Mit der Schreibmaschine gegen die Diktatur – ein Bürgerrechtler erzählt

Leipzig

Pfarrer und Verleger Stephan Bickhardt spricht im Interview über die radix-blätter und kritische Untergrundpublikationen in der DDR.

Stephan Bickhardt auf dem Weg zu seiner neuen Wirkungsstätte als Direktor der Evangelischen Akademie Meißen. Quelle: Dirk Knofe

Wann kam bei Ihnen die Idee auf, mit den „radix-blättern“ eine Untergrundzeitung zu gründen?

Stephan Bickhardt: Mein Freund Ludwig Mehlhorn und ich hatten 1985 erste vorbereitende Gespräche und Kontakte zu Leuten, die Untergrundliteratur herstellten und so auch Menschen miteinander in Verbindung brachten. Diese Art der Kommunikation ist eine Selbstermächtigung, ein Stück Autonomie und das Herauslösen aus der Staatssprache.

War das auch der zündende Gedanke, der Staatssprache ­etwas entgegenzusetzen?

Ja. Wir waren der Meinung, dass es für eine dauerhafte Veränderung Gespräche und Austausch braucht. Wir waren der Meinung, dass sich die Kirchengruppen für die Oppositionsarbeit öffnen sollten. Und wir waren auch der Meinung, dass nichts, aber auch gar nichts sein sollte ohne das Schöne, ohne die Kunst. Deshalb haben wir mit zahlreichen Künstlern zusammengearbeitet, die für die Hefte Beiträge gestalteten. Wir wollten denen, die nicht veröffentlichen können, einen Raum geben. Denn in den Diktaturen dieser Welt sind es oft die Künste, in denen sich ein Rest Selbstbestimmung und spontaner Äußerung zeigt.

Wie war die DDR-Untergrundliteratur organisiert?

Die war sehr viel verbreiteter als viele wissen und hatte drei Säulen: Was Leute selbst abschrieben, zum Beispiel an Gedichten, dann den Samisdat in Form von organisierten Untergrundverlagen und den sogenannten Tamisdat, das waren Ost-Texte, die im Westen gedruckt wurden und zu uns kamen. In diesen Dimensionen waren viele Bürger aktiv und wussten zum Teil nichts voneinander. Und was sie taten, war immer politisch, weil es frei war. Diese Szenen wollten wir gern in Verbindung bringen.

Trotz intensiver Beobachtung konnte der Staat die „radix-blätter“ nicht unterbinden. Warum nicht?

Ich halte es für möglich, dass die Wirkungen unterschätzt wurden. Wir haben zum Beispiel den Aufruf zur Kommunalwahl am 7. Mai 1989 gemacht und dazu aufgefordert, die Fälschung der Stimmauszählung zu dokumentieren. Wir wollten das System überführen und das ist ja auch gelungen. Wir haben uns mit dem Ost-West-Dialog beschäftigt, wir haben die Mauer kritisiert, wir haben die fehlenden freien Wahlen angemahnt. Das ging dem System natürlich an die Wurzel. Aber sie wussten ja auch nicht, wie hoch die Auflagen waren. Sie wussten vieles gar nicht.

Wie konnte sich der Verlag so gut verbergen?

Indem wir die drei Bereiche Redaktion, Herstellung und Verteilung konsequent trennten. Bestimmte Leute wussten immer nur bestimmte Teile. Meine Frau und ich waren die Einzigen, die alles wussten.

Was wurde nach 1989 aus den „radix-blättern“?

Einige Leute aus dem „radix-blätter“-Umfeld, das waren immerhin 136 Autoren und 20 aktive Mitarbeiter, aus der Initiative gegen Abgrenzung und einige aus den Friedensgruppen haben die Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“ gegründet, das war unser Beitrag. Unsere Druckmaschinen wurden dann die ersten im Haus der Demokratie.

Von Juliane Groh