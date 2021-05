Leipzig

Nach mehr als sechs Monaten Pandemie-bedingter Zwangspause kann der Leipziger Zoo am Montag, 10. Mai, seine Außengehege wieder öffnen. Eine Begrenzung der täglichen Gästezahl gibt es vorerst nicht. Die Besucher benötigen aber ein datiertes Onlineticket sowie einen aktuellen negativen Corona-Tests, der entweder aus einem Testzentrum stammt oder per Selbsttest gemacht werden kann. 

Wegen der weiterhin bestehenden Einschränkungen gilt der etwas günstigere Winterpreis: 18 Euro für Erwachsene, 11 Euro für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren, 44 Euro für die Familienkarte. Der Ticketverkauf für die ersten drei Öffnungstage Montag bis Mittwoch (10. bis 12. Mai) beginnt am Freitag, den 7. Mai.

Corona-Auflagen gelten

Es gelten Corona-Auflagen wie im vergangenen Jahr: Die Tierhäuser und auch die Zoo-Shops bleiben zunächst geschlossen. Die gastronomischen Einrichtungen dürfen mit einem To-Go-Angebot starten. An Engstellen, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, müssen medizinische Gesichtsmasken getragen werden.

„Wir sind erleichtert und freuen uns tierisch auf die Rückkehr unserer Gäste. Jetzt laufen die Vorbereitungen auf den Start am Montag auf Hochtouren“, sagt Zoodirektor Jörg Junhold.

„Die Entwicklung ist in Leipzig jetzt stabil, sachsenweit zeigt sie in die richtige Richtung. Wir halten es jetzt für verantwortbar, in einem ersten Schritt die Außenbereiche des Zoos wieder zu öffnen und den gestressten Familien wieder eine schöne Freizeitalternative zu bieten“, sagt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Mit der Dinosaurier-Ausstellung, den Löwen-Vierlingen von Kigali und Majo oder Koala-Jungtier Bouddi hat der Zoo Leipzig neue Attraktionen zu bieten.

Tagesbesucher und Jahreskartengäste erhalten alle Informationen auf www.zoo-leipzig.de/offen.

Von Kerstin Decker