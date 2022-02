Mit diesen Projekten will Leipzig den Wandel der Innenstadt zum Erfolg machen

Leipzig

Die Stadt Leipzig hat 22 Projekte aufgelistet, mit denen vor allem die City bis 2025 belebt werden soll. Das Geld kommt aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (4,8 Millionen Euro) sowie Eigenmitteln (1,9 Millionen Euro). Der Stadtrat muss noch zustimmen. Hintergrund der Bundesförderung ist der Wandel in den Innenstädten – vorangetrieben durch den Online-Versand, beschleunigt und verstärkt durch die Pandemie. Aktueller Handelsleerstand in Leipzig: 11 Prozent. Umkehren lässt sich die Entwicklung wohl nicht – darauf hatte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) schon zu seiner Zeit als Präsident des Deutschen Städtetags hingewiesen und eine Innenstadt skizziert, die nicht mehr nur aus Geschäften besteht. „Wir werden nicht immer Handel mit Handel ersetzen können“, sagte Jung am Donnerstag zur Vorstellung der Pläne. Hier eine Auswahl der Projekte:

Seniorenbus: Mit der mobilen Beratung soll an vier Tagen pro Woche über Angebote für Seniorinnen und Senioren informiert werden – auf den Wochenmärkten der Innenstadt und in den Ortsteilzentren. Außerdem wird beim Ausfüllen von Anträgen geholfen.

Magistralenmanagement in der Georg-Schumann-Straße: Die europäische Finanzierung läuft aus und wird mit den neuen Mitteln fortgesetzt. Es geht weiter darum, Leerstand zu vermeiden, Einzelhandel und Kultur zu stärken.

Stärkung für Mockau: Leere Läden sollen aktiviert werden – es geht unter anderem um Zwischennutzungen durch Ateliers oder Coworking-Spaces. Ein „Kümmerer“ soll vor Ort Ansiedlungen fördern und die Magistrale beleben.

Warenhaus „Zweite Liebe“ im Zentrum: Kreativschaffende sollen Material von Wertstoffhöfen zu neuem Leben erwecken, Abfall wird in ein preiswertes, aber wieder verkaufbares Produkt verwandelt. In dem Kaufhaus (Standort steht noch nicht fest) sollen auch offene Werkstätten mit Workshop-Angeboten sowie ein Reparatur-Café unterkommen.

Schaufenstergestaltung und Pop-Up-Stores: In leeren Läden soll die Kultur- und Kreativszene in „Erlebnisschaufenstern“ sichtbar werden. Pop-Up-Stores könnten im alten Karstadt-Gebäude entstehen sowie in der Nikolai- und in der Grimmaischen Straße.

Study-Hall: Jugendliche der Klassen 5 bis 12 erhalten die Möglichkeit zum eigenständigen, aber auch zum pädagogisch begleiteten Lernen (Standort steht noch nicht fest).

Salzgässchen: Hier entsteht eine Spielschnecke für Kinder mit Bäumen und Sitzmöbeln.

Museumscarré: Museum der bildenden Künste und Stadtgeschichtliches Museum sollen die Fläche zwischen ihren Häusern für Kulturprojekte und Ausstellungsteile öffnen und dort Sitzgelegenheiten schaffen.

Oper: Das Operncafé soll bis in den hinteren Bereich erweitert, die Terrasse mit Blick ins Grüne in diesem Zuge geöffnet werden. OBM Jung spricht von einer „Tribüne mit Schwanenteich“.

Veranstaltungen: Vorgesehen sind ein „Internationaler Tag der Städtepartnerschaften“ sowie ein jährlicher „Unesco-Welttag für kulturelle Vielfalt, für Dialog und Entwicklung“ als kulturpolitischer Branchentreff, der Herausforderungen der Stadtgesellschaft thematisiert.

Verfügungsfonds: Rund eine Million Euro bleibt zur Verfügung – für gute Ideen aus der Bürgerschaft, von Händlern und Vereinen.

Bis 2025 muss das Fördergeld ausgegeben werden; erste Projekte sollen noch dieses Jahr sichtbar werden – die „Study-Hall“ zum Beispiel und der Seniorenbus. „Neben Handel und Gastronomie wird es weitere gute Gründe geben, die Innenstadt zu besuchen“, so Clemens Schülke, kommissarischer Leiter des Dezernats Wirtschaft, Arbeit und Digitales. OBM Jung sieht auch einen Bezug zur Klima- und Verkehrswende. Der Einzelhandel der Zukunft werde nicht mehr an der Frage genesen oder scheitern, ob der Kunde mit dem Auto bis vor die Ladentür fahren könne. Stattdessen brauche es mehr Beratung und Kontakt vor Ort. Schon jetzt seien die Innenstädte erfolgreich, die verkehrsberuhigt sind und viel Programm bieten. „Es muss Erlebnis rein“, so Jung.

Von Björn Meine