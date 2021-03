Leipzig

Waldfrieden – das klingt nach Ruhe, Einsamkeit, einem Häuschen im Grünen. Nichts von alledem passt, denn dieses Gasthaus liegt in der Bornaischen Straße in Connewitz, das pralle Leben direkt vor der Tür. Fällt eben diese hinter einem ins Schloss, öffnet sich eine andere Welt: Ruhig und gediegen, zurzeit leider abgesperrt, liegt rechts der Gastraum. An einer Wand leuchtet Waldesgrün auf Fototapete, Bergidylle findet in einem vergoldeten Bilderrahmen statt. Keiler und Elch aus Plüsch setzen dem mit Ironie und Witz zusammengestellten Ambiente die Krone auf.

Küchenchef Arne Gräfrath bei der Arbeit. Quelle: André Kempner

Das alles ins Visier nehmend, warte ich an der Theke auf mein telefonisch vorbestelltes Essen. Der Wirt, Sascha Pahnke, zapft hier ansonsten Biere sächsischer Brauereien in die Gläser. Seit er 2012 mit Peter König das alteingesessene Lokal übernahm, läuft es wieder. Ein schmaler Eingang gibt den Blick in die Küche frei. Dort wird es nun richtig spannend, denn gegen den Trend zu „hipp & crossover“ wird gutbürgerlich gekocht. Dass es dabei keineswegs altbacken und dröge, sondern einfallsreich und fleischlos zugehen kann, beweist ein erster Blick auf die Website: Da stehen zum Beispiel Kräuterwildschweinbraten und Hirschgulasch auf der Hauptkarte, aber auch gebackene Rote Bete mit Schafskäse oder Pilzgulasch mit Wurzelgemüse. Zusätzlich sorgen Monats- und Tagesgerichte für Abwechslung, darunter Hackbraten und Kartoffel-Wirsing-Auflauf.

Steckbrief Gaststätte Waldfrieden Adresse: Bornaische Straße 56, 04277 Leipzig, Telefon 0341/30 68 65 00, 0151/50 67 76 82. Homepage: www.gaststaettewaldfrieden.de. Konzept: Gasthaus mit gutbürgerlicher Küche. Extras: begrünter Hinterhof mit Kinderspielecke. Geöffnet: aktuell täglich 11 bis 13 Uhr und 17 bis 19 Uhr. Preise: Vorspeisen – 3,50 bis 9,50 Euro, Hauptspeisen – 11,20 bis 16,90 Euro, Tagesgericht – 7,50 Euro, für Kinder 3,50 bis 4 Euro. Kartenzahlung: Amex, Girocard, Master, Visa. Gesamtnote: 7,3/10. Essen: 7,5. Service: 7. Ambiente: 7,5. Fazit: Handwerkliche Speisen zum fairen Preis.

Vielfach sind es Klassiker, die man zuhause für ein, zwei, drei Portionen gar nicht so hinbekommt. Zudem brauchen Schmorbraten ihre Zeit. Da ich schon nicht mehr weiß,wann ich das letzte Mal Roulade gegessen habe, bestelle ich eben diese, und damit der Test rund wird, auch ein kleines Würzfleisch, gebackene Rote Bete sowie Käsespätzle, auf die ich spontan Appetit bekomme. Desserts sind nicht vorgesehen, aber Eierkuchen mit fruchtigem Apfelmus, Zucker und Zimt, eigentlich für Kinder gedacht, passen als süßer Abschluss durchaus.

Rustikaler Charme – der Gastraum des Lokals Waldfrieden. Quelle: André Kempner

Auslaufsicher in Mehrwegpfandschalen verpackt nehme ich meine Schätze mit auf den Weg. Zuhause wird nur das Würzfleisch aus dem Aluschälchen auf einen eigenen Teller gepackt. Der DDR-Klassiker aus sautiertem, zartem Geflügelfleisch in heller Béchamelsauce ist schön dick mit Käse überbacken, Zitronenschnitze setzen einen säuerlichen Kontrapunkt. Zum Glück (!) fehlt der damals und manchmal heute noch übliche Schuss Worcester-Sauce, der selbst in geringer Dosierung jeden Eigengeschmack erschlägt, aber in gelernter Tradition meist dazu gereicht wird.

Leckerer Klassiker: das Würzfleisch Quelle: Petra Mewes

Die knackig gebackene Rote Bete auf Weißkraut-Möhrensalat hat eine typisch erdige Note, den Kick setzen Schafskäse, Bärlauchcreme und drei röstfrische Scheiben Pfannenbrot. Bei den Käsespätzle bewährt sich ein Trennsteg in der Tellermitte: Das herzhafte Dressing des mit Dillspitzen und gehackter Zwiebel angemachten Gurkensalats weicht dadurch nicht die Spätzle auf. Frisch geschabt und reichlich mit Emmentaler und Bergkäse bestreut erinnern sie an Urlaub in Österreich.

Knackig gebacken: Rote Bete auf Weißkraut-Möhrensalat. Quelle: Petra Mewes

Höhepunkt ist dann tatsächlich die Roulade. Der Rotkohl dazu wirkt wie mit der Hand geschnitten, kommt würzmäßig aber etwas lau rüber. Ganz anders das Rindfleisch: Klassisch sächsisch mit Senf bestrichen hat der Koch Gurke und Speck in das Fleisch gerollt und so lange geschmort, dass es wie Butter auf der Zunge zergeht. Die kräftige Sauce dazu tränkt zwei lockere, mit Croutons gefüllte Klöße.

Ein Traum: Quelle: Petra Mewes

Nach dem gelungenen Mahl stimmt schon froh, dass die Gasthaus-Küche trotz des Lockdowns nicht kalt bleibt, denn ich erinnere mich an Pahnkes Worte beim Bezahlen: „So richtig wirtschaftlich ist das Take-Away-Geschäft ja nicht, aber wir sind weiter da und unsere Mitarbeiter haben zu tun.“ Seine Motivation trägt ihn wohl wie so viele Gastronomen durch das schwere Fahrwasser dieser Zeit. Was man sich jetzt noch wünscht? Dort endlich wieder draußen sitzen, im begrünten Hinterhof, wo tagsüber Kinder das Piratenschiff erobern und abends lange Lichterketten den Waldfrieden in Szene setzen.

Zur Galerie Die Gaststätte Waldfrieden in Connewitz stillt den Appetit auf traditionelle, gutbürgerliche Spezialitäten.

Von Petra Mewes