Mieter empört: Hausverwalter kappt ausgerechnet jetzt Wasserversorgung

Leipzig

Das sei hochgradig „sozial unverantwortlich“, meint Daniel Klein. Ihm und vielen anderen Mietern in Leipzig-Grünau wird kommende Woche der Wasserhahn abgedreht. „Grand City Property“ (GCP) kündigte als Hausverwalter der Jupiterstraße 34 und weiterer Gebäude per Aushang die Abschaltung von Kalt- als auch Warmwasser an: vom 23. bis 27. März 2020 täglich 7 bis 16 Uhr. Grund: Austausch von Absperrventilen im Keller. Ausgerechnet jetzt, wo viele Leute zu Hause bleiben müssten, um sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken, und wo häufiges und gründliches Händewaschen als oberste Hygieneregel gilt. „Dazu forderte selbst die Kanzlerin auf“, so der 47-Jährige.

„Wir schränken uns längst ein“

Von der „Durststrecke“ sind seiner Einschätzung nach circa 600 bis 1000 Leute betroffen, die sich in dieser Zeit nicht angemessen waschen können. Etliche davon gehörten – wie auch er selbst – zur Risikogruppe. Daniel Klein leidet an Multipler Sklerose. Aufgrund dieser chronisch-entzündlichen Krankheit, die das zentrale Nervensystem betrifft, muss er ein das Immunsystem dämpfendes Mittel nehmen. „In der Familie schränken wir uns längst ein“, erzählt er. Er, seine Partnerin (45) und die Tochter (12) würden jeder in einem anderen Zimmer schlafen. Seine Partnerin, eine Verkäuferin, sei krankgeschrieben, um auch so die Gefahr der Ansteckung zu minimieren.

„Null Einsicht“ bei Verwaltung

„Es ist eine besondere Situation, in der man gegenseitig Rücksicht nehmen muss“, glaubt der CNC-Fräser, inzwischen EU-Rentner. Seit Tagen läuft er bei Ämtern und Behörden Sturm gegen die Absperrung: beim Ordnungsamt in Leipzig, bei Ministerien in Dresden, dem Bundesgesundheitsministerium, beim Mieterschutzbund, der Reparaturfirma oder dem Friedensrichter. „Alle haben Verständnis“, sagt er, hätten Ratschläge, fühlten sich aber nicht zuständig. Eine Hygieneinspektorin des Leipziger Gesundheitsamtes empfahl ihm am Freitag lediglich, „sich auf diese Situation vor Ort individuell einzustellen und sich mit entsprechenden Wasservorräten“ vorzubereiten. Und die Hausverwaltung selbst zeige „null Einsicht“, so Klein. Eigentümer ist eine Firma in Luxemburg.

„In höchstem Maße sorgfältig“

Auf Anfrage der LVZ erklärte „Grand City Property“-Sprecherin Katrin Petersen am Freitag, dass die Arbeiten „zwingend erforderlich“ seien. Der Tausch von Wasserventilen sei nötig, „um eine hohe Vorlauftemperatur des Leitungswassers auch weiterhin sicherzustellen ... und den Legionellenwert im Wasser stabil niedrig zu halten“. Man handele „insbesondere auch in dieser Situation in höchstem Maße sorgfältig und verantwortungsvoll“ gegenüber den Mietern.

Sperrdauer wird kürzer

Sie räumte aber ein, dass die Sperrdauer nicht eine Woche betrage. Die Sperrung soll tatsächlich „nur an einem, maximal aber an zwei Tagen erfolgen“ und „jeweils nur wenige Stunden dauern und nicht den gesamten Tag“. Deshalb solle der Aushang präzisiert werden. Dort steht übrigens: „Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen.“ Aktuell für Klein der reinste Hohn.

Von Sabine Kreuz