Mit Korkenzieher als Zepter: Sachsens Weinprinzessin aus Markkleeberg sucht Chancen in der Krise

Markkleeberg

Vor drei Monaten erfüllte sich für Nina Koblenz einen Traum. Als erste Markkleebergerin wurde die gelernte Hotelbetriebswirtin zur Sächsischen Weinprinzessin gekürt. Seither tourt sie an der Seite von Königin Nicole Richter und Prinzessin Sabrina Papperitz als Weinbotschafterin durch den Freistaat. Eigentlich kein Problem, denn es ist bereits die 33. Dynastie sächsischen Weinadels und die Protokolle haben sich seit Jahren erfolgreich bewährt. Aber diesmal ist das anders. Die einjährige Regentschaft des blaublütigen Dreigestirns steht vor nie dagewesenen Herausforderungen und Erfahrungen im Umgang mit der Corona-Situation gibt es nicht.

Allein das aktuell geltende Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen kommt für eine Weinprinzessin normalerweise einer Aufforderung zur Abdankung gleich. Die Markkleeberger Hoheit hat damit trotzdem kein Problem, sieht es eher als eine Herausforderung. „Dinge, die man nicht planen kann, gibt es immer“, sagt die 49-Jährige. Man könne in dieser Situation nicht weit nach vorne schauen, sondern müsse eben flexibel auf die aktuelle Lage reagieren. Nicht umsonst laute ihr Lieblingsmotto: „Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen.“ Als Repräsentantin von 38 sächsischen Weingütern im Haupt- sowie 42 im Nebenerwerb und über 1 500 Kleinwinzern sieht sie sich in besonders großer Verantwortung. „Gerade jetzt brauchen uns die Winzer mehr denn je“, ist sie überzeugt.

Zum Wein kam Prinzessin Nina im Breisgau. Rund 15 Jahre hat sie in Freiburg gearbeitet und kam dort mit den Winzern und deren Badischen Weinen in Kontakt. Es war der Anfang einer besonderen Liebe zu den edlen Tropfen, die auch nach ihrer Rückkehr in die Heimat anhielt und sie schließlich zur Sächsischen Weinhoheit machte. „Da musste man eine Prüfung bestehen, in der auch Fachfragen zu beantworten waren. Und ein gutes Näslein braucht man dazu ebenfalls, um Weine bewerten zu können“, lächelt die Markkleeberger Majestät.

Weibliche Wein-Power in Markkleeberg

Auch eine Bescheinigung des Arbeitgebers zur Freistellung für das Repräsentationsprogramm habe die jetzt als Berufsschul-Dozentin tätige Bewerberin vorlegen müssen. Und das ist trotz der Absagen jeder Menge Events und Auftritte noch immer sehr umfangreich. „Mein Terminkalender dennoch randvoll“, strahlt Nina Koblenz, obwohl sie sehr traurig darüber sei, dass beispielsweise die beliebte Glühweinwanderung entlang der Sächsischen Weinstraße gerade abgesagt wurde.

Die ungeplanten freien Spitzen nutzt sie, um ihre Ideen in neue Konzepte zu schmieden. Ihre Funktion als Weinprinzessin sehe sie auch in einem „verlängerten Arm der Sächsischen Weinstraße“ und will deshalb ihren königlichen Einfluss nutzen, um den guten Ruf der edlen Tropfen auch im Markkleeberger Herrschaftsgebiet zu verbreiten. „Ich denke da an eine Art ‚Hoheitliches Weinfest‘, das eine alljährlich wiederkehrende Tradition werden könnte, vielleicht sogar integriert ins Stadtfest“, könnte sie sich vorstellen. Im Idealfall sogar mit einem Alleinstellungsmerkmal, denn „ein Winzerinnen-Fest gibt es noch nirgendwo, dabei gibt es in der Branche eine unglaubliche weibliche Wein-Power.“ Nina Koblenz will jetzt versuchen, im Markkleeberger Rathaus Verbündete für die Umsetzung dieser Idee zu finden.

Von Rainer Küster