„Millionärsschmiede“ in Leipzig bringt millionenschwere Unternehmen ins Laufen

Nur staunen konnte man über Pläne, die 2017 in Plagwitz verkündet wurden: In der Leipziger Baumwollspinnerei ging ein neues Start-up-Zentrum an den Start, das sich vornahm, zur Millionärsschmiede zu werden. Erklärtes Ziel: Große Ideen zum Laufen bringen, mit denen man mindestens Millionär wird und die weltweit einen Riesenmarkt finden. „Wir haben damals einiges Kopfschütteln für unseren ,Größenwahn‘ geerntet“, räumt Sven Gabor Janszky (49), führender Kopf hinter dem Zentrum „2bAhead Ventures“, ein. Doch tatsächlich: Den großen Worten sind große Taten gefolgt. 15 Start-ups wurden bislang ins Leben gerufen, nur zwei davon wieder geschlossen. Die erfolgreichsten sind jetzt zweistellige Millionenbeträge wert. Und: „Die Gründer sind unter unserem Coaching allesamt zu Millionären geworden“, sagt Janszky schmunzelnd. Das klingt wie ein Märchen. Aber der Erfolg hat Gründe.

Start-ups beruhen auf Zukunftsforschung

Die Plagwitzer gehen einen speziellen Weg: Er beginnt beim Mutter-Unternehmen, der Denkfabrik 2bAhead. Die betreibt wissenschaftliche Zukunftsforschung und Trendstudien. Für Kunden aus der Wirtschaft werden daraus Geschäftsmodelle abgeleitet, Teams zusammengestellt und diese Teams bei der Umsetzung begleitet. „Wir suchen keine Start-ups, um sie zu fördern und zu finanzieren, sondern wir gründen sie selbst auf der Basis unserer Zukunftsstudien“, erläutert Janszky. Die jungen Firmen werden in der Entstehungsphase, maximal zwei Jahre lang, begleitet und in dieser Zeit mit 300 000 bis 800 000 Euro unterstützt. Das Geld kommt zur Hälfte von Investoren aus dem Mittelstand, zur Hälfte aus einem eigenen Investmentfonds. Wenn alles nach Plan läuft, sind die Start-ups nach zwei Jahren mehrere Millionen Euro wert. Dann brauchen sie weitere Millionen, um international groß zu werden. An diesem Punkt steigen dann Wagniskapitalgeber ein. Und das funktioniert offenbar recht gut, wie die Beispiele zeigen.

Immunkarte – der Shootingstar

Der junge Apotheker Tamim Al-Marie (26) hat mit seiner Immunkarte einen Turbo-Erfolg hingelegt. Quelle: André Kempner

Ausgerechnet mit einem analogen Produkt hat der frischgebackene Apotheker Tamim Al-Marie (26) aus Halle im digitalen Zeitalter einen Turbostart hingelegt: Er erfand die Immunkarte. Das ist eine Art Scheckkarte, auf der der Covid-19-Impfnachweis des Besitzers aufgedruckt ist. Die Immunkarte wird in jeder zweiten Apotheke Deutschlands verkauft und vor allem von Menschen benutzt, die kein Smartphone besitzen oder nicht mit Apps oder QR-Codes umgehen können, aber auch nicht ständig ihren gelben Impfausweis bei sich tragen wollen. Das Start-up von Al-Marie existiert erst seit knapp einem Jahr, ging im Februar 2021 an den Start. Mittlerweile hat er vier Millionen Immunkarten verkauft, das Stück kostet 9,90 Euro. Macht rund 40 Millionen Euro Umsatz – wovon ein Drittel als Gewinn zu Buche stehen. Der 26-Jährige lächelt nur, wenn man ihn nach seinen Millionen fragt. Auf jeden Fall kann er das Wachstum seiner Firma nun ohne Fremdkapital finanzieren. Der junge Pharmazeut sieht seine Zukunft eher in Projekten zur Digitalisierung des Apothekenmarktes, als selbst in einer Apotheke zu stehen.

Kopernikus Automotive – die Zukunft des Parkens

An der Zukunft des Parkens arbeitet Stefan Jenzowsky (50) von Kopernikus Automotive. Quelle: André Kempner

Stefan Jenzowsky (50), Gründer und Geschäftsführer von Kopernikus Automotive, war im Januar in Las Vegas auf der weltgrößten Technologiemesse CES. Dort stellte er die Zukunft des Parkens vor – automatisierte Parkhäuser. Das funktioniert so: Der Fahrer oder die Fahrerin rollt zum Parkhaus, steigt aus und startet eine App. Mittels Kamera-Sensoren und einer Recheneinheit wird das Auto nun von alleine durchs Parkhaus geführt, sucht sich einen Parkplatz, parkt ein. Kommt der Fahrer zurück, kehrt auch sein Wagen zu ihm zurück. Während der Parkzeit kann das Auto zu einem Waschplatz rollen oder, sofern es ein Stromer ist, an die E-Ladestation. Ist der Akku voll, wird es umgeparkt und macht den Platz frei für den nächsten Wagen. Das Leipziger Start-up Kopernikus Automotive hat die Technologie für automatisiertes Parken, das auf Künstlicher Intelligenz beruht, entwickelt. Umgesetzt wurde das Ganze zum ersten Mal auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2021 in München, als Gemeinschaftsprojekt des Verbandes der Automobilindustrie, zu dem unter anderem BMW, Volkswagen, Ford, Jaguar Land Rover und Mercedes-Benz sowie die Zulieferer Bosch und Continental gehören. In Braunschweig gibt es ein öffentliches Parkhaus zur Erprobung der Technologie. In den nächsten drei bis fünf Jahren, so schätzt Jenzowsky, können die Konsumenten dafür ausgerüstete Fahrzeuge kaufen: „Autonomes Fahren wird alles verändern.“ Entsprechend liegen Millionen-Umsätze und -Gewinne in der Luft.

