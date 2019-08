Leipzig

Die Messestadt-Verkehrswacht gibt am 12. und 14. August jeweils zwischen 9 und 15 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße 34 die Materialien für Abc-Schützen an Vertreter der Schulen aus. Es ist ein logistischer Kraftakt, den Verkehrswacht-Geschäftsführerin Grit Blümle und ihre Helfer Roger Barge und Herbert Kreibich in diesen Tagen zu stemmen haben: Mehr als 90 Pakete werden für die mehr als 5500 Schulstarter zusammengestellt. Die neuen Erstklässler erhalten einen Schulwegplan mit Elternbrief, ein Dekra-Basecap mit reflektierenden Streifen, ein reflektierendes Schnappband, eine Verkehrsfibel mit Käpt’n Blaubär, einen Sparkassengutschein und einen LVZ-Schlingel.

Viele Aktivitäten für mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Die Ausgabe der Schulstarter-Pakete bildet den Abschluss der Schulwegvorbereitung unter Regie der Messestadt-Verkehrswacht. Im Mittelpunkt stand im Juni die große Auftaktveranstaltung für die Gemeinschaftsaktion „Sicherer Schulweg“ auf dem Augustusplatz von Stadt, Polizeidirektion, Verkehrswacht und Leipziger Volkszeitung sowie zahlreichen Partnern.

In vielen Kindertagesstätten gab es sogenannte Verkehrssicherheitstage als Abschluss des Vorschuljahres. Die Leipziger Verkehrsbetriebe bringen Hunderte Aufkleber „Achtung Schulanfänger“ an Bussen und Straßenbahnen an. Zudem sollen an Ampeln wieder Sticker angebracht werden, die an die Vernunft der Erwachsenen appellieren: „Sei Vorbild für Kinder – Nur bei Grün.“ Zusätzliche Spannbänder informieren an Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Dort müssen sich Autofahrer in den ersten Wochen des neuen Schuljahres außerdem auf eine deutlich höhere Blitzer-Dichte einrichten. Polizei und Ordnungsamt haben für die Zeit zwischen Mitte August und Ende September verstärkte Geschwindigkeitskontrollen angekündigt.

188 Unfälle mit Kindern im vergangenen Jahr

Wie notwendig das Engagement für sichere Schulwege nach wie vor ist, zeigt der Blick auf den aktuellen Verkehrsbericht der Stadt Leipzig. Demnach registrierte die Polizei im Jahr 2018 insgesamt 188 Verkehrsunfälle mit Kindern, etwas weniger als im Vorjahr. Todesopfer waren zum Glück nicht zu beklagen. 18 Jungen und Mädchen wurden schwer verletzt, 153 kamen mit leichten Verletzungen davon. Der mit Abstand häufigste Grund für Unfälle mit Kindern: Fehler beim Überqueren der Fahrbahn (32). 73 Mal waren Kinder selbst Verursacher der Unfälle.

