeit und Absprachen angeboten. „So muss es sein. Es gibt bald einen Termin, bei dem alle Maßnahmen auf den Tisch kommen und jeder dann weiß, was der andere vorhat“, kündigt Zacharias an.

In Taucha selbst ist derweil am Donnerstag eine Sperrung aufgehoben worden. Nach der Abnahme wurde am Nachmittag die Eilenburger Straße wieder frei gegeben.

Von Olaf Barth