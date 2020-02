Mit dem Mundschutz durch die Stadt – wie reagieren die Leipziger?

Leipzig

Ich sehe es als persönliche Bestleistung, jemandem schon um kurz nach neun Uhr den Schrecken seines Lebens verpasst zu haben. Dass es sich dabei um einen womöglich erst achtjährigen Jungen handelt, dämpft den Erfolg etwas. An diesem Montagmorgen – knapp 200 Meter vor meiner Haustür in Anger-Crottendorf – habe ich es also geschafft, ein Kind zu erschrecken. Wegen einem stück minzgrünem Vliespapier, dass ich über Mund und Nase gelegt hatte. Der nichtsahnende Schüler war wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu seiner ersten Stunde, als ich plötzlich mit der Atemschutzmaske im Gesicht um die Ecke in die Martinstraße bog und ihn für einige Sekunden erstarren ließ. Was für ein Start in die Woche!

Laut Bundesministerium für Gesundheit sind in Deutschland bislang (Stand 9. Februar) 14 Coronavirus-Fälle gemeldet. Weltweit gebe es schon 37.558 Erkrankte. Davon seien 813 Menschen verstorben. Die Sterberate beträgt also etwas mehr als zwei Prozent. Zum Vergleich: An der Grippe erkranken im Jahr weltweit zwischen drei und fünf Millionen Menschen. Die Sterberate beträgt im Schnitt etwa zehn Prozent. Ist die Panik wegen dem Coronavirus nun also berechtigt, oder eben doch nur Panik? In den Leipziger Apotheken gibt es corona-bedingt schon seit Wochen keine Atemschutzmasken mehr zu kaufen.

Dabei sorgt der so begehrte Vliesfetzen schon direkt vor meiner Haustür für den ersten misstrauischen Blick in meine Richtung. Ein junger Mann, der gerade seinen Wagen abgestellt hatte, starrte stutzig in mein „gevliestes“ Gesicht und versuchte dabei vergeblich, den Schlüssel ins Türschloss zu stecken. Ein bisschen amüsant fand ich es dann doch und musste schmunzeln. Dass ich ihn eigentlich auslachte, sah er dank des Mundschutzes nicht. Vielleicht hat so eine Maske ja auch etwas Gutes...

Leuchtreklame Atemschutzmaske: Das Vliespapier im Gesicht zieht alle Blicke auf sich. Die meisten davon sind skeptisch und besorgt. Quelle: André Kempner

Panik bei der Bevölkerung bemerkbar

An der Straßenbahnhaltestelle Breite Straße ist die Stimmung dann doch etwas drückend: Jung wie Alt schaut in meine Richtung, als strahle sie der Mundschutz wie eine Leuchtreklame aus meinem Gesicht heraus an. Das kleine Stück Vliespapier über meiner Nase und meinem Mund scheint für die Umstehenden ein greller grüner Schriftzug mit den Worten „Ich bin ein wandelndes Virus“ zu sein. Mütter wenden ihre Kinder demonstrativ von mir ab, wenn ich an ihnen vorbeilaufe. Ein Mann reißt die Augen etwas auf, als er an der Köhlerstraße in die Bahn einsteigen will und direkt mit meinem maskierten Gesicht konfrontiert wird. Ein Teenie kommt aus einer Tür in der Mädler-Passage raus, sieht mich an und bleibt stutzig stehen, bis ich an ihm vorbeigezogen bin. Vielleicht ist es keine Angst, die die Menschen haben. Aber zumindest ist es eine gesunde Portion Skepsis. Möglicherweise mit einer großzügigen Prise Selbsterhaltung.

#IchBinKeinVirus trendet bei Twitter

Derartiges Verhalten bekommen in den letzten Wochen vor allem Menschen asiatischer Herkunft zu spüren. Beim Kurznachrichtendienst Twitter trendet der Hashtag #IchBinKeinVirus, #IAmNotAVirus, #IoNonSonoUnVirus – gleich in mehreren Sprachen nimmt diese Aussage Fahrt auf. Denn Asiaten, die auf der Straße eine Atemschutzmaske tragen, erfahren seit dem Ausbruch der Krankheit weltweit Diskriminierung. In Italien hätten viele chinesische Restaurants geschlossen, Kinder würden auf der Straße und in der Schule gemobbt. Ein Mann startet auf den Straßen von Florenz eine Aktion, bei der er sich mit Mundschutz und Augenbinde hinstellt und Reaktionen der Vorbeilaufenden abwartet. Die, die ihn trotz Atemschutzmaske umarmen, lassen einen Hoffnungsschimmer erstrahlen.

Mundschutz wirkt wie Zielscheibe

Wie jede andere Form von Rassismus scheint auch diese neuartige Entwicklung eine direkte Konsequenz von Ignoranz zu sein. Würden sich die Menschen mehr über das Virus informieren, gäbe es vielleicht mehr Verständnis für die Situation und weniger blinde Panik. Die skeptischen Blicke bekomme aber auch ich in der Leipziger Innenstadt ab. Vielleicht ist es nicht nur an der Herkunft festzumachen, die Atemschutzmaske macht mich gefühlt zur Zielscheibe. Ich steche aus der Masse heraus wie ein bunter Hund. Oder ein äußerst kranker. Aus dem Augenwinkel sehe ich noch, wie mich am Petersbogen eine ältere Dame lange und durchdringend anschaut. Als hätte ich etwas im Gesicht. Ach ja... da war ja etwas.

Respekt muss ich hingegen der Frau zollen, die in der Bahn direkt vor mir stand und sich keinen Zentimeter rührte. Auch nicht, als ich mehrfach demonstrativ in meinen linken Ellenbogen hustete. Heftig. Sie schielte nur kurz in meine Richtung, blieb aber stoisch stehen und ließ sich nicht von mir provozieren. Vielleicht sprach aus ihrer Haltung auch nur der Anstand. Ihr Innenleben kann ich leider nicht bewerten.

Von Elena Boshkovska