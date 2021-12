Migrantenbefragung: Licht und Schatten im internationalen Leipzig

Leipzig

Leipzig ist eine internationale Stadt, mehr denn je. Fast 100 000 der insgesamt 600 000 Einwohnerinnen und Einwohner haben heute einen Migrationshintergrund. Das bedeutet: Sie selbst oder ihre Eltern wurden im Ausland geboren. Der Anteil ist inzwischen doppelt so hoch wie im sächsischen Durchschnitt. Das liegt in erster Linie am Zuzug der vergangenen Jahre. „Das Wachstum Leipzigs war vor allem ein internationales Wachstum“, sagt Manuela Andrich vom Referat für Migration und Integration. Etwa 56 000 Menschen seien so seit 2010 hinzugekommen.

Wie aber leben die Migrantinnen und Migranten, wie kommen sie in der Stadt zurecht, welche Probleme haben sie? Das versucht die Kommune in regelmäßigen Abständen mit Befragungen herauszufinden, zuletzt im Herbst 2020. In der statistischen Auswertung zeigen sich positive Entwicklungen in den sehr heterogenen Gruppen: Es gibt Fortschritte bei der Sprache, beim Einkommen, auch in der Wohnsituation. Aber es gibt auch wachsende Probleme – allen voran bei der Diskriminierung im Leipziger Alltag.

Menschen aus 183 Nationen leben heute in der Messestadt, die meisten mit kulturellen Wurzeln in Syrien, Russland, Polen, Rumänien und Vietnam. Fast alle seien gut gebildet, auch die zuletzt aus den arabischen Kriegsgebieten Geflüchteten hätten im Schnitt 11,5 Jahre Schulbildung hinter sich, schildert Andrea Schultz vom Amt für Statistik und Wahlen.

Wohnungen sind teurer und der Platz ist beengter

In den Daten ihrer Behörden ist auch zu erkennen, wie gut die kulturellen Einflüsse inzwischen über fast die ganze Stadt verteilt sind. In den meisten Ortsteilen liegt der Migrationsanteil über zehn Prozent, in vielen auch über zwanzig Prozent. Die Suche nach einer passenden Wohnung fällt Migrantinnen und Migranten aber immer noch schwerer als ihren einheimischen Nachbarn; gerade heute, wo Wohnraum knapper wird. Sie zahlen allein für ihre Ethnie im Schnitt 30 Cent mehr pro Quadratmeter, leben oftmals in beengteren Wohnverhältnissen. Pro Kopf stehen Migrantinnen und Migranten in Leipzig 32 Quadratmeter zur Verfügung, ihren deutschen Nachbarn 46 Quadratmetern. Etwa ein Viertel hat bei der Wohnungssuche bereits Ablehnungen aufgrund der fremden Herkunft erlebt. „Die Diskriminierung trifft dabei vor allem Menschen aus Syrien und den OIC-Staaten für Islamische Zusammenarbeit“, so Migrationsexpertin Manuela Andrich.

Auf dem Arbeitsmarkt hat sich zumindest bei der Bezahlung etwas getan. Im Jahr 2016 lag das Nettoäquivalenzeinkommen in diesen Bevölkerungsgruppen noch fast 600 Euro unter dem der Einheimischen. Inzwischen sei der Abstand auf 370 Euro geschrumpft, sagt Statistikerin Andrea Schultz. Dabei zeigten sich Unterschiede je nach Herkunft: Während Ost-, Süd- und Westeuropäer praktisch keine Abstriche mehr machen müssen, haben Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Fernost auch heute noch im Schnitt 500 Euro weniger im Geldbeutel. Geflüchtete aus Syrien und anderen islamischen Ländern sind angesichts von im Schnitt nur 800 Euro pro Monat sehr häufig von Armut bedroht. In dieser Gruppe ist mehr als ein Viertel auch arbeitslos.

Mehr als ein Drittel spricht zu Hause Deutsch

Von fehlendem Integrationsbemühen könne zumindest nicht die Rede sein, sagt Andrich. Viele Migrantinnen und Migranten treiben regelmäßig Sport im Freien (Laufen, Ballsport, Radfahren), gut zehn Prozent sind auch in Vereinen organisiert. Nahezu alle Befragten gaben an, regelmäßig Kontakt zu Menschen ohne Migrationshintergrund zu haben. Parallelgesellschaften gebe es in Leipzig eher nicht. Etwa 38 Prozent sprechen inzwischen auch zu Hause Deutsch, vor vier Jahren war es nur 29 Prozent. „Die Sprachkenntnisse haben in allen Bereichen zugenommen“, sagt Statistikerin Andrea Schultz. Dann präsentiert sie Zahlen, in denen auch nach Geschlechtern unterschieden wird: Frauen lernen unabhängig vom kulturellen Hintergrund offenbar schneller.

Integration hängt mit Sprache zusammen, das unterstreichen beide Fachfrauen. Der Wunsch nach Deutschkursen sei in allen Gruppen weiter hoch – auch wenn die Pandemie diese zuletzt häufig verhinderte. Nachholbedarf gebe es aber auch bei den Behörden selbst. Etwa ein Drittel der Migrantinnen und Migranten beklagt, dass sie bei offiziellen Stellen nicht richtig angehört oder verstanden werden. „Dieser Spruch, dass die Amtssprache Deutsch ist, lässt sich in einer international aufgestellten Stadt wie Leipzig kaum noch halten“, findet Manuela Andrich. Es müssen ja nicht gleich 19 Sprachen sein, in denen die Migranten-Befragung durchgeführt wurde.

Die Alltagsdiskriminierung nimmt zu

Zudem häuft sich in Leipzig auch die Alltagsdiskriminierung. „Viele berichten von rassistischen Beleidigungen“, sagt Manuela Andrich vom Migrations- und Integrationsreferat. Hinzu kämen negative Erfahrungen mit der Polizei. Vor vier Jahren hätten zehn Prozent der Befragten derlei Probleme angegeben, aktuell sind es 38 Prozent.

Vor allem Menschen aus Asien und islamischen Ländern, denen ihre Herkunft oftmals eher anzusehen ist, setzten „mehr Toleranz/weniger Fremdenfeindlichkeit“ ganz oben auf die Wunschliste. Bei Ost- und Westeuropäern ist hingegen der Öffentliche Personennahverkehr das dringlichste Problem, in russischen Bevölkerungskreisen waren es die Sauberkeit im öffentlichen Raum sowie der Umweltschutz.

Von Matthias Puppe