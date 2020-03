Milde Strafen nach Gewaltexzess in Leipzig: „Ein Tritt mehr und der Mensch wäre tot gewesen“

Leipzig

„Ein Tritt mehr und der Mensch wäre tot gewesen.“ Der Vorsitzende Richter Norbert Göbel ließ in seiner Urteilsverkündung keinen Zweifel: Der schockierende Gewaltexzess am 7. Dezember 2018 gegen 23 Uhr vor einem bekannten Innenstadt-Club in der Leipziger Petersstraße war fast ein Mord. Am Ende kamen die drei angeklagten afghanischen Männer mit Jugendstrafen zwischen zweieinhalb und etwas mehr als drei Jahren davon.

Hauptverhandlung seit Anfang Januar

Seit Anfang Januar lief der Prozess bei der 3. Strafkammer des Landgerichts Leipzig. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete ursprünglich: versuchter Mord und mehrfache gefährliche Körperverletzung. Sadrullah O. (20), Bilal H. (21) und Ramin S. (22) sollen an jenem Abend in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Nach Aktenlage beschimpften und prügelten sich „zwei Gruppen ausländischer Personen“.

Als der junge Leipziger Paul L. (Name des Opfers geändert), der mit Freunden am Einlass wartete, den Streit schlichten wollte, geriet er selbst ins Fadenkreuz. Nur deshalb, weil er sich eingemischt hatte, soll die Gruppe um die drei Angeklagten den Disco-Besucher angegriffen haben. Zunächst konnte er sich noch wehren. Als er einen Faustschlag abbekam, nahm Paul L. den Angreifer in den Schwitzkasten, wurde dann jedoch von einer Flasche am Kopf getroffen und ging zu Boden.

Schwerste Verletzungen für Streitschlichter

Die Angeklagten sollen ihn daraufhin weiter geschlagen und auf ihn eingetreten haben, sodass er eine Jochbogen- und Jochbeinfraktur, einen Bruch des Bodens der Augenhöhle, eine Nasenbeinfraktur und Schädelhirntrauma 1. Grades erlitt. Zwischenzeitlich verlor der junge Mann aufgrund des Gewaltexzesses das Bewusstsein. Auch seine Freunde wurden bei dem Angriff erheblich verletzt, erlitten unter anderem Bisswunden. Bei einem Opfer wurde das Sehvermögen beeinträchtigt. Nach Angaben des Gerichts wurden insgesamt fünf Discobesucher verletzt. Alle drei Beschuldigten wurden im Juli 2019 festgenommen, sitzen seither in Untersuchungshaft.

Rätsel um Schlag mit Flasche

Allerdings konnte während der Beweisaufnahme im Prozess nicht geklärt werden, wer die Flasche auf den Kopf von Paul L. geschlagen hat. Auch deshalb konnte der Tatvorwurf wegen versuchten Mordes nicht aufrechterhalten werden, hieß es. „Es ist eine große Nachsicht, die wir walten lassen“, sagte Richter Göbel. Seine Kammer verurteilte die Angeklagten zu Jugendstrafen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung: drei Jahre und ein Monat für Bilal H., zwei Jahre und elf Monate für Ramin S. sowie zweieinhalb Jahre für Sadrullah O.

Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob hatte Haftstrafen zwischen drei Jahren und drei Monaten sowie drei Jahren und elf Monaten gefordert. Verteidiger Andreas Meschkat plädierte für seinen Mandanten Bilal H. auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten, seine Kollegen Peter Tuppat und Erik Bergmüller forderten Bewährungsstrafen. „Ich prüfe, ob wir gegen das Urteil Revision einlegen“, kündigte Meschkat kurz nach Ende des Prozesses an.

Mutter des Opfers: „Ein Stück Genugtuung“

„Ich hatte keinerlei Erwartungen an das Urteil“, sagte die Mutter des damals fast getöteten Paul L. gegenüber der LVZ. „Es ist für mich ein Stück Genugtuung, dass nun Haftstrafen ausgesprochen und die Haftbefehle aufrechterhalten wurden.“

Es wird nicht das letzte Verfahren in dem Fall sein. Nach Aussagen von einem der Angeklagten ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen drei weitere Tatverdächtige, sodass mindestens ein weiterer Prozess am Landgericht ansteht.

Von Frank Döring