Rund 8000 Menschen haben am Samstag an der Demonstration und den Aktionen auf dem Markt zum diesjährigen Christopher Street Day in Leipzig teilgenommen. Der Anklang sei so groß wie noch nie, sagte Jasmin Gräwel vom CSD-Team auf Nachfrage von LVZ.de.

Insgesamt zwölf Wagen zogen am Nachmittag durch die Innenstadt und entlang des Rings. Auch Vertreter einiger Parteien waren darunter, unter anderem von der SPD und den Linken.

Die Demonstration ist Teil der CSD-Woche und steht unter dem Motto „50 Jahre Stonewall“. Die Veranstalter wollen an die Proteste in der New Yorker Christopher Street gegen die Verfolgung Homosexueller vor 50 Jahren erinnern.

Die Community sei Teil der Gesellschaft und dürfe nicht als kleine Minderheit abgetan werden, sagte Gräwel.

Die Demonstranten verliehen zahlreichen politischen Forderungen Ausdruck. Beispielsweise solle die Polizei Straftaten gegen Homosexuelle gesondert erfassen, damit sie statistisch ausgewertet werden können.

Schwule oder lesbische Asylbewerber, die in ihrem Land wegen ihrer Sexualität verfolgt werden, sollten zudem bevorzugt Asyl erhalten. Außerdem grenzten sich die Teilnehmer gegen Rechts ab.

