Es ist schon ein Hickhack ums Reisen in diesem Sommer. Fest steht: Man kann auch in Leipzig Griechisch essen und dabei aufs Wasser schauen: an der Weißen Elster. Mein letzter Besuch im Restaurant Thiseas ist ewig her und so entern wir an einem Sonntagabend die Planken des Nachbaus eines antiken griechischen Langschiffs, der Terrasse des Lokals direkt am Fluss. Mindestens 30 weitere Tische draußen sind bereits gut besetzt, die Karte ist schnell gereicht. Auf vielen Seiten stehen allein bei den Speisen mehr als 140 durchnummerierte Positionen und mindestens ebenso viele bei den Getränken. Die Kellner eilen die Treppen runter zum Schiff, dass man befürchtet, gleich stürzen sie ab. Und dann fängt es auch noch an zu regnen. Angesichts dieser Szenerie schießt mir ein „Hoffentlich geht das heute nicht schief“ durch den Kopf. Aber manchmal läuft‘s doch besser, als man denkt: Das Essen erweist sich als top Überraschung, die Servicecrew nimmt souverän jede Stufe und gegen Wind und Regen schützen sowohl ein großes Faltdach als auch transparente, seitliche Plastikwände, die automatisch auf- und abfahren, sobald hinter grauen Wolken der blaue Himmel auftaucht.

Zur Galerie Gute Küche direkt an der Weißen Elster

Hauseigene Rezepte

Die dicke Speisekarte zu sichten dauert eine Weile. Letztendlich machen griechische Zutaten und Gewürze, bekannte Standards, vor allem aber hauseigene Rezepturen die Vielfalt aus. Vegetarier haben weniger gute Karten, aber neben den zwei (!) als vegetarisch angezeigten Spaghetti-Varianten lässt sich aus Salaten, Gemüsegerichten, Reis- und Kartoffelbeilagen Fleischloses zusammenstellen.

Panierter Ziegenkäse mit Sauerkirsche. Quelle: Petra Mewes

Als Vorspeise soll es von der zusätzlichen „Kreativen Sommersaison-Karte“ eine knusprig panierte Scheibe Ziegenkäse mit Sauerkirschreduktion, Erdnussbutter und Zitronengelee sein, im Folgenden dann die Nummern 1, 74, 92, 103, 148, 157, 280 und 205. Zwei Ouzo aufs Haus steigern den Spaß, alles so zu benennen. Die fruchtige Sauerkirschsauce zum Ziegenkäse hat in einem extra Schälchen Platz, so dass der kross gebackene Käse nicht aufweicht. Die Suppe wird erst bei Tisch aus einem Kännchen über schön drapierten Akrokolio (getrockneter Schinken), eine Nocke Ziegenkäse und verschiedene Pilze in den Teller gegossen. Bei der im Ofen butterweich gegarten Lammhaxe hat die Küche vor dem Garen ein Lorbeerblatt zwischen Fleisch und Knochen geschoben, das dem Gericht ebenso Kraft gibt wie der Sauce und den im Tontopf mitgegarten, grünen Bohnen.

Der Thiseas-Mix. Quelle: Petra Mewes

Der Thiseas-Mix ist eine Kombination von Souzouki, Gyros, Souflaki, Lammkotelett sowie Tomatenreis plus einem Klecks Tsatsiki dazu – alles angerichtet in Mulden einer großen Porzellanplatte. Kein Gang enttäuscht und trotz des Andrangs nimmt sich die Küche Zeit, jeden Teller und jede Schale optisch gut aussehen zu lassen. Das findet um so mehr Beachtung, da auch im großen Gastraum einige Tafeln besetzt sind. Der ist stimmungsvoll gestaltet, unter anderen mit einem Olivenbaum, gläsernen Regalen und indirekt beleuchteten Wänden.

Gastfreundlich bedient

Den Durst stillt so einiges, zum Beispiel Wasser, das laut Etikett von den Quellen der Akarnanika Berge in Westgriechenland stammt. Das alkoholfreie Angebot sowie das an Bieren und Weinen griechischer Winzer ist erfreulich. Einige werden nicht nur flaschenweise, sondern auch, wie der von mir gewählte Theopetra Estate, im Glas ausgeschenkt, eine tiefrote, herbe Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Syriach und Limniona.

Schokoladen-Zwilling zum Dessert. Quelle: Petra Mewes

Bleibt Zeit für ein Dessert und einen griechischen Mokka, dezent gesüßt, serviert im zierlich-roten Tässchen. Zeit haben wir zum Glück, denn nachdem sich die Terrasse geleert hat, gönnt sich der Service eine Atempause. Der Schokoladen-Zwilling erweist sich dann als schöne Kombination aus dunkler und heller Schokolade auf einem lockeren, mit Kakao gebackenen Teig, garniert mit frisch geschnittenem Obst, reifen Beeren, geriebenen Haselnüssen und einer Kugel Mango-Eis. Nicht nur das Warten darauf – der ganze Ausflug an die Weiße Elster hat sich gelohnt. Die anfängliche Sorge, der Massentourismus an den Mittelmeerküsten sei bereits an der Weißen Elster gestrandet, erweist als unbegründet.

Restaurant Thiseas Adresse: Holbeinstraße 28a, 04229 Leipzig, Tel. 0341-47 71 570, Internet: www.thiseas.de Konzept: Restaurant mit griechischer Küche Extras: Schiffsterrasse, separater Salon Geöffnet: Mo bis Sa 11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 23.30 Uhr, So 10 bis 14.30 und 17 bis 23 Uhr (bis 30. September durchgängig) Preise: Vorspeisen und Salate 4,20 bis 13,80 Euro, Suppen 6,60 Euro, Hauptgerichte 11,70 bis 32,50 Euro, Desserts 5,20 bis 8,90 Euro Kartenzahlung: Girocard Gesamtnote: 8,2/10 Essen: 8 Service: 8 Ambiente: 8,5 Fazit: Lohnender Trip an die Weiße Elster in Schleussig

Von Petra Mewes