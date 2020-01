Mit dem E-Auto durch Nordsachsen: Haben sie mal ein bisschen Strom?

Nordsachsen

Elektromobilität in Nordsachsen ist noch Pionierarbeit. Während eines Selbstversuchs wird rasch deutlich, wie kleinteilig die Suche nach einem geeigneten Ladepunkt werden kann. Auch wenn der Akkustand des Miet-Elektrofahrzeugs noch mehr als 50 Prozent anzeigt, werden selbst kleinere Strecken zu ungewissen Fahrten – immer mit der Frage: Funktioniert die nächste Ladesäule?

90 Fahrzeuge mit E-Kennzeichung in Nordsachsen

Wer bisher nur wenige Berührungspunkte mit der Mobilitätsform hat, kann schnell an seine Grenzen stoßen. Und das wird auf viele Nordsachsen zutreffen. Über die Straßen rollen zwar bereits Elektrofahrzeuge, doch im Vergleich sind sie deutlich in der Unterzahl. „Von derzeit 176 .336 zugelassenen Fahrzeugen im Landkreis haben lediglich 90 eine E-Kennzeichnung“, informierte das Landratsamt Nordsachsen auf die Nachfrage zu den Zulassungszahlen vor knapp sechs Monaten.

Anders als Tankstellen, die prominent ausgeschildert sind und mit Werbung auf sich aufmerksam machen, sind schnelle Ladesäulen für Elektroautos in Nordsachsen eher unter dem Sammelbegriff Geheimtipp sowie an der eigenen Haussteckdose zu finden. Das zeigt beispielsweise eine Erfahrung in Delitzsch. Hier gingen zwei Politeure auf Nachfrage davon aus, dass sich eine Stromtankstelle der Stadtwerke auf dem Marktplatz befindet. Sie wurde jedoch bereits im Vorjahr an den Unteren Bahnhof versetzt.

Wo gibt es die nächste Ladesäule im Landkreis?

Auch die Internetsuche bringt nicht die erhoffte Klarheit. Mittels verschiedener Suchbegriffe werden unterschiedliche Ergebnisse angezeigt – auch an Stellen, die sich vor Ort als falsch erweisen. Beispielsweise lieferte „ Google“ auf die Suchanfrage „E-Ladesäule, Eilenburg“ als Ergebnis die Adresse „ Schloßberg 10, 04838 Eilenburg, Parkplatz mit E-Ladesäule“. Dort angekommen, ist nichts dergleichen zu finden. Auch zwei Anwohner können nicht helfen.

Ein vollständiges Register mit allen bundesweiten Ladepunkten gibt es bisher nicht. Wirklich handfeste Anhaltspunkte können dem Nutzerportal www.goingelectric.de entnommen werden, das daher auch für den Test herangezogen wurde. Hier sind auf einer Online-Karte Stromtankstellen in ganz Europa verzeichnet – auch für Nordsachsen. Die Angaben, beispielsweise zu Ort, Betreiber, Kilowattzahl, Ampere oder Öffnungszeiten, zu den im Test angesteuerten Ladesäulen stimmten.

Als zuverlässige Ladepunkte haben sich die Angebote der Stadtwerke Delitzsch und der Envia Mitteldeutsche Energie erwiesen. Das Anfahren jeder auf der Karte eingezeichneten Stromtankstelle war aufgrund der begrenzten Reichweite und dem ungewissen Ladeergebnis nicht möglich. Der Test erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

