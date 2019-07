Leipzig

In knapp sechs Wochen finden in Sachsen Landtagswahlen statt. Nach letzten Umfragen liegen CDU und AfD Kopf an Kopf. Die SPD kämpft darum, im Ergebnis zweistellig zu bleiben. Schwarz-Rot bildet in Sachsen die Regierungskoalition. Beide Parteien würden wahrscheinlich auch nach dem 1. September gern kooperieren. Doch jetzt ist Wahlkampf, und da kämpft jeder für sich allein.

Beim Wahlkampf-Talk „ CDU und SPD im Vergleich“ diskutiert LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer am Dienstagabend in Leipzig mit dem CDU-Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und dem SPD-Fraktionschef im Landtag, dem Leipziger Abgeordneten Dirk Panter. Es geht es um Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Bildung, innerer Sicherheit, im Verhältnis zu Russland und vieles mehr.

Das Streitgespräch beginnt um 18 Uhr in der LVZ-Kuppel am Peterssteinweg 19 (Einlass ab 17 Uhr). Der Eintritt ist frei. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten über die gebührenfreie Hotline: 0800 2181080. Ab 18 Uhr können Interessenten die Diskussion auch per Livestream auf lvz.de verfolgen.

