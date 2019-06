Leipzig

Als Leipziger ist Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow oft und gern in seiner Heimatstadt unterwegs. Dass es dabei nicht immer freudbetont zugeht, hat unter anderem mit der angespannten politischen Situation im Freistaat zu tun. Manche Termine machen aber auch deshalb betroffen, weil das Thema bedrückt. Am Donnerstagvormittag sah sich CDU-Politiker Gemkow in der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig um – und mit jungen Krebspatienten konfrontiert. Gemkow, selber Familienvater, machte dabei auch der Leipziger Elternhilfe für krebskranke Kinder seine Aufwartung. Im Januar hatte der Minister erstmals die Schirmherrschaft über das traditionelle Benefizkonzert des eingetragenen Vereins inne – und im Zuge dessen ein Ehrenamt übernommen, das lange Zeit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) bekleidete. Bei dem Event im Gewandhaus war ein Reinerlös von stolzen 110 000 Euro zusammengekommen.

Mit den Organisatoren des Konzerts – Andreas Stolle (Reinwald Entsorgungs GmbH), Uwe Harzer ( Omniphon GmbH), Steffen Scholz (Procilon Group) und Thoralf Hager ( Hager Rechtsanwälte) – informierte sich Gemkow über die psychosozialen Angebote auf der Station. Dabei wurden der Minister und die Elternhilfe-Unterstützer von Professor Holger Christiansen, dem Leiter der selbstständigen Abteilung, und Sporttherapeut Markus Wulftange in Szene gesetzt. Mit Jan Klemm traf Gemkow auch einen betroffenen Vater, der die Notwendigkeit einer umfassenden psychosozialen Versorgung von betroffenen Familien sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Phase einer Krebsbehandlung unterstrich.

Der prominente Gast zeigte sich berührt und kündigte an, auch für das 20. Benefizkonzert im Februar 2020 als Schirmherr zur Verfügung zu stehen. „Ich trage gerne meinen Teil dazu bei, krebskranke Kinder und ihre Familien zu unterstützen“, sagte Gemkow.

Von Dominic Welters