Mieten in Sachsen nur leicht gestiegen - „Wohnen bleibt bezahlbar “

Leipzig/Dresden

Wohnen bleibt in Sachsen weiterhin bezahlbar. Die Netto-Kaltmiete lag 2019 durchschnittlich bei 5,19 Euro pro Quadratmeter – sieben Cent mehr als im Jahr zuvor. In den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz erhöhten sich die Kaltmieten um 14 Cent auf 5,67 Euro, in ländlichen Regionen blieben sie mit 4,79 Euro nahezu konstant.

Das geht aus Angaben des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen (vdw) hervor, dessen Unternehmen mit über 300 000 Wohnungen fast ein Viertel des Mietwohnungsbestandes im Freistaat bewirtschaften. Vertreten sind zumeist kommunale und genossenschaftliche Gesellschaften.

In Sachsen „keine explodierenden Preise“ auf Wohnungsmarkt

„Die Mieten bleiben damit auf einem stabilen und sehr günstigen Niveau“, schätzt vdw-Direktor Rainer Seifert ein. Entgegen der aktuellen Diskussion sieht er in Sachsen „keine explodierende Preise“ auf dem Wohnungsmarkt, auch nicht in den Metropolen. Bei einem Leerstand von 10,7 Prozent (2018: 10,3) gebe es auch keine Wohnungsnot. Selbst in den Metropolen stünden 4,8 Prozent der Wohnungen leer. In Leipzig liege der Wert bei rund vier Prozent.

Da Leerstand Kosten verursache, müsse zurückgebaut werden, so Seifert. Im vorigen Jahr wurden fast fünfmal so viele Wohnungen vom Markt genommen wie neu gebaut. „Besonders im ländlichen Raum werden wir zukünftig mit überschüssigem Wohnraum konfrontiert werden“, so Seifert. Er forderte sowohl für den Teil- als auch den Komplettrückbau stärkere finanzielle Unterstützung durch den Freistaat.

Firmen wollten vor Corona 488 Millionen Euro investieren

Auch künftig müsse neu gebaut werden, da bestehende Wohnungen wegen ihres Zuschnitts oder ihrer Ausstattung nicht zu vermieten sind. 2019 wurden 349 Millionen Euro in Neubau, Instandhaltung und Modernisierung gesteckt, in diesem Jahr planten die Firmen ursprünglich sogar 488 Millionen Euro zu investieren. „Davon profitierten nicht nur die Mieter und die Kommunen, sondern auch die meist in Sachsen beheimateten Auftragnehmer“, so der Verbandschef.

Ob in dieser Höhe tatsächlich investiert wird, sei aber unsicher. In diesem Zusammenhang übt Seifert heftige Kritik am Mietmoratorium, das der Bundestag im März verabschiedet hat. Es soll Mieter vor dem Rauswurf schützten, wenn sie wegen Corona ihre Miete nicht mehr bezahlen können. „Das ist reiner Populismus.“ Das Moratorium habe die Firmen stark verunsichert, „da es suggeriert hat, man braucht seine Miete nicht mehr zu bezahlen“. Viele Unternehmen hätten aus diesem Grund geplante Investitionen verschoben oder ganz gestrichen. Größere Mietausfälle als Folge der Corona-Pandemie habe es bisher nicht gegeben.

Von Andreas Dunte