Leipzig

Der Pirol ist vom Aussterben bedroht. Jedenfalls der von Minol. Die letzte Leipziger Minol-Tankstelle in der Farbe Lila macht an diesem Donnerstag ihre Türen zu. Was der französische Energiekonzern Total Energies, der die Rechte an der einstigen DDR-Marke Minol hat, mit dem Areal vorhat, ist offen. Auf Nachfrage hielt sich das Unternehmen bedeckt.

Nach Informationen der LVZ soll die in Jahre gekommene Zapfstelle grundlegend umgebaut und unter neuer Flagge weiterbetrieben werden.

Den Minol-Pirol, das Maskottchen der Tankstellenkette, gab es erst in der Farbe Blau-Gelb, später in Rot-Gelb. Quelle: Andre Kempner

Erst vor eineinhalb Jahren war Peter Karrow, der langjährige Pächter der Station in Leipzig-Lindenau, in der Ruhestand gegangen. Der damals 63-Jährige zog am letzten Tag noch einmal Latzhose und Jacke mit Minol-Schriftzug an und verabschiedete sich so von seiner langjährigen Kundschaft. Die LVZ war damals dabei. In der Hand hielt er den Minol-Pirol – das Maskottchen der ehemaligen DDR-Tankstellenkette.

Der Minol-Pirol zog sich nach der Wende um

„Stets dienstbereit zu ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol.“ Mit diesem Spruch auf dem Schnabel flatterte der Vogel ab 1960 durch das DDR-Fernsehen. „Und in die Herzen der Zuschauer“, meint der Leipziger Olaf Wagner, der nach der Wende Sprecher bei dem Kraftstoffverkäufer Minol und später bei der Erdöl-Raffinerie in Leuna war.

Der ehemalige Tankwart Peter Karrow. Quelle: Andre Kempner

1993 hatte Karrow die Tankstelle in Leipzig-Lindenau übernommen. Da strahlte die Einrichtung schon in Lila. Das für Minol typische gelb-rote Kleid musste der Pirol schon nach der Wende ausziehen, denn Shell beanspruchte die Farben für sich. So wählte Minol für sich die Farbe Lila und investierte Millionen in den Umbau seiner Tankstellen. Dazu gehörte auch die von Peter Karrow.

Es bleiben noch drei Minol-Tankstellen

Eingepfercht zwischen Altbauten fehlt es der Station in Leipzig-Lindenau zwar an Platz. Was eine echte Tankstelle ausmacht, hat beziehungsweise hatte sie aber zu bieten: Waschanlage, Staubsauger und Luftdruckprüfer. Natürlich Zapfsäulen für Diesel, Super und Superplus sowie einen kleinen Shop mit bis unter die Decke gefüllten Waren.

Minol-Kenner Wagner sieht der Schließung der letzten Leipziger Minol-Tankstelle mit gemischten Gefühlen entgegen. „Viele sind gern in die Lützner Straße zum Tanken gefahren. Auch ich“, sagt er. „Nicht nur wegen des günstigen Benzinpreises.“

Andererseits habe die Station schon bessere Zeiten gesehen. „Der Lack ist ab. Also keine gute Visitenkarte mehr für die Ostmarke Minol“, sagt Kenner Wagner. Immerhin gebe es aus Gründen des Markenschutzes unter dem Dach von Total Energies noch die anderen drei Minol-Tankstellen. Sie befinden sich im sächsischen Heidenau, in Zeitz in Sachsen-Anhalt und in Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Andreas Dunte