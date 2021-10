Michaeliskirche am Leipziger Nordplatz: Frischekur für Fassade und Fenster

Leipzig

Die Gerüste stehen, die Arbeiten an der Nordfassade haben begonnen. Die Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde muss 2021/22 ein großes Projekt stemmen: die Sanierung der reichlich bauplastisch geschmückten Fassade und der Buntglasfenster in der Michaeliskirche am Nordplatz. Am Donnerstag wurde mit Partnern und Fördermittelgebern der offizielle Start gefeiert. „Dieses Jahr wird die Fassade an der Nordseite unserer Kirche gesäubert und repariert. Der Sandstein wird abgestrahlt, damit die lockeren Bauteile abfallen und die Fugen und Ritzen geflickt werden können“, erläuterte Lutz Prager, der Kirchenvorstandschef der evangelisch-lutherischen Gemeinde. So solle vor allem verhindert werden, dass weiterhin Wasser von außen eindringt. „Es wird eine behutsame, schonende Reinigung, die auch die Patina der letzten Jahrzehnte ein wenig bewahrt“, sagte Denkmalpflegerin Annekatrin Merren.

Die drei schönsten Bleigasfenster blieben erhalten

Die Bleiglasfenster der Michaeliskirche am Nordplatz in Leipzig werden restauriert Quelle: Sebastian Kuhn

Darüber hinaus sollen die großen Fenster mit den Bleiverglasungen im Altarraum und in den Emporen des 1904 geweihten Gotteshauses gesäubert, restauriert und mit einer Schutzverglasung versehen werden. „Es ist ein Glück, dass die drei am schönsten gestalteten Fenster nach dem Krieg erhalten geblieben und dicht am Original rekonstruiert worden sind“, so Denkmalpflegerin Merren. Diese könnten nun besser restauriert werden – was wirklich nötig ist, um sie zu bewahren und vor weiteren Witterungseinflüssen zu schützen. Andere Fenster wurden im Krieg zerstört und durch einfache Scheiben ersetzt.

Im nächsten Jahr geht es mit den Seitenfassaden des Sakralbaus sowie den restlichen Fenstern weiter. Für die Arbeiten hat die Gemeinde Fördermittel durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes mit Kofinanzierung durch das Land sowie von der sächsischen Landeskirche erhalten. Gemeinsam mit ihren Eigenmitteln kann sie daher etwa 565 000 Euro verbauen.

Innensanierung folgt als nächster Schritt

Damit sind die Arbeiten aber noch lange nicht beendet. „Danach beginnen wir mit der Innensanierung der Kirche“, kündigte Pfarrer Ralf Günther an. Die kostet mehr als eine Million Euro und soll sich möglichst ab 2023 anschließen. Geplant ist dafür ein Zeitraum von mindestens fünf Jahren, da Spenden gesammelt und Fördermittel benötigt werden. „Es gibt sehr viele Schäden, die behoben werden müssen“, erklärte Kirchenvorstandsvorsitzender Prager mit Blick an die Decke. An vielen Stellen bröckelt der Putz. Die etwas höheren Seitenschiffe sollen wieder ebenerdig werden – damit der Zugang barrierefrei wird. Die Aufarbeitung aller Natursteinböden ist ebenso vorgesehen, das Problem der Toiletten muss gelöst werden, die Elektroinstallationen sind meist älter als 40 Jahre und müssen daher komplett erneuert werden. Notwendig sei es auch, die Akustik zu verbessern. Derzeit gibt es Leinwandbespannungen an Innenwänden. „Wir haben viel zu tun und werben um Partner“, betonte Prager.

Von Mathias Orbeck