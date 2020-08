Mit Verspätung: Justizzentrum in der Leipziger Südvorstadt wächst

Leipzig

Großartige Pläne gab es schon vor zwei Jahrzehnten: Doch erst jetzt nimmt das Justizzentrum in der Leipziger Südvorstadt Gestalt an. So soll der Neubau für die Staatsanwaltschaft Leipzig Ende März 2021 fertig sein. Und auch das neue Domizil für die Fachgerichte – das sind Sozial-, Arbeits- und Verwaltungsgericht – hat nun ein Gesicht erhalten. Der Siegerentwurf eines Berliner Architektenbüros ist gerade gekürt worden.

Fachgerichte in ganz Leipzig

Aktuell sind die Fachgerichte über die Stadt verstreut: Das Verwaltungsgericht (jetzt in der Leutzscher Rathenaustraße mit einer Außenstelle in der Dufourstraße) sowie das Sozialgericht ( Berliner Straße) und das Arbeitsgericht ( Erich-Weinert-Straße), beide im Zentrum-Nord, sollen künftig in der Südvorstadt konzentriert werden. Dafür ist eine Fläche in der Bernhard-Göring-Straße 62 vorgesehen – gleich neben dem Amtsgericht, das seinen Sitz in der Bernhard-Göring-Straße 64 hat.

Im Architekturwettbewerb für den neuen Fachgerichtskomplex hat die Jury unter Vorsitz von Professor Jörg Springer den Entwurf des Büros „Weinmiller Großmann Architekten PartGmbB“ aus Berlin auf Platz 1 gesetzt. Dieser besteche durch „eine funktionale Organisation der insgesamt rund 9300 Quadratmeter Nutzungsfläche mit einer zeitgemäßen Gestaltung“, befand das Preisgericht. Der äußere Ausdruck sei angemessen klar und zurückhaltend, die Gebäude fügten sich gut in die umgebende Bebauung ein. Zudem seien die Innenhöfe großzügig dimensioniert, sie würden neben der Belichtung auch interessante Aufenthaltsbereiche schaffen.

So soll das neue Fachgerichtszentrum in Leipzig aussehen. Eine Jury setzte den Entwurf des Berliner Büros Weinmiller Großmann Architekten auf den ersten Platz. Quelle: Weinmiller Großmann Architekten

Baustart und Kosten noch unklar

Mehrere Dutzend Interessenten aus etlichen europäischen Ländern hatten sich laut Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) beworben. 20 Büros seien zur Teilnahme aufgefordert worden, 19 hätten schließlich Arbeiten eingereicht, so SIB-Sprecher Alwin-Rainer Zipfl. Die endgültige Entscheidung im Vergabeverfahren falle Ende August. Noch würden Verhandlungsgespräche mit Preisträgern geführt.

Aber: „Für den Baustart kann noch kein Termin benannt werden, da die Planungen noch am Anfang stehen“, so Zipfl weiter. Auch die Kosten für das Fachgerichtszentrum würden erst im Zuge der Planung ermittelt.

So sieht die Baustelle der neuen Staatsanwaltschaft im Moment aus. Ihre Fertigstellung ist derzeit für Ende März 2021 vorgesehen. Quelle: André Kempner

Klar hingegen ist: Der derzeit noch eingerüstete Neubau der Staatsanwaltschaft ist nach SIB-Angaben Ende März 2021 fertig. Danach werde umgezogen. Das Haus befindet sich im Innenhof – an der Stelle des einstigen Leipziger Gefängnisses, das schon 2003 abgerissen wurde. Alte Knasttrakte an Arndt- und Alfred-Kästner-Straße blieben erhalten und wurden saniert. Sie werden teils Büros für Staatsanwälte sowie auch Erinnerungs- und Gedenkort.

So sah es im April 2003 aus: Das Gefängnis an der Leipziger Alfred-Kästner-Straße wurde abgerissen. Danach tat sich viele Jahre lang nichts. Die Fläche war eine Wiese. Quelle: André Kempner

Neue Staatsanwaltschaft zu klein

Es ist paradox: Trotz langer Vorlaufplanungen ist die künftige Staatsanwaltschaft bereits zu klein. So sollen von ihren etlichen derzeitigen Außenstellen diejenige in der Nonnenstraße (Plagwitz) erhalten bleiben – zunächst. Bis zum Bezug des neuen Fachgerichtszentrums. Darin ist ein Teil wiederum auch für Staatsanwälte vorgesehen, so Zipfl.

Bereits zur Jahrtausendwende gab es ehrgeizige Pläne. Das sächsische Justizministerium wollte immerhin schon bis 2007 dieses Justizzentrum in der Südvorstadt fertig haben. Doch es kam immer wieder zu Verzögerungen: wegen der zugespitzten Haushaltslage, aber auch wegen stets neuer Gerichts-Konstellationen, die wiederum neue Bedarfspläne erforderten.

Ein weiterer zentraler Justiz-Standort mit Bundesverwaltungsgericht und Landgericht befindet sich an Harkortstraße/Simsonplatz (Zentrum-Süd). Landgericht und Polizei sollen laut SIB später das frei werdende Staatsanwaltschaftsgebäude (Straße des 17. Juni) nachnutzen – so lauten zumindest derzeitige Pläne.

Von Sabine Kreuz