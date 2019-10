Mit Bescheidenheit in die schnelle Rente: So lebt es sich als Fruglist

Leipzig

Sein neues Leben als Frugalist beginnt für Sören Röschk mit einem Blick aufs Konto und einem freudigen Schreck. Zum ersten Mal seit Jahren zeigt seine Übersicht am Ende des Monats kein rotes Minus, sondern stattdessen einen kleinen dreistelligen Betrag in grüner Schrift. „Ich war in dem Moment so stolz. Vor allem, weil ich nicht geglaubt hätte, so schnell wieder auf einen grünen Zweig zu kommen“, sagt der 34-Jährige, der eigentlich anders heißt. Das Erfolgserlebnis hat er sich hart erarbeitet. Neben seiner Haupttätigkeit als Sozialarbeiter in einem Leipziger Jugendzentrum geht er wechselnden Nebenjobs nach, legt zurück, was er erübrigen kann, verkneift sich Kneipenbesuche, teure Reisen, ein eigenes Auto. Irgendwann merkt er – das Sparen macht ihm Spaß. Als die schwarze Null fast erreicht ist, stößt er das erste Mal auf den Begriff „Frugalismus“.

Frühe Rente durch Bescheidenheit

Das Schlagwort „frugal“ bedeutet im Grunde nichts weiter als „einfach“ und „bescheiden“. Anhänger der entsprechenden Lebensphilosophie üben sich in Genügsamkeit, verzichten auf Konsumgüter, die sie als unnötig erachten und legen große Teile ihres Einkommens zur Seite – mit dem Ziel, möglichst schnell die finanzielle Freiheit zu erreichen und aus dem Erwerbsleben aussteigen zu können. Auch Sören Röschk bemerkt schnell – er möchte mehr. Er wechselt seinen Job, findet eine Stelle im Personalwesen. Heute, fast drei Jahre nach seinem Schritt in die Schuldenfreiheit, schätzt er sein Vermögen auf knapp 30.000 Euro, dazu kommt ein Notgroschen von vier Monatsgehältern. „Die Hälfte meines Netto-Einkommens lege ich zurück“, sagt der gebürtige Zwickauer. Damit hat er für Miete, Lebensmittel, Versicherungen und Freizeit monatlich etwa 1000 Euro zur Verfügung.

Strikt ist er zum Beispiel bei Gelegenheitsausgaben: „Beim Bäcker zahle ich drei Euro für ein belegtes Brötchen. Da schiebe ich lieber zwei Stunden Hunger und schmier mir daheim ein Brot“, sagt er. Auch vor Restaurantbesuchen mit Freunden isst er vorher etwas und bestellt dann eine Kleinigkeit. „Und nein, ich nasche dann nicht von den Tellern der anderen“, sagt er und lacht. Seinen Lebensstil bezeichnet er als Luxus. Schließlich minimiere er sein monatliches Budget freiwillig, um früh aus dem bezahlten Arbeitsleben aussteigen zu können. „Wenn man sich so sehr beschränkt, weil es nicht anders geht – dann nennt man das Armut“.

Frugales Leben mit 800 Euro im Monat

„An sich geht es darum, das bestmögliche aus dem Leben herauszuholen“, sagt Oliver Noelting. Der gebürtige Leipziger ist Gründer des größten Frugalismus-Blogs in Deutschland und geht davon aus, noch vor seinem 40. Geburtstag nicht mehr auf Erwerbsarbeit angewiesen zu sein. „Das bedeutet nicht, dass ich dann die Füße hoch lege“, sagt der 30-Jährige. Stattdessen sei er dann frei, so viel oder wenig zu arbeiten, wie er selbst wolle, sich eigenen Projekten zu widmen oder mit Energie einem Ehrenamt. Dafür legt er etwa 70 Prozent seines Gehalts zurück, investiert es unter anderem in passive Aktienfonds (ETF’s). Dabei folgt er, wie viele Frugalisten, der sogenannten 4-Prozent-Regel, die in den 90er Jahren aufgestellt wurde. Grob vereinfacht besagt diese, dass sich die Anlagen bis zum Rentenbeginn so auszahlen müssen, dass jährlich vier Prozent entnommen werden können, ohne dass das Vermögen schrumpft. Nach dieser Berechnung ist dafür im Umkehrschluss das 25-fache der eigenen Jahresausgaben nötig.

