Migrantenbeirat konkretisiert Rassismus-Kritik am Zoo Leipzig

Der Vorsitzende des Migrantenbeirats hat in einem offenen Brief auf die Berichterstattung in der LVZ zur kolonialen Vergangenheit des Leipziger Zoos reagiert. Kanwal Sethi konkretisiert darin seine Kritik an Veranstaltungen, die aus Sicht des Migrantenbeirats rassistische Stereotype reproduziert. Wie berichtet, hat das Gremium einen Antrag ins politische Verfahren gebracht, in dem gefordert wird, „Afrika-Abende“ oder „Hakuna-Matata-Abende“ zu unterbinden sowie mit Blick auf die „Völkerschauen“ die koloniale Vergangenheit des Zoos aufzuarbeiten. Bemängelt werden mangelnde Reflexion über die koloniale Geschichte des Zoos sowie die Begleitung der Veranstaltungen durch „afrikanische Tänzer/-innen und Trommler/-innen in traditioneller Kleidung“.

Kanwal Sethi vom Migrantenbeirat in Leipzig Foto: Andre Kempner

Zoo-Direktor Jörg Junhold hatte die Vorwürfe in einem Interview zurückgewiesen und erklärt: „Kultur, Kunst und Geschichte aus anderen Ländern bringen wir zusammen mit Tieren aus diesen Ländern, die wir hier zeigen. Wir sehen darin eine ganzheitliche Betrachtung – auch im Rahmen unseres Bildungsauftrags, den wir ernst nehmen.“ Man werde sich die Veranstaltungen und die Kommunikation noch einmal kritisch anschauen, verwahre sich aber entschieden gegen den Rassismus-Vorwurf. Junhold verwies zudem auf eine aktuelle und vom Zoo beauftragte Studie zur kolonialen Vergangenheit und den Völkerschauen. Der Zoochef deutete an, man könne das 150-jährige Jubiläum nutzen, um dieses Thema in einer Ausstellung intensiver zu beleuchten.

„Gesamte afrikanische Kultur auf wenige Klischeebilder reduziert“

Kanwal Sethi betont in seinem offenen Brief die Verdienste Junholds für den Erfolg des Zoos. Es gehe nicht um einen pauschalen Rassismus-Vorwurf – sondern darum, ob der Zoo mit genannten Abenden rassistische Stereotype verbreite. Es sei wichtig, „dass wir in uns steckende Rassismen entdecken“. In den kritisierten Veranstaltungen „wird die gesamte afrikanische Kultur, ein Kontinent mit 54 Ländern und sehr diversen Kulturen, auf einige wenige Klischeebilder reduziert“, erklärt Sethi. „Es werden dabei Stereotype sowie Homogenisierungen und Verallgemeinerungen von afrikanischen Gesellschaften und Naturräumen bedient, die ihren Ursprung im historischen Kolonialismus haben.“ In der Kiwara-Lodge werde etwas „Afrikanisches“ zusammen gekocht und „über Klischeebilder ein exotisches Gefühl verkauft“.

Nichts spreche dagegen, syrische, nigerianische oder deutsche Abende zu veranstalten, in denen es um ein Kennenlernen und das Entdecken von Eigenheiten und Gemeinsamkeiten gehe. Solche Veranstaltungen könnten aber nicht in Zoos stattfinden, meint der Vorsitzende des Migrantenbeirats. „Dafür gibt es verschiedene Kulturräume, Gewandhäuser und Bibliotheken.“

„Zoo sollte sich um Bildung und Artenschutz kümmern“

Es gebe eine Schieflage im Verständnis des Bildungsauftrags des Zoos, sagt Kanwal Sethi: „In erster Linie sollte der Zoo das tun, wofür er auch kompetent ist, also im Bereich Tierwelt und Artenschutz bilden. Dafür ist der Zoo Leipzig einer der besten bundesweit und Herr Junhold hat seine Verdienste daran.“ Die Vorstellung, mit Klischeebildern über Kulturen aufzuklären sei ein Bildungsansatz aus Zeiten des Zoogründers Ernst Pinkert. „Wir kennen keinen Zoo, in dem beispielsweise die Beziehung von bayerischen Tieren und Lederhosen tragenden Bayern hergestellt wird“, so der Vorsitzende des Migrantenbeirats.

„Gerne stehen ich, der neu gewählte Migrantenbeirat und viele andere postkoloniale Aktive für einen direkten Austausch bereit“, erklärt Kanwal Sethi mit Blick auf die Ankündigung Junholds, mit den Kritikern im Gespräch zu bleiben. Im gegenseitigen Austausch könne „sicherlich viel voneinander gelernt werden“.

Von Björn Meine