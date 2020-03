Minol-Pirol Karrow geht – Tankstelle in Leipzig wird fortgeführt

Leipzig

Sein letzter Arbeitstag ist der 1. März. Dann geht Peter Karrow (63) – Leipzigs letzter Minol-Pirol – in den Ruhestand. Seine Minol-Tankstelle in Lindenau wechselt den Pächter und bleibt den Leipzigern erhalten. „Ich denke, mein Nachfolger wird das richtig gut schaukeln“, sagt Karrow.

34 Jahre ist der Neue und heißt Florian Richter. Minol, das Mineralöl-Unternehmen aus der DDR, kennt der Leipziger nur vom Erzählen und aus alten Aufzeichnungen. Zuletzt hat Richter an der Total-Tankstelle in Liebertwolkwitz gearbeitet, wo er viel über seine neue Wirkungsstätte gehört hat. Der Chef dort, Andre Engelhardt, und Peter Karrow kennen sich aus alten Minolzeiten, sagt er.

Zur Galerie Peter Karrow ist der letzte Minol-Pirol in Leipzig. Die DDR-Tankstellen-Marke hat in der Messestadt eine lange Tradition.

„Klar, ein Stück Nostalgie geht mit dem alten Pächter“, sagt Richter weiter. „Aber ich werde alles dafür tun, dass Minol in Leipzig weiterlebt.“

Die Station in Leipzig-Lindenau ist im Gegensatz zu vielen neugebauten Tankstellen eingepfercht zwischen Altbauten. Am Service mangelt es aber nicht. Es gibt eine Waschanlage, Staubsauger und Luftdruckprüfer. Natürlich Zapfsäulen für Diesel, Super und Superplus sowie einen kleinen Shop. Olaf Wagner, ehemals Sprecher von Minol und später Total, nennt die Tankstelle eine „Wohlfühloase“, ein „Relikt vergangener Tage“. Zum Abschied brachte er Peter Karow eine Erinnerungstafel vorbei, auf die er zahlreiche Fotos vom Minol-Pirol und all den Tankstellen montiert hat, an denen Karrow gearbeitet hat. Es gab Sekt und Tränen. „Leicht fällt mir der Abschied wirklich nicht“, so der alte Pächter.

Neben der in Leipzig-Lindenau gibt es aktuell noch drei weitere derartige Stationen, weiß Olaf Wagner, der sich mit der Historie des Mineralöl-Unternehmens bestens auskennt. Die Station in Leipzig war sogar zehn Jahre lang die einzige Minol-Station im Osten. Die anderen befinden sich im sächsischen Heidenau, in Zeitz in Sachsen-Anhalt und in Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Übernahme des DDR-Tankstellennetzes durch den Konzern Elf führte zu einem schrittweisen Aus für Minol. Mit der Schließung der Autobahntankstelle Michendorf im Oktober 2000 ging die letzte Tankstelle der bekannten Ostmarke vom Netz.

Erst die Nachfolgefirma Total entschloss sich, 2003 einige wenige Minol-Tankstellen wiederzubeleben. Peter Karrow überlegte nicht lange und flaggte seine Tankstelle in Lindenau wieder um.

Bis heute würden viele Kunden kommen und nach der Geschichte fragen. „So kundig wie mein Vorgänger werde ich die Fragen sicher nicht beantworten können, aber man wächst bekanntlich mit seinen Aufgaben“, sagt der junge Mann. Das Maskottchen, die Minol-Pirol-Figur in Rot-Gelb wird es in Lindenau aber weiterhin geben. Restbestände seien noch da.

Von Andreas Dunte