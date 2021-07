Leipzig

Der sächsische Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) ist entschieden gegen die Einführung einer Mietpreisbremse im Freistaat. „Eine Mietpreisbremse für Dresden und Leipzig wirkt geradezu wie eine Einladung, noch mehr aus den ländlichen Regionen in die Städte abzuwandern“, sagte Verbandsdirektor Rainer Seifert am Montag. „Das wird die Leerstandszahlen im ländlichen Raum, der durch die demografische Entwicklung ohnehin stark gebeutelt ist, noch weiter in die Höhe treiben. Zugleich werden in den Großstädten neue Investitionen erschwert oder sogar ganz verhindert.“

Der vdw vertritt fast 120, überwiegend kommunale Wohnungsunternehmen, die zusammen mehr als ein Fünftel des Mietwohnungsbestandes in Sachsen bewirtschaften. Ende 2020 standen davon rund 29.500 Wohnungen leer, was 10,6 Prozent entsprach (2019: 10,7 Prozent). Bei den kommunalen Gesellschaften im ländlichen Raum betrug die Quote sogar 14,3 Prozent, in den drei sächsischen Metropolen 5,0 Prozent. Auffallend sei aber, dass die Quote in Leipzig, Dresden und Chemnitz leicht gestiegen sei (um 0,2 Prozentpunkte). Für den ländlichen Raum mit seinem „besorgniserregenden Niveau“ forderte der Verband, das Land müsse schnellstens ein umfangreiches Förderprogramm für den Abriss ungenutzter Häuser auflegen. Sonst drohe betroffenen Gemeinden eine Abwärtsspirale.

CDU in Sachsen gab letztlich Grünen und SPD nach

Die Mietpreisbremse sei in Sachsen eine „Fehlentscheidung gegen den ländlichen Raum“, sagte Seifert. Sie diene nur dazu, „Wählerstimmen zu fangen“. Wie berichtet, soll die Bremse ab 1. Januar 2022 für Leipzig und Dresden gelten. Bei Neuvermietungen von älteren Wohnungen (vor Oktober 2014 fertiggestellt) dürfte der Preis dann maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete im jeweils gültigen Mietspiegel dieser Städte liegen. In der Regierungskoalition hatte sich die CDU lange dagegen gesträubt, letztlich dem Drängen von Grünen und SPD nachgegeben.

Rainer Seifert ist Verbandsdirektor beim vdw Sachsen. Quelle: Marko Förster

„Auch mit Blick auf die hohen Zahlen an Wohnungen, die zum Beispiel in Leipzig bei unserem Mitglied LWB und in Dresden bei unserem Mitglied WiD gerade in Planung, im Bau oder bereits fertiggestellt sind, lassen sich keine angespannten Wohnungsmärkte in Sachsen erkennen“, monierte der vdw-Chef. Die durchschnittliche Kaltmiete aller Verbandsmitglieder habe im vergangenen Jahr bei 5,27 Euro pro Quadratmeter gelegen – das waren acht Cent oder 1,54 Prozent mehr als 2019. In den drei Metropolen sei der Wert dabei um zehn Cent auf durchschnittlich 5,77 Euro geklettert – samt aller Sanierungen, Modernisierungen und Neubauten bei weiter steigenden Baupreisen. Außerhalb der Metropolen legte die Kaltmiete um 7 Cent auf 4,86 Euro zu.

Hohe Investitionskosten für klimaneutrales Heizen

Selbst in Leipzig und Dresden gebe es keine „explodierenden Mieten“, meinte Seifert. Der Begriff Explosion passe eher zur Entwicklung der Bau- und Materialpreise, auf welche die vdw-Mitglieder kaum Einfluss hätten. Hinzu kämen sehr hohe Kostensteigerungen durch politische Eingriffe wie die CO2-Umlage. Der Austausch einer alten Gasheizung durch eine neue schlage bei ihnen mit etwa 25.000 bis 30.000 Euro zu Buche, verringere den Kohlendioxid-Ausstoß aber nur um 20 Prozent.

Um ein Haus weitgehend klimaneutral zu beheizen, müssten die Mitglieder künftig weit höhere Investitionen von geschätzt 100.000 bis 120.000 Euro leisten, rechnete er vor. „Wie sich das finanzieren lässt, dazu haben wir vor allem extreme Unsicherheiten.“ Eine Mietpreisbremse enge die Spielräume zusätzlich ein. Sie lenke nur von den echten Problemen auf dem Wohnungsmarkt ab.

