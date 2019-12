Mit Glühwein-Gewürz und Keksen: OBM Jung schaltet auf Wahlkampf-Modus

Leipzig

Dienstag Abend, Münzplatz: Der SPD-Ortsverband Mitte hat einen Stand aufgebaut. Wunschzettel werden verteilt: „Socken, Schokolade, Smartphone und Pullover, Parfüm oder Plüschtier – diese Wünsche erfüllen Ihnen Ihre Liebsten“, steht da. Und: „Was wünschen Sie sich von der Leipziger Politik?“

Es darf geglüht werden: Burkhard Jungs Wahlkampf-Postkarte zur Vorweihnachtszeit. Quelle: Repro: LVZ

Bürgerin wünscht sich ein digitales Rathaus

Da kommt schon so einiges, was aufgeschrieben wird – und was Burkhard Jung auch selbst entgegen nimmt im Gespräch mit den Bürgern. Ein richtig digitales Rathaus wünscht sich eine Frau, damit sie nicht immer aufs Amt rennen muss wegen irgendeinem Formular. „Ja, da müssen wir besser werden“, sagt Jung. Eine andere junge Dame will der Stadtchef gleich zur Neubürgerin machen. Die Russin plaudert mit Jung – und als sie erzählt, dass ihr Freund Deutscher ist, empfiehlt der OBM: „Heiraten Sie doch!“ Wenn sie sich beeilen, hat Burkhard Jung vielleicht ein oder zwei Stimmen mehr – am 2. Februar ist OBM-Wahl in Leipzig.

Der Showdown rückt näher

Jung zeigt sich volksnah, verteilt Kekse an vorbeihuschende Passanten, spricht einen jungen Vater mit seinem Sohn an. Am Stand gibt sein Team Postkarten aus – mit aufgeklebtem Glühweingewürz und dem Konterfei des Oberbürgermeisters. Daneben der Slogan: „Ich glühe für mein Amt.“ Damit kommt auch der OBM-Wahlkampf langsam in eine heißere Phase. Zumindest war es eine der ersten zentralen Aktionen im Kampf um den wichtigsten Sesel im Leipziger Rathaus. Showdown – nächstes Jahr.

Von bm