Irgendwann hatte sie einfach nur noch furchtbare Angst: Eine Leipziger Krankenschwester ist nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft von ihrem Nachbarn im Stadtteil Schleußig immer wieder terrorisiert und schließlich fast getötet worden. Am Donnerstag begann am Landgericht der Prozess wegen versuchten Mordes.

Melanie M. wohnte erst seit kurzer Zeit in dem Mehrfamilienhaus in der Könneritzstraße. Anfangs verstand sie sich gut mit ihrem Nachbarn Manfred F. (65). Sie half dem herzkranken Rentner bei der Tablettenzuteilung, er revanchierte sich mit Essen. Doch dann soll sie ihn einmal im hilflosen Zustand angetroffen und den Rettungsdienst alarmiert haben. Ab da kühlte sich das Verhältnis merklich ab.

„Er wollte ihr Angst machen“

Nach Erkenntnissen der Ermittler manipulierte Manfred F. im Juni 2021 mehrfach das Türschloss seiner Nachbarin, brach beispielsweise Schlüssel ab. Die Frau musste den Schlüsseldienst holen, um in ihre Wohnung zu gelangen. Einmal fand sie einen Zettel in ihrem Briefkasten: Sie solle aufhören, ihn vor anderen schlecht zu machen, habe Manfred F. verlangt, andernfalls werde er sich wehren.

Melanie M. erstattete schließlich Anzeige und erwirkte eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz, wonach er mindestens 15 Meter Abstand von ihr halten musste. Es war für die Frau offenbar der letzte Ausweg. „Der Angeklagte wollte ihr Angst machen“, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob. „Sie hatte auch Angst, weil er ihr erzählt hatte, schon einmal einen Menschen getötet zu haben.“

Das war am 6. August 1998: Manfred F. brachte damals in einer Wohnung in der Oeserstraße im alkoholisierten Zustand seinen 38-jährgen Kumpel um und verletzte einen 60-Jährigen lebensgefährlich. Die Quittung: zwölf Jahre Haft wegen Totschlags. Das Gericht stellte damals fest, dass Manfred F. aus Wut zugestochen habe, weil er glaubte, die Männer hätten ihn bei der Polizei angezeigt.

Angeklagter bestreitet Tatvorwürfe

Ein ähnliches Motiv steckte nach Auffassung der Staatsanwaltschaft auch hinter der Messerattacke auf Melanie M. am 28. Juli vorigen Jahres. Als die Frau gegen 12.30 Uhr ihre Wohnungstür aufschließen wollte, soll er mit einem Messer mit 14 Zentimeter langer Klinge auf ihren Oberkörper eingestochen haben. „Jetzt bringe ich dich um, du Drecksau“, habe er dabei gesagt. Melanie M. konnte im Treppenhaus nach oben fliehen. Mit einer schweren Nierenverletzung kam sie im lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus, war bis 6. August hier stationär untergebracht. Sie ist noch immer so traumatisiert, dass sie aus Leipzig wegziehen möchte. Er habe sie töten wollen, „um sie zu bestrafen, weil sie ihn angezeigt hat“, so der Oberstaatsanwalt.

Der Angeklagte bestreitet jedwede Manipulationen am Türschloss seiner Nachbarin, erklärte Verteidigerin Henrike Wittner. „Er hatte den Eindruck, sie redete bei Nachbarn schlecht über ihn.“ Auch den Anklagevorwurf des Mordversuchs weise er zurück. An jenem Tag habe er sich von seiner Nachbarin zu Unrecht angegriffen gefühlt, da seien ihm die Sicherungen durchgebrannt. „Er wollte, dass sie still ist.“ Das Messer habe er zufällig dabeigehabt. Andernfalls, so die Verteidigung, hätte er die Frau nur geschlagen. „Ich habe das nicht gewollt, das tut mir aufrichtig leid“, sagte Manfred F.

Sicherungsverwahrung droht

Der Vater von drei Kindern hat keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Nachdem 2007 seine lange Haftstrafe vorzeitig beendet war, habe er sich jahrelang um seine krebskranke Frau gekümmert, bis sie im März 2020 starb. Ein Problem blieb jedoch sein Leben lang: seine schwere Alkoholabhängigkeit. Eine Therapie hinter Gittern brach er ab, jetzt will er noch einmal den Entzug versuchen. Allerdings kommt für ihn auch eine Sicherungsverwahrung nach Abbüßen der Haftstrafe in Betracht – ein Mittel, um die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern zu schützen.

Für den Prozess sind noch vier Verhandlungstage geplant.

Von Frank Döring