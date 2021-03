Mit negativem Test ins Stadion, Theater und Kneipe? „Leipziger Corona-App“ soll es ermöglichen

Leipzig

Ein negativer Corona-Test könnte künftig der Schlüssel zur Messestadt sein. Gemütlich zum Brunch im favorisierten Restaurant, nachmittags zum Bundesligaspiel und abends auf ein Bierchen in die Stammkneipe. Was während der Pandemie zuletzt undenkbar war, könnte in Leipzig schon bald Realität werden. „Ich bin ganz sicher, das kommt. In vier bis acht Wochen ist das für uns völlig normal geworden“, verspricht Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Die Idee: In einer App soll in Zukunft das Corona-Testergebnis hinterlegt werden. Ist dieses negativ können damit Geschäfte, Cafés oder auch das Stadion von RB sorgenfrei betreten werden.

„Leipziger Corona-App“ soll kommen

Lange hatte die Stadt Leipzig auf einen Lösungsvorschlag aus der Hauptstadt gewartet. Auf eine App, die das öffentliche Leben wieder möglich macht. Nun ist der OBM mit seiner Geduld am Ende. „Ich warte nicht mehr auf das, was in Dresden oder Berlin gegebenenfalls entschieden wird über eine zentrale App-Möglichkeit. Wir gehen einen Leipziger Weg und bieten eine Plattform für zwei bis drei Apps“, so Jung, der ergänzt: „Der Markt wird das dann schon richten und sich auf bestimmte technische Lösungen stürzen.“ Die Stadt wolle voraussichtlich drei Anbietern die entsprechenden QR-Codes zur Verfügung stellen, damit diese die Testergebnisse einlesen können.

Mit der künftigen „Leipziger Corona-App“ soll dann 24 Stunden der Eintritt für Veranstaltungen möglich sein. „Das kann der Freisitz sein, das kann die Kulturveranstaltung sein, das kann das Fußballspiel sein“, erklärt der 63-Jährige die Einsatzmöglichkeiten. Offen bleibt vorerst, ob das Konzept auch datenschutzkonform umgesetzt werden kann.

Modellprojekt bei RB und SC DHfK

Startschuss für die Zukunftsvision sollen die Modellprojekte von RB Leipzig und den DHfK-Handballern sein. Der Antrag dafür liegt derzeit in Dresden. Sollte die Landesregierung den Bundesligisten keinen Riegel vorschieben könnten ab dem 1. April negativ getestete Fans zurück auf die Tribünen können, 1000 pro Heimspiel. Hier sollen die genauen Abläufe und die Integration einer App überprüft werden. „Wir vermissen unsere Fans und wollen mit dem Modellprojekt zeigen, dass durch gute Testmodelle die Rückkehr zu einem gesellschaftlichen Leben möglich gemacht werden kann“, so Ulrich Wolter, Direktor Operations RB Leipzig.

Sollte das Modell funktionieren, könne es künftig auf die anderen Branchen übertragen werden. „Ich höre aus der Wissenschaft, das Testergebnisse bald auch für längere Zeit gültig sein könnten. Ganz aktuell redet man von 48 Stunden. Und dann wird es langsam auch beherrschbar – das ist das große Ziel“, gibt Jung Ausblick. Denn für den OBM steht fest: „Wir müssen lernen, mit der Pandemie zu leben.“

Von Tilman Kortenhaus