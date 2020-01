Minustemperaturen: Frost auf Leipzigs Straßen

Leipzig

Für Schnee stehen die Zeichen schlecht: Leipzig soll sich laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) diesen Winter nicht mehr unter einer weißen Decke einfinden. Dass es frostig und dennoch romantisch-weiß werden kann, konnten die Leipziger in den Morgenstunden am Dienstag erleben. Nach einem eher milden Wochenende, scheint der Frost in der Nacht zum Dienstag ordentlich Anlauf genommen zu haben. Die negativen Nebenwirkungen wie Bodenfrost lassen den in Raureif gehüllten Leipziger Johannapark umso idyllischer erscheinen.

Für Autofahrer ist diese Erscheinung indes weniger romantisch und mit mühsamem Scheibenkratzen verbunden. „Aufgrund der wolkenlosen Bedingungen und der Länge der Nacht konnten sowohl die Luft als auch die Autos stark abkühlen. Als Folge ergaben sich Raureifablagerungen“, erklärt Florian Engelmann vom DWD. Auch Vorsicht beim Fahren sei geboten, denn „diese Reifablagerungen bilden sich auch auf Straßen und insbesondere auf Brücken (im Optimalfall über Gewässer) und können zu Glätte führen“, so der Meteorologe. Jedoch sei dies nur eine logische Folge einer der bislang kältesten Nächte im Januar – die Temperatur habe einen Mindestwert von minus drei Grad erreicht. Am kältesten sei es schon am zweiten Tag des Jahres mit -4,3 Grad Celsius gewesen.

In der Nacht zum Mittwoch soll die Temperatur erneut auf etwa minus drei Grad absinken. Außerdem verdichte sich am Mittwoch Vormittag die Bewölkung und es sei mit leichtem Sprühregen zu rechnen, sagt der DWD voraus. Und obwohl die Wolkendecke nicht viel Sonne durchlassen werde, so würden sich die Tagestemperaturen in den nächsten Tagen zwischen drei und fünf Grad bewegen. Nachts könnte es hingegen bis auf minus vier Grad runtergehen. Ab Anfang nächster Woche soll es dann wieder milder werden, sagt Engelmann.

Von Elena Boshkovska