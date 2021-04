Leipzig

Kräuter geben Gerichten oft erst die richtige Würze. Und es muss nicht immer die getrocknete Variante aus der Dose sein. Mit ein paar Tipps und Utensilien lassen sich frische Kräuter auch ganz einfach auf dem heimischen Balkon anpflanzen. Die LVZ hat den Kräuterexperten André Freymann von der Wilden Kräuterey in Schleußig gefragt, was dabei alles zu beachten ist.

Vorweg: Generell wird zwischen mediterranen und heimischen Kräutern unterschieden. Diese haben in Bezug auf Sonne, Feuchtigkeit und Boden unterschiedliche Bedürfnisse. Bevor mit dem Kräutergarten zu Hause loslegt wird, sollte man sich also die Frage stellen, was man anpflanzen will und kann.

Welche Kräuter für welche Lage?

Für Süd-Balkone mit reichlich Sonne eignen sich mediterrane Kräuter wie Basilikum, Rosmarin, Thymian oder Salbei. Diese brauchen viel Wärme und sind es gewohnt, den ganzen Tag über in der Sonne zu stehen. Für Balkone, die nach Osten oder Westen ausgerichtet sind und damit sowohl sonnige als auch schattige Phasen haben, bieten sich heimische Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie, Kresse oder Minze an. Diese mögen es nicht zu heiß und benötigen mehr Feuchtigkeit. Gut können hier auch Wildkräuter wie Bärlauch angepflanzt werden. Für Nord-Balkone ohne Sonne sind ebenfalls heimische Kräuter zu empfehlen.

Welcher Boden ist der richtige?

Blumenerde aus dem Gartencenter lässt sich problemlos als Boden für den Kräutergarten verwenden. Bei mediterranen Kräutern, die einen durchlässigen und nährstoffarmen Boden benötigen, ist allerdings noch ein wenig Feintuning gefragt. Dazu kann etwas Sand, Kies oder Split unter die Blumenerde gemischt werden, um so für eine gute Durchlüftung des Bodens zu sorgen. Da viele Kräuter empfindlich auf Staunässe reagieren, sollte ganz unten in den Topf zudem eine Schicht gröberer Kies gefüllt werden, damit die Löcher nicht verstopfen und das Wasser gut abfließen kann. Für heimische Kräuter, die es feuchter und nährstoffreicher mögen, reicht ganz normale Blumenerde.

André Freymann, Kräuterexperte und Inhaber der "Wilden Kräuterey", im Clara-Zetkin-Park inmitten von wildem Bärlauch. Quelle: Nora Börding

Was soll ich für Töpfe nehmen?

Für einen Kräutergarten eignen sich besonders Töpfe und Balkonkästen aus natürlichen Materialien wie Ton oder Holz. Hier kann die Erde atmen und der Ton wärmt sich in der Sonne auf, worüber sich besonders die mediterranen Kräuter freuen. Doch auch in Plastiktöpfen oder -kästen kann ein Kräutergarten gedeihen. In diesem Fall können mit einer Bohrmaschine zusätzlich Löcher in die Seite und den Boden der Töpfe gebohrt werden, damit die Erde besser atmen kann.

Generell sollten mediterrane und heimische Kräuter nicht zusammen in einen Topf gepflanzt werden. Es braucht aber auch nicht für jede Kräuterpflanze einen eigenen Topf. Pflanzen mit ähnlichen Bedürfnissen dürfen durchaus zusammen eingetopft werden. Wichtig ist hierbei allerdings, dass sie genug Platz haben. Als Faustregel gilt, dass jede Pflanze ungefähr drei bis fünf Liter Erde benötigt. Zu eng gepflanzt behindern sich die Pflanzen beim Wachstum.