„Gelebter Frugalismus bedeutet nicht, dem Sparziel alles unterzuordnen“, sagt Oliver Noelting. Seiner Erfahrung nach lasse sich auch mit wenig Geld eine „riesige Lebensqualität“ erreichen. „Früher dachte ich, zum Glück gehöre mir schöne Dinge kaufen zu können. Aber letztendlich sind es meine Freunde, meine Familie, meine Beziehungen, die mich glücklich machen – und die muss ich dafür nicht bezahlen“, so der 30-Jährige. Seine Freizeit gestalte er aktiv, fahre Skateboard, koche selbst oder programmiere – wobei er mit letzterem sogar noch Geld dazu verdienen könne. Noelting arbeitet 24 Stunden in der Woche als Softwareentwickler, im Schnitt verbraucht er – inklusive aller Fixkosten – 800 Euro im Monat. Seitdem seine kleine Tochter geboren wurde, ist es manchmal etwas mehr. „Mit dem Geld habe ich auch als Student gut gelebt“, sagt er. Nach dem Studium habe er keinen Grund gesehen, an seiner Lebensweise grundsätzlich etwas zu ändern. Mittlerweile verfügt er über ein Vermögen von rund 100.000 Euro und geht davon aus, es innerhalb der nächsten zehn Jahre mehr als vervierfachen zu können. Dabei kalkuliert er mit einer Rendite von vier Prozent.

Osten kann weniger sparen als Westen

„Eine solche Erwartungshaltung ist natürlich stark davon abhängig, wie man das Wachstum der Anlagen einschätzt“, sagt Gunther Schnabl, Leiter des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Universität in Leipzig. Er vermutet, dass Frugalisten, beziehungsweise junge Extrem-Sparer, in Deutschland, aber auch speziell in Sachsen nur eine kleine Gruppe ausmachen. „Nur ungefähr neun Prozent der Bevölkerung können mehr als 500 Euro im Monat sparen. Und das sind dann eher ältere Menschen, die im Westen leben“, sagt er. Viele Jüngere würden heute erst spät ins Berufsleben einsteigen, weniger verdienen und sich häufig von Befristung zu Befristung hangeln. Wenn dann noch Familienplanung anstehe, halte er es kaum für möglich, viel zurückzulegen – gerade im Osten, wo das durchschnittliche Vermögen weit niedriger sei als in den alten Bundesländern.

Generell sehe er aber auch, dass sich das Sparverhalten der Deutschen immer mehr von konservativen Formaten wie dem Tagesgeldkonto, der Riester-Rente und dem Sparbuch wegbewege. Verantwortlich dafür sei die Tatsache, dass es auf vermeintlich „sicher“ angelegtes Geld keine – oder sogar negative – Zinsen gebe. „Die einzigen Anlageformen, die sich momentan noch rentieren, sind tatsächlich Aktien und Immobilien“, sagt er. Aber auch clevere Investitionen könnten eine frühe Rente kaum garantieren, so Schnabl: „Die nächste große Finanzkrise könnte diese Anlagen entwerten“.

„Ich habe versucht, mein Geld so aufzuteilen, dass sich das Risiko minimiert“, sagt Oliver Noelting. Ganz ausschließen könne man es natürlich nicht. Er selbst fahre bisher gut mit seinem Plan. „Was wäre denn die Alternative? Das Geld einfach sinnlos ausgeben?“, fragt Sören Röschk. „Für mich fühlt es sich einfach gut an, achtsam damit umzugehen. Und ganz egal, wie sich alles entwickelt habe ich die Gewissheit: Ich kann auch mit wenig Geld ein gutes Leben führen“.

Von Hanna Gerwig