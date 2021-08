Mit 101 Jahren in den USA – Leipzigs letzter lebender Befreier gestorben

Leipzig

Die Leipziger Bürgerinitiative Capahaus trauert um ihren engen Freund Lehman R. Riggs. Der US-Kriegsveteran verstarb letzten Donnerstag in Cookeville, Tennessee, im Alter von 101 Jahren. Seit Anfang Dezember 2011 hatte ein enger Kontakt zu ihm bestanden. Zwei Freunde aus Riggs’ Kirchgemeinde in Cookeville, Brent McClearen und Jon Overholt, kannten seine Geschichte und wussten von seinem prägenden Erlebnis vom 18. April 1945. McClearen hatte auf einem Onlinedienst geschrieben, er würde jemanden kennen, der wisse, wer „Last man to die” („Der letzte Tote des Krieges“) auf den berühmten Leipziger Photos von Robert Capa gewesen wäre. Kein halbes Jahr später im April 2012 konnte Lehman Riggs in Leipzig begrüßt werden, als er 67 Jahre nach 1945 erstmals wieder nach Leipzig kam – mit 92 Jahren. Hier betrat er das damals noch ruinöse Haus Jahnallee 61, von dessen Balkon er 1945 mit Raymond Bowman gekämpft hatte und das auch aufgrund seiner Berichte inzwischen den Beinamen Capahaus bekommen hatte.

Lehman Riggs (Mitte) im Juni 2016 auf seiner Terrasse in Cookeville, links sein Freund Jon Overholt, der ihn zweimal nach Leipzig begleitete, und rechts Joan Frost, die Nichte seines Freundes Raymond Bowman, der 1945 in Leipzig fiel. Quelle: Rob Frost

Erster Besuch in Leipzig und Kampf ums Capa-Haus

Lehman Riggs begegnete OBM Burkhard Jung (SPD) und US-Generalkonsul Mark J. Powell, er sprach öffentlich im proppenvollen Centralkabarett, er wurde Teil eines Dokumentarfilms von Karoline Kleinert für den MDR und traf u.a. darin in anrührender Weise den Kabarettisten Meigl Hoffmann. Er sprach ferner mit LVZ-Reporter Jens Rometsch und vielen anderen Journalisten von Print, Funk und Fernsehen. Er schaute sich Leipzig etwas genauer an, als er es 1945 in wenigen Tagen vermochte. 2012 war noch völlig unklar, ob das Capahaus nicht doch wie genehmigt abgerissen werden würde. Sein Besuch war damals Teil des Kampfes für den Erhalt des Hauses, der sich dann gegen Ende 2012 tatsächlich dank des Investors Horst Langner erfreulich wendete.

Lehman Riggs bei seinem ersten Besuch 2012 in Leipzig vor dem damals noch unsanierten Capahaus. Quelle: Andre Kempner

Zweiter Besuch mit Eröffnung der Ausstellung im Café Eigler

2016 kam Lehman Riggs, inzwischen 96, ein zweites Mal nach Leipzig zurück und erlebte zugleich die Eröffnung der ständigen Ausstellung „War is over” im Café Eigler im Capahaus sowie die Benennung der vor dem Haus verlaufenden mehrspurigen Umgehungsstraße in Bowmanstraße. Er enthüllte zusammen mit dem einstmaligen Wehrmachtssoldaten Franz Caspari, der im April 1945 ebenfalls in Leipzig gekämpft hatte, die Erinnerungstafel am Capahaus. Seinen offenen und warmherzigen Charakter werden die nicht vergessen, die ihm begegnet sind. In der Ausstellung „War is over” sind Interviews mit ihm zu sehen, die etwas davon dauerhaft widerspiegeln. Das Telephonat zu seinem 100. Geburtstag wird dem Autor unvergessen bleiben. Einige persönliche Briefe, die er mit Leuten aus der Bürgerinitiative Capahaus austauschte, bleiben Zeugnis seiner außerordentlichen Menschlichkeit.

