Mineralien und Megaphon-Konzert im Bergbau-Technik-Park

Großpösna

Der Bergbau-Technik-Park (BTP) an der A 38 neben der Deponie Cröbern beteiligt sich am Wochenende mit Veranstaltungen am Jahr der Industriekultur in Sachsen sowie an den 8. Tagen der Industriekultur Leipzig. Wie Parkleiter Thorsten Hinz informierte, findet auf dem Areal am Sonnabend und Sonntag zum einen jeweils von 10 bis 17 Uhr die „3. Mineralien- und Technikbörse“ statt. Zum anderen gibt es ebenfalls an beiden Tagen jeweils ab 15 und 18.15 Uhr unter dem Titel „Signals“ Konzerte für einen Megaphon-Chor zu hören. Der Eintritt kostet pro Veranstaltung für Besucher ab 13 Jahren vier Euro. Außerdem bietet der BTP ab Leipzig Goethestraße einen Busshuttle an, für den allerdings eine Anmeldung auf der Internetseite des BTP unter www.bergbau-technik-park.de/ticket-bestellung notwendig ist. Die Fahrt kostet fünf Euro pro Person. Abfahrtzeiten sind an beiden Tagen jeweils 13.30 und 17 Uhr.

BTP vergibt Tickets

Trotz der corona-bedingt schwierigen Situation freuen sich die Organisatoren, wieder Veranstaltungen im BTP anbieten zu können. Hinz: „Wir hoffen auf viele Besucher, alle Vorschriften werden dabei natürlich eingehalten.“ Als kleine Motivationshilfe stelle er zehn Tickets für je zwei Personen kostenfrei zur Verfügung. Sie berechtigen zum Eintritt in die Börse, in das Konzert und zum Nutzen des Shuttle-Service. Interessenten müssen nur am Donnerstag, 3. September, zwischen 10 und 11 Uhr diese Telefon-Nummer anrufen: 034297 140127. Dann können sie mit etwas Glück so ein Gesamt-Ticket gewinnen.

Die Mineralien- und Technikbörse steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gelebte Industriekultur“. Als Höhepunkte werden Vorführungen von Modellen und Technik aus dem 19. und 20. Jahrhundert angekündigt. Eisenbahn- und Modellbauliebhaber würden ebenfalls auf ihre Kosten kommen und hätten die einmalige Gelegenheit, ein funktionsfähiges Schaufelradbaggermodell sowie eine der ersten Märklin Modelleisenbahnen und historische Dampfmaschinen aus dem späten 19. Jahrhundert zu erleben. In einer Sonderausstellung sollen zudem einmalige fossile Funde aus dem ehemaligen Tagebau Espenhain zu sehen sein.

Darsteller auf Großgeräten

Während der Konzerte sind zwei Werke der Komponistin Anna Korsun und des Komponisten Sergey Khismatov zu hören. „Das Megaphon als Verstärker von Tonsignalen vermittelt unbewusst die Assoziation eines industriellen Prozesses, bei dem die Kommunikation über Funk oder mit Hilfe großer Hörner beziehungsweise Megaphonen erfolgt. Das Megaphon wirkt wie ein Filter – die Stimme, die durch das Prisma ertönt, erhält einen metallischen Farbton“, heißt es dazu in der Ankündigung. Während der Aufführung der Komposition „Signals“ von Anna Korsun bewegen sich die Sänger und Sängerinnen gemeinsam mit dem Publikum durch den Bergbau-Technik-Park. In der extra für den BTP neu entstandenen Komposition für einen Megaphon-Chor von Sergey Khismatov werden sich die Darsteller auf den beiden Großgeräten, dem Schaufelradbagger und dem Absetzer befinden.

Von Olaf Barth