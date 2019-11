Mieten in Leipzig steigen schneller als in Berlin

Leipzig

Leipzig boomt – auch auf dem Wohnungsmarkt. Die Mieten in der Messestadt steigen inzwischen sogar schneller als in Berlin. Zu diesem Ergebnis kommt das Portal Immowelt in einer aktuellen Auswertung der Wohnungsangebote auf dem eigenen Portal: Während die Mieten in Leipzig binnen Jahresfrist im Mittel um fünf Prozent anzogen, waren es in der Hauptstadt nur noch drei Prozent.

Damit ist Leipzig Spitzenreiter unter den Großstädten in Mitteldeutschland – vor Dresden, wo die Mieten um drei Prozent zulegten. Abseits der boomenden Metropolen wird es dagegen oft sogar billiger – allen voran in Meißen, wo die Mieten binnen Jahresfrist um drei Prozent zurückgingen.

Zuzüge treiben Mieten in die Höhe

„Im Osten Deutschlands lassen sich zwei Trends erkennen: In den florierenden Großstädten wie Leipzig und Dresden gibt es viel Zuzug und somit steigen die Mieten weiter an“, sagt Immowelt-Chef Cai-Nicolas Ziegler. „In ländlicheren Gebieten hingegen bleiben die Preise meist konstant oder sind sogar rückläufig, da die Bevölkerungszahlen stagnieren.“

Zu spüren ist das bereits im Umland der Großstädte: In den direkt an Leipzig angrenzenden Landkreisen Leipzig und Nordsachsen legten die Mieten jeweils nur um zwei Prozent zu, also nicht einmal halb so stark wie in der Messestadt selbst. In Mittelsachsen und dem Altenburger Land blieben die Mieten sogar unverändert auf Vorjahresniveau.

In Dresden wurde es in zwei der drei angrenzenden Landkreise sogar billiger – um drei Prozent im Kreis Meißen und um zwei Prozent im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Im ebenfalls an Dresden grenzenden Kreis Bautzen blieben die Mieten unverändert.

Potsdam schon fast so teuer wie Berlin

In Berlin dagegen hat sich der Anstieg auf dem dort aufgeheizten Wohnungsmarkt bereits vor Inkrafttreten des dort geplanten Mietendeckels deutlich verlangsamt. „Aktuell zeigt sich eine leichte Entspannung auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Die Mieten sind zwar hoch, stiegen aber im Vergleich zu den Vorjahren nicht mehr so stark“, sagt Ziegler.

Dafür steigen die Mieten dort jetzt im Umland. „In den Umlandgemeinden sieht es ganz anders aus: Die Preise legten dort deutlich zu und nähern sich langsam sogar dem Niveau der Hauptstadt an“, so Ziegler weiter. In Potsdam zogen die Mieten um 13 Prozent an – und liegen im Schnitt nur noch 0,80 Euro pro Quadratmeter unter dem Niveau der Hauptstadt. Im Landkreis Havelland betrug das Plus sogar 15 Prozent.

Leipzig und Dresden noch deutlich günstiger

Vom Berliner Mietniveau sind Leipzig und Dresden dagegen noch weit entfernt: Während in der Hauptstadt im Mittel 11,30 Euro kalt pro Quadratmeter fällig werden und in Potsdam 10,50 Euro, sind es in Leipzig nur 6,70 Euro und in Dresden 7,50 Euro. Noch teurer ist in Mitteldeutschland nur in Jena, wo im Mittel 9 Euro verlangt werden. Das ist aber kaum mehr als vor einem Jahr, als dort im Mittel bereits 8,80 Euro fällig wurden.

Die stärksten Ausschläge nach oben gab es in Mitteldeutschland allerdings in zwei eher ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalt: in den Landkreisen Harz (plus 10 Prozent) und Börde (plus 9 Prozent). Teuer ist es dort aber nach wie vor nicht, denn beide gehörten vorher zu den billigsten Wohngegenden im Osten. Im Landkreis Harz kostet der Quadratmeter im Mittel jetzt 5,50 Euro, in der Börde sind es sogar noch 50 Cent weniger.

Billig wohnen im Vogtland

Am billigsten wohnt es sich der Analyse zufolge im Vogtlandkreis (4,50 Euro), im Altmarkkreis Salzwedel (4,60 Euro) sowie in den Landkreisen Görlitz (4,70 Euro) und Greiz (4,90 Euro). Die Städte Chemnitz und Gera sind mit jeweils 5,10 Euro kaum teurer. In den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen werden dagegen bereits 5,60 Euro fällig.

Dabei handelt es sich aber nicht um die Durchschnittsmiete, sondern um den sogenannten Median. Das ist der Wert, bei dem genau die Hälfte der Wohnungen darunter und die Hälfte darüber liegt. Da Ausreißer nach oben hier herausgerechnet werden, liegt der Median regelmäßig niedriger als der rechnerische Durchschnitt aller Mieten. Zudem berücksichtigt Immowelt nur die angebotenen Wohnungen auf der eigenen Plattform – also nur Neuvermietungen. Altverträge fließen nicht ein.

Rockstock und Cottbus kaum gefragt

Sogar deutlich gesunken sind die Mieten in Rostock (um 10 Prozent auf 6,30 Euro) und Cottbus (minus drei Prozent auf 5,80 Euro). Grund: Die dort angebotenen Wohnungen seien meist älteren Baujahrs und unsaniert – und entsprechend günstig zu haben, stellen die Immowelt-Exprten fest. „Hochpreisige Neubauprojekte findet man hingegen selten.“

Für die Analyse hat Immowelt die auf dem eigenen Portal angebotenen Kaltmieten von Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern ausgewertet und auf die 76 Stadt- und Landkreise in Ostdeutschland heruntergebrochen. Berücksichtigt wurde jeweils die von Januar bis September angebotenen Wohnungen.

Von Frank Johannsen