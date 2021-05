Leipzig

Das klingt spannend: Aufschneiden, anrichten, genießen. Während die meisten exklusiven Lokale derzeit (noch) geschlossen haben, bietet das Restaurant Michaelis im gleichnamigen Hotel jedes Wochenende neu ein Sonntagsmahl zum Mitnehmen oder als Lieferung an. Funktioniert das? Neugierig lasse ich mich auf einen Test ein, denn versprochen wird „ein Sonntagsbraten in gewohnter Michaelis-Qualität, fertig gegart, abgeschmeckt und portioniert in lebensmittelechten Beuteln“, die eigentlich nicht so mein Ding sind.

Zutaten in Beuteln

Die Bestellung gebe ich telefonisch durch mit der Bitte, im Hauptgang eine Zutat auszutauschen. „Das kriegen wir hin“, wird mir versichert. Ob die Köche deswegen die Augen verdreht haben, weiß ich nicht, aber keine Sorge – ich habe ihr Menü nicht verhunzt. Zur Auswahl stehen in der letzten Aprilwoche als Hauptgänge gegrilltes Hüftsteak vom Weiderind mit Haselnussbutter, Mais, Portabella-Pilz und Brennnessel-Gnocchi, Filet vom Kabeljau mit Kokos-Zitronengras-Rahm, Porree, Wasabi und gefüllten Dim Sum sowie Süßlupinen Meatloaf plus Landei, Spargel, Physalis und allerlei Kartoffelecken.

Ich bestelle das gegrillte Hüftsteak wie angesagt und lasse beim anderen Hauptgang das vegane Meatloaf, eine Art Hackbraten auf Basis von Süßlupinen, durch den Kabeljau ersetzen. Als Vorspeise gibt es Spargelcremesuppe mit geräuchertem Thunfisch, Petersilienöl und Pumpernickel, als Dessert Creme Caramel mit Gundermann, Erdbeeren und Zitrone. Eine Flasche Wein ist im Gesamtpreis von 90 Euro ebenfalls inkludiert. Das entspricht durchaus dem Level in dieser Liga, schraubt aber, da man ja noch selbst Hand anlegen muss, die Erwartungen hoch.

Die Lieferung kommt pünktlich in einer weißen Papiertüte, dazu ein gekühlter Goldriesling vom Weingut Schloss Proschwitz bei Meißen. Gelbe und grüne Punkte auf vakuumierten Beuteln zeigen an, welche Komponenten zusammengehören. Sie müssen in einem Topf mit heißem, nicht kochendem Wasser etwa zehn Minuten erwärmt werden. An dieser Stelle kann ich nur empfehlen, alle Tüten erstmal zu sortieren, die Uhr in den Blick zu nehmen und eine Schere bereitzulegen, auch Küchenkrepp, denn beim Ausgießen der Flüssigkeiten tropft schon mal was daneben.

Die Uhr im Blick

Zuerst sind die Suppenbeutel dran. Als sie heiß sind, schneide ich eine Ecke ab, fülle den Inhalt vorsichtig in tiefe Teller und packe den geräucherten Thunfisch dazu. Bissfeste Spargelstücke, Petersilienöl und geröstete Pumpernickelbrösel heben Geschmack und Aroma dieser leichten Vorspeise. Während des Essens schwimmen dann der Fisch-, zwei Beilagen- sowie der Beutel mit Brennnessel-Gnocchi im Wasserbad, fast zum Schluss noch zwei pochierte Eier, aber nicht länger als zwei Minuten. Hüftsteak und Kartoffelecken gehören für 14 beziehungsweise zehn Minuten jeweils unverpackt in den vorgeheizten Ofen.

Wer den Job in der Küche übernimmt, muss also aufpassen, schließlich sollen alle Zutaten auf den Punkt zur gleichen Zeit servierbereit sein. Kleine (kompostierbare) Becher halten zudem Meersalz oder frische Gartenkresse bereit. Das gegrillte Hüftsteak ist saftig-rosa geraten, die kräftige Sauce dazu toppt ein Schuss Balsamico. Der Fisch, auf den Punkt vorgegart, harmoniert gut mit dem Frühlingsgemüse, einem Mix aus Karotten in Gelb und Rot, weißem und grünem Spargel sowie fruchtiger Physalis. Die zwei innen flüssig gebliebenen Eier lege ich auf die Ecken und Spalten von La Ratte, lila und Süßkartoffeln. Die mit Bourbonvanille zubereitete Creme Caramel ist mit marinierten Erdbeerscheiben und Gundermann garniert. Dieses feinwürzige Kraut veredelt gemeinsam mit süßem Goldstaub den schönen Nachtisch.

Kompromiss beim Verpacken

Die ganzen Verpackungen türmen sich nun im Müll. Diesem Malus steht entgegen, dass sich die mit Sorgfalt einzeln in der Michaelis-Küche gegarten Zutaten nicht schon vor dem Essen vermischen. Den Bonus macht die top Qualität der Speisen aus. Was ich auf der Kochanleitung vermisse sind Fotos der Menüs, damit beim Anrichten nichts durcheinander gerät, und ein Datum auf den Beuteln, das entweder den Zeitpunkt des Garens oder des Endverbrauchs nennt. Manchmal kommt ja an den schönsten Sonntagen etwas dazwischen.

Restaurant Michaelis Adresse: Paul-Gruner-Str. 44, 04107 Leipzig, Tel. 0341/267 80, Internet: www.michaelis-leipzig.de Konzept: Restaurant mit anspruchsvoller, internationaler Küche Extras: Terrasse Salons, Hotelzimmer, Appartements Geöffnet: Bestellung bis Fr, 14 Uhr, Abholung Do bis So, Lieferung Fr und Sa, 14 bis 18 Uhr Preise: Hauptgang 18,50 Euro, 3-Gänge-Menü 36 Euro, für 2 Personen 90 Euro inkl. 1 Flasche Wein Kartenzahlung: AmEx, Girocard, Master, Visa Gesamtnote: 7,5/10 Essen: 8 Service: 7 Ambiente: keine Bewertung Fazit: Sehr gute Speisenqualität, Kompromiss bei der Verpackung

Von Petra Mewes