Wie pflege ich die Kräuter? (Gießen, Düngen, Ernten)

Damit die Pflanzen in der Sonne nicht verbrennen, sollte man entweder morgens oder abends zur Gießkanne greifen. Für mediterrane Kräuter gilt: Ein- bis zweimal die Woche kräftig gießen, so dass die Pflanzen kurzzeitig im Wasser schwimmen. Das nächste Mal muss dann erst wieder gegossen werden, wenn die Erde komplett trocken ist. Durch diesen Rhythmus wird das mediterrane Klima mit Starkregen und Trockenperioden nachgeahmt.

Bei den heimischen Kräutern sollte je nach Wetter alle ein bis drei Tage gegossen werden. Wichtig ist hier, dass die Erde immer gut durchfeuchtet ist. So kräftig wie bei den mediterranen Kräutern muss nicht gegossen werden. Generell empfiehlt es sich, die Feuchtigkeit des Bodens immer mal wieder mit den Fingern zu überprüfen. Da die Pflanzen sich Nährstoffe aus der Erde holen, laugt diese mit der Zeit aus. Hin und wieder selbst mit etwas Dünger zu gießen, schadet deshalb nicht.

Beim Thema Ernten gilt die Grundregel, dass man die Pflanze nie ganz abschneiden sollte, sondern immer einen Teil stehen lässt, damit sie neu austreiben und nachwachsen kann. Außerdem sollten die Blätter nicht gezupft, sondern die Stile immer mit einer Schere abgeschnitten werden – wenn möglich, knapp oberhalb einer Verästelung.

Zur Galerie Mit nur wenigen Handgriffen zum eigenen Kräutergarten

Selbst aussäen oder eintopfen?

Ob man Kräuterpflanzen selbst aussät oder auf angezüchtete Jungpflanzen zurückgreift, ist eine Grundsatzfrage und hängt davon ab, wie geduldig man ist. Gartenkresse lässt sich beispielsweise bereits nach zwei bis drei Wochen ernten. Andere Kräuter brauchen deutlich länger.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer sich für angezüchtete Kräuterpflanzen entscheidet, sollte nicht unbedingt welche aus dem Supermarkt holen. Diese wurden mit viel Dünger schnell hochgezogen und gehen zu Hause, wo die Erde nicht den gewohnten Ansprüchen entspricht, oft nach kurzer Zeit ein. Stattdessen bietet es sich an, nach regionalen Gärtnereien Ausschau zu halten, die die Pflanzen selbst anziehen und vermehren oder auf Kräuterpflanzen aus dem Bioladen zurückzugreifen.

Wie reagiere ich auf Schädlinge?

Schädlinge wie Blattläuse können auftreten, wenn die Pflanze schwach oder die Erde schlecht ist. Kräuter mit vielen ätherischen Ölen wie Rosmarin sind für Schädlingsbefall wenig anfällig und können andere Pflanzen in ihrer Nähe schützen. Falls Schädlinge dennoch auftreten, sollte getestet werden, ob die Erde faulig riecht und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Es eignen sich aber auch einige Hausmittel, um das Problem in den Griff zu kriegen. Dazu zählen etwa Seifenlauge oder ein lang durchgezogener Knoblauch- oder Zwiebeltee, mit dem die Pflanze dann einmal in der Woche besprüht werden.

Welche Utensilien sind hilfreich?

Neben genügend Töpfen oder Balkonkästen und Erde sowie eventuell Sand/Kies zum Untermischen, empfiehlt sich eine Pflanzenschaufel, Gartenharke, Gießkanne und ein Zerstäuber.

Extra-Tipp:

Um das Pflanzenwachstum zu unterstützen, können die Kräuter mit Schachtelhalm-Extrakt gegossen werden. Durch den hohen Kieselsäuregehalt wird die Wasseraufnahmefähigkeit der Pflanzen und damit auch die Nährstoffverfügbarkeit erhöht. Als Pflanzenstärkungsmittel und zur Schädlingsvorbeugung eignet sich ebenfalls Brennnessel-Extrakt, mit dem die Pflanzen gegossen oder eingesprüht werden.

Von Simon Ecker