Lehman Riggs (Mitte) bei der Zeremonie zur Benennung der Bowmanstraße in Leipzig-Lindenau Quelle: Lea Schedletzky

Ab Juli 1944 als Gefreiter bei Gegenoffensive in der US-Army

Lehman R. Riggs, geboren am 17. Januar 1920 in Pocahontas, Arkansas, zog 1937 nach St. Louis, Missouri und später nach Detroit, Michigan. Als der 2. Weltkrieg begann, arbeitete dort in einem Rüstungsbetrieb, der Lastensegler herstellte, weswegen er mehrmals von der Einberufung zum Militärdienst zurückgestellt wurde. Schließlich meldete er sich freiwillig zum Militärdienst und wurde als „replacement soldier” am 27. Juli 1944 als Gefreiter in die 2. US-Infanteriedivision einberufen. Seit der alliierten Gegenoffensive im Januar 1945 in den Ardennen kämpfte er zusammen mit Raymond J. Bowman als Maschinengewehrschütze in der D-Kompanie des 1. Bataillons des 23. Infanterieregiments der 2. Infanteriedivision der 1. US-Armee.

Kämpfe in Göttingen, Merseburg und Leipzig

Sie überquerten am 21. März den Rhein, erreichten am 8. April Göttingen, erlebten harte Kämpfe in Merseburg am 14. und 15. April und kamen bald darauf am 18. April in den westlichen Leipziger Stadtteil Lindenau, wo sie von einem Balkon des Wohngebäudes Frankfurter Straße 39 (heute Jahnallee 61) die Überquerung der Zeppelinbrücke deckten. Beide wechselten sich dabei regelmäßig ab.

Capas weltberühmtes Foto zeigt die tödliche Szene

Der Photoreporter Robert Capa hatte sich in dieser Situation der D-Kompanie angeschlossen. Riggs und Capa standen nur wenige Schritte entfernt, als Riggs’ Freund Raymond Bowman unerwartet beschossen und tödlich getroffen wurde. Die Bilder, die Capa in den Augenblicken davor und danach aufgenommen hat, wurden bald darauf weltbekannt und sind es bis heute geblieben. Lehman Riggs hat wie Capa diese Ereignisse vom Nachmittag des 18. April 1945 zeitlebens nicht vergessen können. Nach wenigen Tagen Aufenthalt im Haus Jahnallee 61 kam Lehman Riggs schließlich Anfang Mai 1945 von Leipzig aus nach Pilsen. Lehman kehrte im Juli 1945 in die USA zurück, wurde vom Militärdienst als Oberfeldwebel entlassen und ging wieder nach Detroit, wo er in einem Haushaltsgerätegeschäft tätig wurde.

Als Trompeter bei Begräbnissen von Kriegsveteranen

Durch ein Rückenleiden infolge des Krieges gab er diese Tätigkeit auf, zog nach St. Louis zurück, wo er eine Schule für Kriegsveteranen besuchte, und er arbeitete fortan bis zum Ruhestand 1977 beim US Postal Service. 1996 zog er nach Cookeville, Tennessee. Hier arbeitete er ehrenamtlich als Sunday Teacher in seiner Kirchgemeinde und als Trompeter auf Begräbniszeremonien von Kriegsveteranen. Die letzten eineinhalb Jahre verbrachte er in Cookeville im Heim (Heritage Pointe Senior Living), wo er aus Pandemiegründen kaum noch Besuch empfangen durfte. Zeitweilig musste er 2020 nach einer SARS-CoV-2-Infektion beatmet werden, von der er sich anschließend erholte. Am Donnerstag 19. August 2021 starb er im Alter von 101 Jahren an einer Lungenentzündung.

Beerdigung in St. Louis

Die Trauerfeier wird am Montag 23. August 2021 um 13Uhr (20Uhr MESZ) in der Stevens Street Baptist Church in Cookeville stattfinden, deren Gemeinde er angehörte. Es werden mehrere hundert Trauergäste erwartet, ein weiteres Zeichen seiner großen menschlichen Verbundenheit. Die Beerdigung wird am Mittwoch 25. August auf dem Jefferson Barrack National Cemetery in St. Louis, Missouri, stattfinden, da er die meiste Zeit in St. Louis gelebt hatte.

