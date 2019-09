Messerstecherei bei „Belantis“: Anklage wegen versuchten Totschlags

Leipzig

Dieser Fall hatte über die Leipziger Region hinaus für erhebliche Betroffenheit gesorgt: Vor mehr als zwei Jahren griffen Jugendliche am helllichten Tag im Freizeitpark „Belantis“ einen 46-jährigen Familienvater aus Thüringen an, verletzten ihn mit einem Messer. Wie die LVZ erfuhr, sind mittlerweile Anklagen erhoben worden. Dem Haupttäter werfen die Behörden ein versuchtes Tötungsdelikt vor.

Prozesse in Dresden

Allerdings ist inzwischen nicht mehr die Leipziger Staatsanwaltschaft zuständig, welche nach der Bluttat zunächst ermittelt hatte. „Da es sich bei den Beschuldigten um zur Tatzeit vier Jugendliche und einen Heranwachsenden mit Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Dresden gehandelt hat, wurde das Ermittlungsverfahren an die dortige Staatsanwaltschaft abgegeben“, erklärte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz auf Anfrage. Hintergrund sei das Jugendgerichtsgesetz, wonach die örtliche Zuständigkeit in Jugendsachen mit Vorrang dem Gericht am Wohnort des Beschuldigten obliegt.

Somit soll der Prozess gegen den mutmaßlichen Messerstecher bei der Jugendkammer des Landgerichts Dresden stattfinden. Seit mehr als einem Jahr ist dort die Anklage gegen einen 18-jährigen Schüler anhängig, teilte Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt mit, Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden. Der Beschuldigte sei deutscher Staatsangehöriger und befinde sich in Untersuchungshaft. Wann der Prozess beginnt, ist nach Angaben eines Gerichtssprechers noch nicht festgelegt worden.

Ein Verfahren eingestellt

Drei weitere mutmaßliche Beteiligte (20, 18, 18) des Übergriffs bei „Belantis“ sollen sich wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Strafvereitelung vor dem Jugendrichter des Amtsgerichts Dresden verantworten. Bei den Angeklagten handelt es sich nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft um zwei Afghanen und eine deutsche Schülerin. Das Verfahren gegen einen weiteren Tatverdächtigen, ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung, wurde eingestellt, so Schmidt. Dieser sei bereits wegen einer anderen Straftat verurteilt worden. Eine Verfahrenseinstellung ist dann nach Strafprozessordnung möglich, wenn die zu erwartende Strafe aus einem weiteren Verfahren nicht beträchtlich ins Gewicht fallen würde.

Verhandlung wohl nichtöffentlich

Bei der Messerattacke am 27. Juli 2017 gegen 13.45 Uhr hatte der 46-jährige Besucher des Freizeitparks eine Schnittwunde erlitten und war in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Lebensgefahr soll aber zumindest nach damaligen Informationen der Polizei nicht bestanden haben. Die Tat spielte sich vor einem Imbissstand zwischen den Fahrgeschäften „Gletscher-Rutsche“ und „Fahrt des Odysseus“ ab. Nach einer Verlautbarung des Freizeitparks sei eine private Auseinandersetzung der Auslöser gewesen. Weitere Details zu den möglichen Hintergründen des Gewaltexzesses und zu den Beschuldigten gaben die Behörden unter Verweis auf den Jugendschutz nicht bekannt.

Aus Gründen des Jugendschutzes findet voraussichtlich auch der Prozess gegen den Haupttäter unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, hieß es.

Von Frank Döring