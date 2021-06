Leipzig

Um Mieterinnen und Mieter besser vor den Kräften des freien Wohnungsmarktes zu schützen, sind Luxussanierungen in Leipzig seit einem Jahr nicht mehr so ohne Weiteres möglich. Damals hatte die Ratsversammlung für besonders unter Veränderungsdruck stehende Gebiete in Lindenau, Altlindenau, in der Eisenbahnstraße, am Lene-Voigt-Park, in Connewitz und Eutritzsch sogenannte Soziale Erhaltungssatzungen erlassen. Dort müssen Hauseigentümer seitdem sämtliche Bauvorhaben durch das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung prüfen und genehmigen lassen.

Was hat dieser politisch umstrittene Eingriff in den Leipziger Wohnungsmarkt gebracht? Vom Inkrafttreten der Satzungen am 5. Juli waren bis Ende vergangenen Jahres insgesamt 92 Genehmigungsanträge eingegangen. Das erklärte Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) jetzt auf eine Anfrage der CDU-Ratsfraktion, die im vergangenen Jahr zusammen mit FDP und AfD gegen den von Linken, Grünen und SPD geforderten Milieuschutz gestimmt hatte. In 62 Fällen gab es eine Entscheidung. 24 Anträge sind noch nicht abschließend bearbeitet, sechs Anträge wurden mittlerweile zurückgezogen.

Einbau von Videogegensprechanlagen wurde untersagt

Elf Bauprojekte konnten aufgrund der Restriktionen nicht realisiert werden. Für ein Vorhaben in Altlindenau, zwei am Lene-Voigt-Park und jeweils vier in Lindenau und in der Eisenbahnstraße versagte die Stadt auf der Grundlage der Erhaltungssatzungen die Zustimmung. Bei allen elf Anträgen, die von ein und derselben Verwaltungsgesellschaft gestellt worden waren, ging es nach den Worten von Dienberg darum, eine vorhandene Audio-Wechselsprechanlage durch eine Videoanlage zu ersetzen. Der Grund für die Ablehnung: „Eine Video-Gegensprechanlage dient nicht der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer durchschnittlichen Wohnung“, so der Baubürgermeister. Überdies verfügten weit weniger als 50 Prozent der Häuser im jeweiligen Satzungsgebiet über eine solche Videoanlage. Die betroffene Hausverwaltung beugte sich der Rathaus-Entscheidung. „Rechtsmittel wurden nicht eingelegt“, sagte Dienberg.

Stadt setzt Nachbesserungen bei 25 Bauanträgen durch

In 25 Fällen seien hingegen mit den Eigentümern einvernehmliche „Plananpassungen“ an den Anträgen vorgenommen worden. Dienberg: „Da ging es im Wesentlichen um die Anpassung von Balkongrößen, um Zugänge, Wohnungsgrößen, um bestandsorientierte Ausrichtung der notwendigen Grundrissänderungen wie den Ersteinbau von Bad oder Küche und um die Begrenzung von Ausstattungswünschen auf den den Erhaltungssatzungen zugrunde liegenden genehmigungsfähigen Leipziger Wohn- und Ausstattungsstandard.“

Rote Karte für zweites Bad, Gäste-WC und Grundrissänderungen

In den Gebieten, in denen Soziale Erhaltungssatzungen gelten, dürfen Vermieter vorhandenen Wohnraum durch bauliche Maßnahmen nicht so stark verändern, dass dieser für die dort ansässige Bevölkerung nicht mehr finanzierbar ist und sie dadurch verdrängt. In diesen Gebieten brauchen Eigentümer daher eine gesonderte Zustimmung für jegliche bauliche Maßnahmen, auch wenn diese baurechtlich keiner Genehmigung bedürfen.

Dazu zählen Rückbau, Nutzungsänderungen sowie Modernisierungen oder Instandsetzungen, sofern sie den Gebrauchswert einer Immobilie erhöhen. So werden beispielsweise keine Genehmigungen für Grundrissänderungen etwa durch die Auflösung separater Küchen erteilt, ebenso wenig für Maßnahmen zur Energieeinsparung, die über die Mindestanforderungen der Energieeinsparungsverordnung hinaus gehen, für ein zweites Bad oder ein Gäste-WC in Wohnungen mit weniger als vier Zimmern, für einen zweiten Balkon sowie für den Einbau hochwertiger Wohnungsausstattungen wie Sauna, Kamin, Panoramafenster oder Video-Wechselsprechanlagen. Denn all diese Veränderungen begründen letztlich zum Teil gravierende Mietsteigerungen. Allein schon eine Video-Gegensprechanlage kann laut dem Leipziger „Mietspiegel 2018“ die monatliche Miete um 0,26 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche erhöhen.

Kritik aus der Immobilienbranche

Die Stadt will mit diesen Regelungen Modernisierungen über den gängigen Standard hinaus unterbinden und preisgünstigen Wohnraum erhalten. In der Immobilienbranche stoßen sie hingegen auch vor dem Hintergrund einer sich verändernden Gesellschaft – etwa durch Alterung und Klimaschutz – auf Kritik. Die „Stadtgestalter“, eine Arbeitsgruppe von zehn privaten Immobilienentwicklern und Wohnungsbauunternehmen in Leipzig, befürchten zudem, Investoren könnten aufgrund der Restriktionen von Bauvorhaben Abstand nehmen.

