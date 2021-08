Wohnungsmarkt-Serie 2021 - Mieten oder Kaufen in Leipzig: Was lohnt sich in welchem Stadtteil?

Es gibt mindestens ein halbes Dutzend Stadtteile in Leipzig, in denen die Kaufangebote für Eigentumswohnungen meist überteuert sind. Aber auch genauso viele mit sehr fairen Preisen. Dieser Text klärt, wo man im Zweifel kaufen oder wo lieber Mieter bleiben sollte.