Markkleeberg

„Die Schönheit der Bilder“ heißt die aktuelle Ausstellung im Weißen Haus. Zu sehen sind Aquarelle und Grafiken des Leipziger Grafikers und Malers Michael Triegel. Seit er 2010 Papst Benedikt XVI. malte, reißen sich die Medien um ihn. 2013 fertigte er ein zweites Benedikt-Porträt für die deutsche Vatikan-Botschaft in Rom. Zum Künstlergespräch am Donnerstag war auch Kunsthistoriker Richard Hüttel anwesend, der ehemalige Leiter der Graphischen Sammlung im Museum der bildenden Künste Leipzig. „Die Resonanz war überwältigend“, schwärmt Kulturamtsleiter Falk Hartig von der Veranstaltung. „Unser Dank gilt der Leipziger Galerie Schwind, die uns Triegels Werke zur Verfügung gestellt hat.“

Besondere Ästhetik wird diskutiert

Rund 120 Besucher drängten sich im Weißen Haus und diskutierten über die Frage, ob Kunst schön sein dürfe. Triegel muss sich immer wieder zur besonderen Ästhetik seiner Bilder erklären. „Schönheit, die nur an der Oberfläche kratzt, ist Kitsch. Aber warum soll ich denn nur malen, was hässlich ist, dann könnte ich ja gleich aus dem Fenster springen“, hatte er bereits zur Eröffnung seiner Ausstellung, die noch bis zum 25. Juli zu sehen ist, betont. Gezeigt werden Aquarelle von Triegels Reisen nach Italien oder in die Schweiz, schnelle Impressionen, in einer oder zwei Stunden zu Papier gebracht. Auch „Denkbilder“ mit Szenen, die an die Vergänglichkeit und an den Tod erinnern, an die ewige Wiederkehr von menschlichen Kämpfen und Kriegen, sind ausgestellt.

Von Gislinde Redepenning