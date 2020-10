Messerattacke in Leipziger Uniklinik: „Ich realisierte, dass ich mich in Lebensgefahr befinde“

Leipzig

Sie befand sich mitten im Bereitschaftsdienst, als ein Fremder von einer Sekunde auf die andere beinahe ihr Leben beendete: Eine Krankenschwester (53) des Leipziger Universitätsklinikums (UKL) schilderte zum Prozessauftakt am Donnerstag im Landgericht, wie sie während ihrer Arbeit von einem Messerstecher angegriffen und fast tödlich verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Duisburger Maik U. (27) versuchten Mord vor.

Es war am 31. Januar gegen 21.15 Uhr, als Ines S. mit dem zuständigen Bereitschaftsarzt durch die große Haupthalle des Hauses 4 in der Liebigstraße 20 ging. „Wir waren in ein Gespräch vertieft, als ich plötzlich von hinten einen starken Schlag bekam und zu Boden ging“, berichtete sie. „Ich wusste erst gar nicht, was mit mir geschehen war. Dann stand ich auf und sah das ganze Blut. Erst da realisierte ich, dass ich mich in Lebensgefahr befinde.“

„Erheblicher Blutverlust“

Wie Staatsanwalt Moritz Diekmann schilderte, stach der Angreifer mit einem Küchenmesser neunmal auf die völlig überraschte Frau ein und fügte ihr mit der 12,5 Zentimeter langen Klinge tiefe Stichverletzungen im Rücken, Oberkörper und an den Armen zu. Betroffen waren auch die Lunge und eine Niere. „Es gab einen erheblichen Blutverlust“, so Diekmann, „die Verletzungen waren dazu geeignet, den Tod herbeizuführen.“

Der bei der Tat anwesende Bereitschaftsarzt versuchte noch, den Messerstecher von seinem Opfer wegzuziehen. „Das ist mir auch kurzzeitig gelungen, dann bin ich losgelaufen, um Hilfe zu holen“, sagte er vor Gericht. „Als wir zurückkamen, war die Kollegin nicht mehr da. Eine große Blutspur führte bis in die Intensivstation.“

„Sehr schreckhaft geworden“

Bei einer sofortigen Notoperation retteten Ärzte das Leben von Ines S., die noch vier Tage intensivmedizinisch und bis Mitte Februar stationär behandelt werden musste. Noch immer habe sie bei bestimmen Bewegungen Schmerzen, erklärte sie im Zeugenstand. Hinzu kämen psychische Probleme. „Ich bin sehr ängstlich und schreckhaft geworden“, schilderte die Krankenschwester. „Auf der Straße schaue ich mich ständig nach hinten um.“

Maik U. wurde, wie berichtet, noch auf dem Klinikgelände vom Sicherheitsdienst gefasst. Am nächsten Tag erließ ein Ermittlungsrichter gegen ihn Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Drei Wochen später wurde der Gartenarbeiter in eine psychiatrische Klinik verlegt, nachdem bei ihm eine schizophrene Erkrankung diagnostiziert worden war. Daher geht die Staatsanwaltschaft auch davon aus, dass Maik U. zur Tatzeit schuldunfähig gewesen ist und für den Angriff auf die Krankenschwester nicht bestraft werden kann. In dem bis 9. November währenden Verfahren geht es vor allem um die Frage, ob der Mann auf unbestimmte Zeit in der Psychiatrie untergebracht werden muss, weil er weitere erhebliche Verbrechen begehen könnte und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.

Frau an Hals gepackt

Für diese Befürchtung spricht, dass Maik U. nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft bereits eine Viertelstunde vor der Bluttat in der Uniklinik eine Frau angefallen haben soll. Der Antragsschrift zufolge habe er am selben Abend gegen 21 Uhr im Umfeld seines damaligen Wohnhauses in der Windmühlenstraße eine 25-Jährige am Hals gepackt und versucht, mit einem Messer und einem Schraubendreher zuzustechen. Weil sich die Frau massiv wehrte und laut um Hilfe schrie, konnte sie entkommen.

Verteidigerin Doreen Blasig-Vonderlin kündigte eine Erklärung ihres Mandanten für einen der nächsten Verhandlungstage an. Einen Antrag von ihr, die Öffentlichkeit beim Prozess auszuschließen, lehnte das Schwurgericht ab.

Von Frank Döring