DaVinci Kitchen – frisches Essen vom Roboter

Vick Manuel (28, links) und Ibrahim Elfamarawy (29) haben die Software des Kochroboters entwickelt, der am Leipziger Neumarkt bei der Arbeit besichtigt werden kann. Quelle: André Kempner

Der Gastronomie fehlt das Fachpersonal, aber gleichzeitig legen die Gäste immer mehr Wert auf frisch gekochtes Essen. Eine Lösung für dieses Problem zeigt das Start-up DaVinci Kitchen in seinem Pop-up-Lokal am Leipziger Neumarkt auf. Dort kocht in einem gläsernen Würfel ein Roboter, Personal wird so gut wie keins mehr benötigt. Hinter den Kulissen ist lediglich ein echter Koch im Einsatz, um die Rezepte zu entwickeln, die frischen Zutaten zu schnippeln und den Roboter damit zu bestücken. Ansonsten läuft es so: Der Kunde oder die Kundin kommt herein, sucht sich auf der digitalen Speisekarte das gewünschte Gericht und eventuelle Zutaten aus, bezahlt online. In den nächsten Minuten kann er oder sie dem Roboter beim Kochen zuschauen, denn sogar die Pasta wird frisch hergestellt. Nach drei bis fünf Minuten ist das Gericht dank Induktionsherd auch schon fertig. Der Roboter kann drei Gerichte parallel zubereiten und wäscht anschließend den Kochtopf ab. Die Software dafür haben Vick Manuel (28) und Ibrahim Elfamarawy (29) entwickelt, die Gründer von DaVinci Kitchen. In diesem Jahr wollen sie ihre Firma vergrößern und in andere deutsche Städte gehen. Vorzugsweise auf Flughäfen oder Bahnhöfen soll der Kochroboter zum Einsatz kommen. Beim Stichwort „Millionär“ lachen die beiden: „Millionen haben wir ausgegeben, aber noch nicht verdient!“ Doch wenn das Leben nach der Pandemie wieder läuft, können auch sie damit rechnen.

Mana Farms – Küchenkräuter ohne Transportwege

Richard Daser (29, links) und Raphael Schardt (31) haben einen Klimaschrank entwickelt, in dem Küchenkräuter und Salate direkt beim Gastronomen angebaut werden können. Quelle: André Kempner

Seit knapp zwei Jahren arbeiten Raphael Schardt (31) und Richard Daser (29) in der Spinnerei an ihrem Start-up Mana Farms. Es geht um frische Kräuter und Salate für die Gastronomie. Normalerweise werden sie in der Türkei, Spanien oder Marokko angebaut, legen lange Transportwege zum Großhändler zurück, wo der Koch sie für seinen Bedarf einkauft. Die beiden Gründer haben nun eine Art Klimaschrank entwickelt, in dem das „Grünzeug“ direkt im Lokal angebaut und geerntet werden kann. Petersilie, Rucola, Basilikum oder Eichblattsalat wachsen auf einem Substrat und werden bedarfsgerecht mit Wasser, Nährstoffen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit versorgt. Wenn der Koch ernten will, kann er einzelne Röhren aus dem Schrank herausziehen und mit in die Küche nehmen. Auf die Idee kam Richard Daser, als er in Barcelona Luft- und Raumfahrttechnik studierte und sich mit Lebenserhaltungssystemen im Weltraum beschäftigte. Mana Farms hat gerade ein Patent in Anmeldung und zahlreiche Vorbestellungen. Die Kunden sitzen in Deutschland, Österreich und Liechtenstein, Anfragen gibt es auch aus Abu Dhabi. In drei bis fünf Jahren wollen die Jungs aus Leipzig Marktführer für das Gastgewerbe in Deutschland sein. Millionen haben sie noch nicht verdient, „aber es ist absehbar“.

Projekte in Israel, den USA und England

Sven Gabor Janszky (49) ist der führende Kopf des Plagwitzer Zukunftsinstituts und der Start-up-Schmiede 2bAhead. Quelle: André Kempner

Auch im Ausland – in Israel, den USA und England – hat „2bAhead Ventures“ Start-ups zusammen mit internationalen Wissenschaftlern gegründet und ihnen geholfen, ihre Technologien in Unternehmen zu verwandeln. Dazu gehören ein Start-up zum Einfrieren menschlicher Organe, um sie über Kontinente hinweg transplantieren zu können, die Herstellung von Fleisch aus alternativen Proteinen mittels 3D-Drucker und ein neuer Quantencomputer, der schneller und exakter arbeitet als der bisherige Rekordhalter. „Wir suchen uns Leute, die auch daran glauben. Und dann geht es los“, sagt „Millionärsschmiede“-Gründer Janszky.

