Leipzig

Am 17. Mai 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel ICD-10 gestrichen. Seitdem gilt sie nicht mehr als Krankheit. Anlässlich dieses Jahrestages haben in Leipzig auf dem Richard-Wagner-Platz zahlreiche Luftballons steigen gelassen.

Mit dem Motto „#UnteilbarBunt“ wurde ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz gesetzt. Hier sind die Bilder der Veranstaltung:

Zur Galerie Auf dem Richard-Wagner-Platz haben zahlreiche Teilnehmer ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz in der Gesellschaft gesetzt.

