Mit „digitalem Blätterkatalog“ geht Leipzigs Volkshochschule neue Wege in Corona-Zeiten

Leipzig

Wer in Bremen oder Bayern einen Volkshochschulkurs bucht, könnte durchaus einen in Leipzig erwischen. „In unserem Haus ist es derzeit sehr still, dafür glühen die Leitungen – der Lehrbetrieb läuft“, sagt Heike Richter, die Direktorin der Volkshochschule ( VHS) Leipzig in der Löhrstraße. Was heißt: Die Bildungsstätte hat ihren Betrieb derzeit nahezu komplett auf online umgestellt.

Ein „Oscar“ für Projekt zum Online-Lernen

„Wir haben die letzten zehn Monate genutzt, unsere Digitalkompetenz stärker zu zeigen und auszubauen“, konstatiert Richter. Und dabei offenbar so erfolgreich, dass Volkshochschulen in ganz Deutschland die Leipziger Erfahrungen nutzen. Für ihr Projekt „Coaches für Online-Lernen“, das die Leipziger Bildungsstätte in Kooperation mit dem Sächsischen Volkshochschulverband entwickelte, wurde sie im Dezember 2020 sogar ausgezeichnet. Dafür gab es den „Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung“ des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung – was für die Leipziger einem „Oscar“ gleichkommt.

Anzeige

Ziel ist es, dass die Lehrkräfte selbstständig onlinegestützte Lehr-Lern-Szenarien konzipieren und umsetzen. „Der Praxisanteil ist groß. Unser Fortbildungskonzept sowie ein Leitfaden sind für andere Bildungseinrichtungen abrufbar“, so Projektleiterin Cornelia Baetge.

Im Vorjahr fast 20.000 Teilnehmer erreicht

2020 gab es nur acht Wochen uneingeschränkten Kursbetrieb. „Trotz aller schwierigen Bedingungen haben wir in circa 2000 Kursen – darunter in 500 Online-Kursen – fast 20.000 Teilnehmende erreicht“, sagt Ilona Hensel, die Marketingfachfrau der VHS nicht ohne Stolz. Natürlich: Während sogar Kochkurse ins Internet verlagert werden können, blieb eine Vielzahl von Angeboten auf der Strecke und musste abgesagt werden.

Das sächsische Volkshochschul-Projekt „Coaches für Online-Lernen“, welches an der Volkshochschule (VHS) Leipzig entwickelt wurde, ist mit dem „Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung“ des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) ausgezeichnet worden. Die Verleihung war im Dezember 2020. Hier VHS-Direktorin Heike Richter (links) und Projektleiterin Caroline Baetge. Quelle: vhs

Kulturelle Bildung ist ein Beispiel. Das Malen an der Staffelei, bei dem der Kursleiter die Haltung korrigiert, konnte nicht ersetzt werden. Probleme gab es auch im Bereich Grundbildung – etwa bei den Analphabetisierungskursen. „Die Zielgruppe ist sehr darauf fixiert, ins Haus zu kommen“, erklärt VHS-Mitarbeiterin Cornelia Baetge. Dennoch haben die Kollegen versucht, niedrigschwellige Angebote zu konzipieren und haben beispielsweise den Podcast „ACH SO!?“ produziert. Aussagen über den Lernerfolg sind derzeit allerdings schwierig.

Weniger Kursteilnehmer mit Leipzig-Pass

Statistisch gesehen sind Teilnehmer weggebrochen, die mit dem Leipzig-Pass buchen. „Das könnte daran liegen, dass sie keine mobilen Endgeräte wie leistungsfähige Laptops oder Computer haben“, wagt Heike Richter eine These. „Smartphones sind zwar weit verbreitet – aber nicht jeder unserer Kurse ist dafür geeignet.“

Einen Zuwachs gibt es dagegen bei Nutzern mit Handicap, die offenbar durch ihre körperlichen und mobilen Einschränkungen technisch versiert sind. „Durch begeisterte Feedbacks sind wir darauf aufmerksam geworden.“ Dass Ältere weniger unterwegs am Computer sind, hält Richter für ein Klischee. „Das können wir so überhaupt nicht bestätigen – was sich an der Gruppe 65plus zeigt.“ Durch neue Formate habe sich die Erwachsenenbildung sogar verbessert – die Teilnehmer haben mehr Möglichkeiten, ihre Zeitfenster selbst zu gestalten.

Die Preisverleihung für das sächsische Volkshochschulprojekt „Coaches für Online-Lernen“, welches an der Volkshochschule Leipzig entwickelt wurde, erfolgte im Dezember 2020 online. Mitarbeiter verfolgen sie in gebührendem Abstand in der Aula der VHS. . Quelle: vhs

Die Leipziger VHS teilt ihre Angebote inzwischen nicht mehr in Semester auf. Derzeit gibt es einen aktuellen „digitalen Blätterkatalog“ bis März – für alle, die für einen begrenzten Zeitraum suchen. „Die Kurse sind zeitlich überschaubar nach Themengebieten geordnet und auch kürzer als in den Vorjahren“, sagt Richter: „Wir hoffen, dass wir im März wieder in den Präsenzbetrieb wechseln können.“ Ein entsprechendes Hygienekonzept mit kleinen Gruppen könne reaktiviert werden. Die Kollegen haben vorgedacht – so sind für 2021 bereits insgesamt 1800 Kurse konzipiert. Darunter sind 230 Online-Angebote, alle können schon via Internet gebucht werden.

Auf Expertise aus Leipzig wird bundesweit zurückgegriffen

Dabei arbeiten die Bildungseinrichtungen mehr denn je zusammen – es gibt eine sachsenweite Plattform für Online-Kurse. Beim Kochen beispielsweise steuern verschiedene Anbieter weit über Sachsens Grenzen unterschiedliche Formate bei – wer will, kann dadurch auch bayrisch kochen. „ Leipzig strahlt aus. Wir sind in der Digitalisierung weit fortgeschritten, bundesweit wird auf unsere Expertise zurückgegriffen“, betont Richter. „Unsere Kurse werden über Volkshochschulen in Bayern oder Baden-Württemberg angeboten.“ Dabei stellt sich die Leipziger Einrichtung aktuellen Anforderungen, mischt sogar mit, um Eltern für die Schülerlernplattform LernSax fit zu machen.

www.vhs-leipzig.de

Von Mathias Orbeck